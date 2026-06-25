【観覧募集】「AI Boost Program Demo Day」を7月10日に開催

STATION Ai株式会社

日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」を運営するSTATION Ai株式会社（ステーション・エーアイ、本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋宏隆、以下「STATION Ai」）は、2026年4月から提供してきた日本のAIスタートアップに特化したアクセラレーションプログラム「AI Boost Program」（以下「本プログラム」）のクロージングイベントとして、「AI Boost Program Demo Day」（以下「本イベント」）を2026年7月10日（金）に開催します。

本イベントは、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）およびNVIDIAのサポートの下、本プログラムに採択されたスタートアップ5社が、開発および事業の両面における成果や今後の展望を発表します。また、イベント後半には各社によるデモ展示とネットワーキングを実施し、協業やPoC（概念実証）、商談につながるビジネスマッチング機会の創出を目指します。

開催の背景

生成AI（人工知能）をはじめとするAI市場が急速に拡大する中、スタートアップが競争力を高め事業機会を創出するためには、高度な開発環境や技術知見の獲得に加え、顧客開拓や事業化を推進する取り組みが重要となっています。

本プログラムは、ソフトバンクおよびNVIDIAの支援の下、日本のAIスタートアップの成長加速を目的として実施しているアクセラレーションプログラムです。ソフトバンクが提供するスタートアップ企業向けプログラム「AI Foundation for Startups」を活用したGPUシステムの提供や、NVIDIAによる技術支援、STATION Aiによる事業共創支援を通じて、これまでに本プログラムに採択された企業の開発と事業の両面で成長を支援してきました。

本イベントでは、その成果を発表するとともに、採択されたスタートアップ各社とオーディエンス参加者との交流を通して、PoCの創出や協業、商談につながるビジネスマッチング機会の創出を目指します。

本イベントの見どころ

「AI Boost Program Demo Day」概要

- ソフトバンクとNVIDIAの支援を受けたAIスタートアップ5社がプログラム成果を発表- 開発と事業の両面から、3カ月間の取り組み成果を紹介- 実際のプロダクトや技術に触れられるデモ展示を実施- 協業・PoC・商談につながるネットワーキングを開催[表: https://prtimes.jp/data/corp/95825/table/120_1_622193a9717566ff1fcdb00e28ef92a4.jpg?v=202606260551 ]■ タイムテーブル（予定）

13:00～13:05 開会挨拶

13:05～13:15 プログラム紹介

13:15～14:15 採択スタートアップ5社による成果発表

14:15～14:20 プログラム総括

14:20～14:25 閉会挨拶

14:25～14:30 アンケート回答・交流会準備

14:30～15:30 ネットワーキング（自由交流・デモ展示）

15:30 終了

※内容は変更となる場合があります。

■ 採択スタートアップ一覧

採択されたスタートアップの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000095825.html)

■ 参加申込について

本イベントは事前申込制です。参加をご希望の方は、下記のURLのページからお申し込みください。

申し込みフォームはこちら :https://forms.gle/zWfBiggNAwK9ACPu8

※内容確認のため、運営事務局よりご連絡する場合があります。

■ STATION Aiについて

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的にさまざまな支援サービスを提供しています。1,000社を超える国内外のスタートアップ企業やパートナー企業、ベンチャーキャピタル（VC）などの支援機関や大学が参画し、新規事業の創出に取り組んでいます。働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、スタートアップ同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しています。スタートアップが抱えるさまざまな課題を解決するプログラムを用意しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

■ 商標について- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。- その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。■ お問い合わせ

【プログラムに関するお問い合わせ】

STATION Ai株式会社（担当：三島、高間）

メール：ext-oi-development@stationai.co.jp

【取材・報道のお問い合わせ】

STATION Ai株式会社 広報

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