『キングダム 乱 -天下統一への道-』新武将『SR/UR丁陽・SR/UR高順』が登場！『8.5周年前夜祭』が開催中！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭允哲）は、スマートフォン向けゲーム『キングダム 乱 -天下統一への道-』（以下、『キンラン』）において、2026年６月24日(水) 18:00より、新たな武将『SR/UR丁陽・SR/UR高順』が登場し、『8.5周年前夜祭』イベントが開催中であることをお知らせいたします。

■新武将『SR/UR丁陽』『SR/UR高順』が登場！

・SR丁陽の特徴

王翦軍第二将・麻鉱に仕える丁陽は、自部隊を大幅に強化する武技を持つ武将です。

また、自部隊の残り武将体力を上回るダメージを受けた際に複数の効果が発動するため、高難易度の戦場において副将として活躍が期待できます。

・UR丁陽の特徴

李牧の奇襲によって窮地に追い込まれた麻鉱軍を支えた丁陽は、URに覚醒することで同盟争覇戦の全軍強化スキルを新たに習得します。

さらに、同盟争覇戦の全軍強化スキルを合計3つ習得するため、自身が戦場に出陣しなくても貢献できます。

・SR高順の特徴

王翦軍に所属する麻鉱軍の将校である高順は、敵部隊の武技看破効果を無効化した状態で発動するダメージ武技が強力な武将です。

また、味方王翦軍部隊や味方麻鉱軍部隊のさまざまな能力を強化するため、王翦軍武将を中心とした編成の副将として活躍が期待できます。

・UR高順の特徴

窮地に追い込まれた麻鉱軍において、危急の局面で指揮を執る立場となった高順は、URに覚醒することで同盟争覇戦の全軍強化スキルを新たに習得します。

さらに、（技極時／英傑の門時限定）効果として、味方全部隊の攻撃力と防御力を上昇させるため、英傑の門において、さまざまな編成の副将として活躍が期待できます。

■『８.５周年前夜祭キャンペーン』開催中！

おかげさまで『キンラン』は、この夏で8.5周年を迎えます！そこで、間近に迫った8.5周年祭を最高に盛り上げるべく、今年も前夜祭イベントを開催いたします！特別なイベントをはじめ、お得なキャンペーンなど、盛りだくさんの内容をご用意しております。

その1【8.5周年前夜祭 ログインボーナス前半開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月8日(水) 14:00

《概要》

『呉鳳明の武運』や『臨武君の武運』『ユキイの武運』などの豪華報酬が獲得できます！

その2【8.5周年前夜祭 積み荷パック販売！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月1日(水) 18:00

《概要》

『高順の武運』や『武運ランダム宝箱【鉄拳】』などがお得に獲得できる『【8.5周年前夜祭】鉄拳制裁パック』が登場！

なお、積み荷によって販売期間は異なります。

その3【新城主応援！武将ガチャ開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月22日(水) 14:00

《概要》

人気武将が獲得できる5つの新城主応援！武将ガチャを開催！

毎回SR以上の武将排出確定！

奇数のセット数ではUR武将が確定で排出する1セット6回のガチャです！

その4【新城主応援！武運ガチャ・アイテムガチャ開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月22日(水) 14:00

《概要》

無料で1日1回引ける2つの新城主応援！ガチャを開催！

『新城主応援！SR武運100連ガチャ』は1日1セット無料で利用できる1セット100回のガチャで、武運のみが排出されます！

『新城主応援！アイテム10連ガチャ』は1日1セット無料で利用できる1セット10回のガチャで、アイテムのみが排出されます！

その5【8.5周年前夜祭 宝玉消費キャンペーン開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月8日(水) 14:00

《概要》

宝玉を消費することで、武将の武運や『LG祝剣』、『EX追想交換券』を含む豪華報酬が獲得できます！

その6【8.5周年前夜祭 宝玉購入キャンペーン開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月8日(水) 14:00

《概要》

宝玉を購入することで、各種ガチャチケットや『LG祝剣』、『EX追想交換券』を含む豪華報酬が獲得できます！

その7【8.5周年前夜祭 楚国★6ランクアップガチャ開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月10日(金) 18:00

《概要》

12セット目でUR★5武将が確定！

さらに、15セット目で『★6武将選択宝箱【楚国5】』で武将を選んで獲得できます！

その8【8.5周年前夜祭 覚醒ガチャ開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月1日(水) 14:00

《概要》

ガチャを20セット利用すると★3武将を選んで入手できる『★3武将選択宝箱』が獲得できます！

その9【8.5周年前夜祭 SRピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

丁陽・高順：

宮康・松琢：

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月1日(水) 14:00

《概要》

SR★4武将排出確率が通常時と比べて6倍にUPします！

その10【8.5周年前夜祭 復刻ピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

友里・⽩翠：

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月1日(水) 14:00

ハムイ・ブダイ：

6月26日(金) 18:00 ～ 7月6日(月) 18:00

樊於期・樊琉期：

6月28日(日) 18:00 ～ 7月6日(月) 18:00

《概要》

UR武将排出確率が通常時の2倍にUPします！

その11【EX追想ガチャ開催！】

《開催期間》

6月26日(金) 18:00 ～ 7月3日(金) 18:00

《概要》

獲得することで対象武将に新たなEXスキルが解放される『EXスキル追加追想カード』が排出されます！

その12【季節追想ピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

6月28日(日) 18:00 ～ 7月6日(月) 18:00

《概要》

5セットまで追想カード1枚以上確定のピックアップガチャを開催！

また、新たな期間限定追想カードが追加されます。

排出されるUR追想カードはいずれも期間限定追想カードとなります。

その13【周回や育成をサポートするキャンペーン開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月22日(水) 14:00

《概要》

・天啓『伝説の食材』イベント

開催期間中の木・日曜日は1日3回、ギュポーが獲得できるチャンスが発生します！

・天啓『山の民』イベント

開催期間中の火・土曜日は1日3回、豪華アイテムが獲得できるチャンスが発生します！

・オート再戦回数+10キャンペーン

オート再戦を設定できる回数がすべてのお客様一律で+10回増加します。

・兵士負傷・離脱50%OFFキャンペーン

クエストクリア時の兵士の負傷数と戦線離脱数が、通常時と比べ50%低下します。

その14【週例宝玉購入キャンペーンのオート再戦数増加！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月22日(水) 14:00

《概要》

宝玉を購入すると増加するオート再戦数が、期間限定で10回から20回に増加します！

その15【前夜祭硬貨獲得イベント開催！】

《開催期間》

6月24日(水) メンテナンス後 ～ 7月22日(水) 14:00

《概要》

ノーマルクエストやイベントクエストをクリアして交換用アイテム『前夜祭硬貨』を集めよう！

『新城主応援ガチャチケ』や『宝玉ガチャチケット』などの豪華報酬と交換できます！

■新イベント『山嶺の布陣』で『UR丁陽』『UR高順』を編成するとドロップ追加！

開催中のイベント『山嶺の布陣』のイベントクエストに、『指定武将』を編成すると、交換用アイテムが追加でドロップ！報酬アイテムへの交換が容易になります！『指定武将』を編成して豪華報酬アイテムを獲得しよう！

＜『キングダム 乱 -天下統一への道-』概要＞

ダウンロードはこちら⇒https://app.adjust.com/ao6zjkl(https://app.adjust.com/ao6zjkl)

・公式サイトURL：https://www.kingdomran.jp/(https://www.kingdomran.jp/)

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/KingdomRan(https://x.com/KingdomRan) （@KingdomRan）

・公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p(https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p) （キングダム 乱 -天下統一への道-）

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会 (C)でらゲー

『キンラン』は人気アニメ「キングダム」の世界観を存分に体感できる、戦略バトルRPGです。

プレイヤーは、武（武将）と智（軍師）を用いて荒れ狂う古代中国を制し、天下統一を目指します。

敵の大舞台を切り開き、数十万の兵が激しく乱れる超大規模バトルをお楽しみいただけます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F

代表者：代表取締役社長 鄭允哲

事業内容：スマートフォンゲームの企画・開発・運営