大阪発・世界のヘルスケア市場へ！大規模展示会活用プログラム「TENKA！」WHX Osakaへの出展企業15社が決定

公益財団法人大阪産業局

大阪市・公益財団法人大阪産業局が、大阪市内中小企業の海外市場への挑戦をバックアップする大規模展示会活用プログラム【TENKA！】。2026年2月に参加企業の募集を開始し(※1)、この度、「WHX Osaka」（World Health Expo Osaka）の大阪市ブースへ共同出展する企業15社が決定しました。

本プログラムの参加企業は、海外からの来場者に対しても国内企業への商談時と同様に効果的なアプローチができるよう、専門家との個別面談を通じて、

◆自社の強みの明確化と、適切なターゲット設定

◆展示会場での効果的なPR方法の構築

などをブラッシュアップし、商談獲得に向けてさまざまな準備を進めてきました。

展示会当日は今注目の「疲労を計測できるウェアラブル端末」や大阪・関西万博でも出展された「介護業界で活用されるIoTデバイス」といった、先進的な製品・サービスを多数展示予定です。

大阪からグローバル市場へ挑む中小企業の活躍を、ぜひ会場でご覧ください。

(※1) 2026年2月24日(火)プレスリリース

https://www.obda.or.jp/wp-content/uploads/2026/02/20260224_TENKA_WHX_release.pdf

共同出展企業（50音順）

あっと株式会社

株式会社いかるが牛乳

乾卯栄養化学株式会社

株式会社オーゼットケー

大塚テクノ株式会社

株式会社共栄電機

株式会社GRAND VIE

株式会社スギタ

大研医器株式会社

デンケン・ハイデンタル株式会社

ニチモウバイオティックス株式会社

ハクゾウメディカル株式会社

株式会社ハピネスコーポレーション

株式会社疲労科学研究所

株式会社LiNOCENCE

出展内容の詳細 :https://www.obda.or.jp/wp-content/uploads/2026/06/tenka2026_whxosaka.pdf各出展内容の詳細は上記よりダウンロードください

あっと株式会社「自動毛細血管スコープ」株式会社いかるが牛乳「低リン乳」

株式会社共栄電機「遠隔医療支援 電子聴診器」

海外市場へ挑戦の火を灯そう！大規模展示会活用プログラム【TENKA！】とは

海外市場への挑戦を志す大阪市内の中小企業を対象とした、海外販路開拓支援プログラムです。

本プログラムでは、世界各国の企業が集結する展示会場「インテックス大阪」等への出展機会の提供するともに、海外ビジネスを成功に導くために必要な知識の習得から、専門家による商談フォローまでをトータルでサポートします。

【TENKA！】事業ページ :https://www.obda.or.jp/jigyo/ibo/tenka.html

WHX Osakaへの共同出展募集詳細 :https://ebis.obda.or.jp/service/47063/detail

WHX Osaka（World Health Expo Osaka） 概要

詳細：https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/japan/ja/

日程：2026年7月2日(木)～4日(土)

会場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

主催：WHX Osaka 実行委員会

※展示会についてのお問い合わせは、

主催者であるWHX Osaka 実行委員会までお願いします。

お問い合わせ先

公益財団法人大阪産業局 TENKA！事務局

担当：山内

TEL：06-6264-9907

MAIL：TENKA_health@obda.or.jp

受付時間:月‐金 10:00‐12:00 13:00‐17:00 （祝日除く）