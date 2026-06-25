ミエルカSEO「AIリライト機能」(β版)にて、競合上位サイトのタイトル・見出しを解析したリライトが可能に

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）は、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」において、改善したいページと対策キーワードを指定するだけで、生成AIが戦略立案から文章改善までを一貫して支援する機能「AIリライト機能」(β版) をアップデートしたことをお知らせします。

今回のアップデートでは、生成AIが競合上位サイトのタイトルや見出し情報を直接読み込み分析するようになり、より検索トレンドに沿った網羅性の高いリライトの提案が可能になりました。

「AIリライト機能」の概要

対象URLと対策キーワードを指定するだけで、生成AIが段階的にリライトを支援する機能です。

単に最終的なリライト文章を一度に出力するのではなく、以下のような戦略と理由を明示したうえで改善案を提示します。

- 実際に上位表示している競合コンテンツとの比較- どの要素が不足しているのか- どこを、なぜ、どのように変えるべきか

ユーザーは生成AIの提案背景を理解しながら作業を進められるため、内容に納得しながらリライトを進めることができ、SEO施策としての再現性も高まります。

本アップデートの特長

これまでの「AIリライト機能」では、対策キーワードにおける重要トピックが自社コンテンツでどれだけカバーできているのかを分析した結果を元に、戦略や構成案を提示していました。

今回のアップデートでは、ユーザーがより納得し、成果につながるコンテンツ改善を行えるよう、対策キーワードにおける検索上位20サイトのデータをもとに、競合サイトの具体的な構成を直接参照した上で記事をリライトすることが可能になりました。

１. 上位20サイトの分析に基づくリライト戦略

生成AIが、対策キーワードにおける検索上位20サイトのタイトルや見出し情報を直接読み込んで分析します。「競合サイトがどんな構成で記事を書いているのか」を把握した上で、自社サイトに足りないトピックをカバーした、競合の先を行く戦略を提案します。

２. 検索トレンドを押さえた納得感のある構成案

最新の検索トレンドをベースにするため、高精度で納得感のある構成案が作成できます。実際のリライト作業においても、「どこを、なぜ変えるべきか」という根拠を深く理解した上で進められるため、具体的でブレのない文章の執筆を可能にし、成果につながる質の高いコンテンツ改善を実現します。

【サイト改善を支援するCSチームによる先行検証の声】

本アップデートの一般公開に先立ち、日頃からお客様のサイト改善を支援する当社カスタマーサクセス（CS）チームが先行して検証を行いました。実際に使用し、以下のような進化を実感しています。

今後の展望

- 「より検索トレンドを捉え、的を射たリライト戦略が生成できるようになった」- 「見出しの切り口に具体性が増し、ユーザーニーズをより深く満たす内容に進化している」

今後は、AIがリライト提案を行う際に活用するデータの種類や機能をさらに拡充し、よりプロフェッショナルで実用的なリライトが行えるよう、継続的な改善を予定しています。

あわせて、ご利用のお客様からいただいたフィードバックを反映した改善リリースを随時積み重ねることで、さらなる精度向上を追求してまいります。

ご利用方法

「AIリライト機能」は、ミエルカSEOをご契約中のユーザーであればご利用可能です。※プランによって利用条件が異なる場合があります

ミエルカSEOを未契約で、本機能にご興味のある方は、下記フォームより「AIリライト機能に興味がある」旨を記載のうえ、お問い合わせください。

https://mieru-ca.com/blog/contact/(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-rewriting-function-update&utm_content=top)

Japan SEO Conference 申込受付中：AI時代のコンテンツの在り方を語る

2026年7月7日に「Japan SEO Conference 2026（JSC26）」を開催いたします。Japan SEO Conferenceは、SEO・GEOの最前線で活躍するプレイヤーが一堂に会し、SEOおよびGEOを中心に、AI時代におけるマーケティングの現在地とこれからを議論するカンファレンスです。

当日は、コンテンツマーケティングの最前線で活躍するパネリストが、最新の実践例をも交え、AI時代も成果につながるコンテンツの在り方を語るセッションもご用意しています。まだお申し込みがお済みでない方は、ぜひお早めにご応募ください。

＞＞イベント詳細および参加申込はこちら

https://mieru-ca.com/blog/seminar/japanseoconference/(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-rewriting-function-update&utm_content=top)

【開催概要】

■イベント名：Japan SEO Conference 2026（＃JSC26）

■日程：2026年7月7日（火）10:30-20:00

■形式：リアル開催（都内某所／抽選制）

■参加費 ：14,900円（税込）

■主催：株式会社Faber Company

■問い合わせ：jsc@fabercompany.co.jp

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-rewriting-function-update&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp