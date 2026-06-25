アビスパ福岡 北島 祐二選手が爽快シャワータイムを披露！？新日本製薬が新シーズン開幕を控えるアビスパ福岡へ、夏の戦いを支えるメンズスキンケア『TONOU』商品を贈呈しました

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、アビスパ福岡株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長：西野努）の選手・監督・コーチ・スタッフの皆さまへ、最新の男性肌研究をベースに清潔感で自分らしさをサポートする男性向けスキンケアブランド『TONOU（トノウ）』の商品を贈呈いたしました。また、本贈呈に合わせ、練習場シャワールームにて北島 祐二選手に本商品を体験いただきました。

当社は、アビスパ福岡のめざす「子どもたちに夢と感動を地域に誇りと活力を与えます」という基本理念に共感し、ホームタウンである福岡市に本社を構える企業としてクラブを応援しています。今回Jリーグのシーズン移行期における「百年構想リーグ」を戦い抜いた皆さまへの激励と、いよいよ8月から開幕する新シーズンへの応援の気持ちを込め、夏の過酷な環境下で戦う皆さまのコンディションをサポートするべく、『TONOU（トノウ）』ブランドから「トノウ オールインワンパウダーローション」、「トノウ 薬用デオドラントスカルプシャンプー」を贈呈いたしました。また、本贈呈に伴う特別企画として、北島 祐二選手が本商品を使ったシャワータイムルーティーンを体験するCM風ショート動画を、アビスパ福岡 公式TikTokにて公開いたします。

●贈呈した商品

・トノウ オールインワンパウダーローション

・トノウ 薬用デオドラントスカルプシャンプー

●特別企画『「戦う男」から「整う男」へ ～北島 祐二選手のShower Time Routine～』

・出演者：北島 祐二選手

今回の特別企画では、北島選手が『TONOU』の商品2点を使用したリアルなシャワータイムルーティーンを実際に体験。その様子をスタイリッシュなCM風のショート動画にアレンジして、アビスパ福岡 公式TikTokにて公開しています。ピッチ上で激しく「戦う男」としての表情から、1本7役の全身シャンプーで頭から足先まですっきりと洗い流し、独自処方パウダー※1配合のオールインワンローションで夏の肌もサラサラに「整う男」へと変わっていく、北島選手の爽やかなギャップが見どころです。今後も、アビスパ福岡の皆さまの「美と健康で笑顔あふれる毎日」をサポートすべく、ファン・サポーターの皆さまとともに、美と健康の側面からも全力で応援してまいります。

※1 カオリン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、酸化亜鉛（吸着剤）

・北島選手の体験の様子は、アビスパ福岡 公式TikTokにて配信中です。

URL：https://www.tiktok.com/@avispaf_/video/7649735034173410580?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@avispaf_/video/7649735034173410580?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

●当日の様子

【商品概要】

商品名

トノウ オールインワンパウダーローション

容量・価格

120ml／税抜2,700円（10％税込 2,970円）

使用方法

朝晩の洗顔後、ボトルを上下にしっかり振り、手のひらに適量（直径4cmほど）を出し、顔全体にやさしくなじませます。

お求め方法

新日本製薬公式オンラインショップ／各種モール（Amazon・楽天など）

商品名

トノウ 薬用デオドラントスカルプシャンプー

分類

医薬部外品

容量・価格

280ml／税抜2,700円（10％税込2,970円）

使用方法

髪を洗う時は、髪と頭皮をよく濡らしてから、適量（500円玉大程度）を手にとり、地肌全体を指の腹で泡立てながら洗います。身体・顔を洗う時は、手や湿らせたタオル・スポンジなどに適量（500円玉大2個分程度）をつけ、軽く泡立てながら洗います。その後、十分にすすいでください。

お求め方法

新日本製薬公式オンラインショップ／各種モール（Amazon・楽天・Qoo10など）