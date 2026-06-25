転倒事故の約5割は自宅！？自宅に潜むリスクを徹底調査！「転倒」意外な落とし穴と対策 6/28(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2026年6月28日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは『～慣れている自宅こそ要注意！？～転倒の意外な落とし穴と対策』

2025年発表のデータによると、不慮の事故による死因のうち最も多いのが「転倒」。その数は1万人を超えており、交通事故死の約3倍以上。また、転倒により直接命を落とすことはなくても、怖いのが「骨折」。特に70代以上の女性は骨粗しょう症の場合が多く、骨折しやすくなっています。転倒し骨折してしまうと、それがきっかけで「寝たきり」になり、健康寿命を大きく縮めてしまうこともあるそうです。そんな骨折を引き起こす転倒が一番多い場所は自宅。転倒事故の約5割は自宅で発生しているのだとか。そこで今回は、転倒の意外な落とし穴やその対策を専門医に教えてもらいました。

●自宅に潜む！転倒の危険スポット１.玄関先

＜雨の日の玄関先に要注意＞

＜雨天時の危険ポイントと転倒対策＞

●自宅に潜む！転倒の危険スポット２.リビング

＜過ごす時間が長いリビングでの転倒＞

＜高齢になるとなぜ転倒リスクが高まる？＞

＜高齢者は転倒後の骨折にも要注意＞

＜リビングの転倒対策＞

●自宅に潜む！転倒の危険スポット３.寝室

＜眠るだけの部屋なのに！？寝室での転倒＞

＜寝室の転倒対策＞

●自宅に潜む！転倒の危険スポット４.若い人でも危ない階段

＜階段の転倒対策＞

●夏ならではの危険な落とし穴

●自宅以外でも!先生オススメ転倒対策

●転倒したときに折れやすい「三大骨折部位」

＜大腿骨の骨折は特に要注意＞

＜骨は一度弱くなると強くならない？＞

●今日から食べたい！簡単「骨を強くするレシピ」

＜骨を強くする3つの栄養素＞

＜3つの栄養素が摂れる代表的な食材＞

＜超簡単！骨を強くするレシピ＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QMl9mlBA_cw ]

【放送日】2026年6月28日(日)

【時間】あさ7:00

【出演】メインMC：石丸幹二

サブMC：坂下千里子

【テーマ】『～慣れている自宅こそ要注意！？～転倒の意外な落とし穴と対策』

【番組HP】https://hicbc.com/tv/genki/?ref=pr

※番組ホームページでは放送後、放送内容のアーカイブ情報が更新されます。

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