STマイクロエレクトロニクス、ST87M01 NB-IoTモジュールプラットフォームの認証を北米・ブラジルへ拡大

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、北米およびブラジルにおいて、NB（Narrow Band）-IoTモジュール・シリーズ「ST87M01(https://www.st.com/ja/wireless-connectivity/st87m01.html?icmp=tt49756_us_pron_jun2026)」の認証を取得したことを発表しました。これにより、両地域のIoTプロジェクトにおいて、同モジュールの5G時代に対応可能なコネクティビティや各種オプション機能、ならびにサプライ・チェーン上の利点を活用できるようになります。

米国およびカナダ市場向けにFCC、PTCRBおよびISEDの認証を取得したモジュールは、NB-IoT Release 15のセルラー接続仕様に加え、屋外 / 屋内での位置特定やアセット・トラッキング向けのGNSSおよびWi-Fi測位のオプションも備えています。STは、世界中の企業から信頼されるグローバルIoTネットワーク事業者であるOnomondo社と協力し、すぐに利用可能なコネクティビティ層を備えたこれらの認証済みモジュールの市場展開を進めています。これにより、顧客は北米全域において、運用管理を含む包括的な導入支援を利用し、迅速にサービスを展開することができます。

STの特定用途向け製品事業部ジェネラル・マネージャであるDomenico Arrigoは、次のようにコメントしています。「FCCやPTCRBおよびISEDの認証取得により、ST87M01は米国およびカナダ全域でのIoT導入を支える準備が完全に整いました。Onomondo社との協力は、これにさらなる価値を加えるものです。顧客は、実績あるグローバル・コネクティビティ・プラットフォームを活用して、北米全域でアプリケーションを迅速かつ確実に導入から管理、そして拡張までできるようになります。」

Onomondo社のグローバル・パートナーシップ担当ディレクターであるWanig Le Pennec氏は、次のようにコメントしています。「STとの協業により、エネルギー効率に優れた小型モジュールとグローバルなコネクティビティ機能を統合し、1つの認証済みソリューションとしての提供が可能になりました。その結果、北米全域のチームは各市場により迅速に参入でき、すべてのデバイスを完全に可視化して、フリートの拡大に応じて性能の最適化やコスト管理を行うための制御性を得ることができます。」

ST87M01モジュール・プラットフォームは、ブラジルのAnatel認証も取得し、世界規模での展開をさらに拡大します。NB-IoT接続とオプションのGNSS / Wi-Fi測位により、ST87M01は、スマート・メータやスマート街路照明、家畜の監視、農業用センサ、アセット・トラッキングなど、ブラジルで急成長しているIoT分野の可能性を最大限に引き出すことができます。顧客は今後、ブラジルで進化を続けるコネクテッド・インフラの要件に完全に対応した、小型でエネルギー効率が高く、拡張性にも優れたソリューションを市場に提供できるようになります。

STのDomenico Arrigoは、さらに次のようにコメントしています。「ブラジルは、政府による積極的な取り組みと活発な企業エコシステムを背景に、ラテンアメリカで最も急速に拡大しているIoT市場の1つになりました。Anatel認証を取得したことで、ST87M01は位置情報機能と卓越したエネルギー効率、大規模な展開を容易にするシンプルな運用性を提供し、こうしたビジネス機会の活用を目指す顧客を支援します。」

各市場で提供されるモジュール

- 米国およびカナダ向け品名：ST87M01-2001（NB-IoT接続対応）、ST87M01-2301（NB-IoT接続およびGNSS / Wi-Fi測位対応）- ブラジル向けのAnatel (1) 認証取得済みモジュール：ST87M01-1000（NB-IoT接続対応）、ST87M01-1100およびST87M01-1101（NB-IoT接続およびGNSS / Wi-Fi測位対応）

すべての機能を1つの製品に高密度に集積化することで、基板設計上の課題とコストを削減できます。

詳細情報

ST87M01モジュールはすでに、ヨーロッパや中東、アフリカ（EMEA）全域で、電気・ガス・水道メータ、スマート・シティ、および産業用IoTソリューション（スマート・メータ、アセット・トラッキング、遠隔監視、スマート・ビル、スマート・ファクトリなど）に広く導入され、欧州無線機器指令（第3条3項のサイバー・セキュリティ要件を含む）に準拠しています。また、複数のGSMバンドへの対応に加え、NB-IoT、RSP、UICC、ETSI USIM向けの3GPP試験仕様を含む、Global Certification Forum（GCF）の認証も取得しています。

すべてのST87M01モジュールは、設計、製造、サポートのすべてをSTが一貫して手がけており、生産、出荷、セキュリティに関して信頼性・安全性を確保します。

ST87M01モジュールを使用してIoTデバイスを構築することで、開発者は、開発ツール、ハードウェア・キット、リファレンス設計、ソフトウェア・ライブラリ、アプリケーション事例、アンテナ設計支援を含むSTの広範な開発エコシステムを活用することができます。開発者向けに提供されるリソースには、ST87M01ファームウェアやSTの「Easy Connect」ソフトウェア・ライブラリ、Windows PC向けグラフィカル・ツール（モジュール設定の構成やファームウェア画像のダウンロード）などがあります。

これらのツールには、コマンド送信用のコンソールに加え、ネットワーク接続や無線接続の監視、測位サービスの管理、およびデバッグを行うためのパネルが用意されています。開発者はこれらのツールを活用して、ST87M01をホスト・システムのマイクロコントローラに集積できるほか、シンプルなアプリケーションや用途の場合には、ST87M01にファームウェアを直接組み込むこともできます。地域別の新しいモジュール向けに、専用の評価キットも用意されています。

同モジュールの消費電流はスタンバイ時に0.5µA未満、省電力モード（PSM）での動作時は1.2µA未満に抑えており、市場で求められる低消費電力化と現場での長期バッテリ駆動を実現します。

ST87M01モジュールは現在量産中で、厚さわずか2.4mmの小型パッケージ（10.6 x 12.8mm）で提供されます。価格およびサンプル提供については、STのセール ス・オフィスまでお問い合わせください。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/ja/wireless-connectivity/st87m01.html?icmp=tt49756_us_pron_jun2026)をご覧ください。

(1) ブラジルの国家規制当局

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約49,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

アナログ・MEMS・センサ製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟

TEL : 03-5783-8250