N-VANの車内がもっと快適に。専用設計の多機能「ダッシュボードトレイ」を販売開始。スマホスタンド・ホルダー・カード収納・コインケース・フリースペースを1台に集約、工具不要30秒で設置。発売記念価格も

Fun Standard株式会社N-VAN JJ1/JJ2 専用 ダッシュボードトレイ

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「N-VAN JJ1/JJ2 専用 ダッシュボードトレイ」を2026年6月より発売開始しました。

本製品は、車内での「スマホの置き場所」や「小物の散らかり」をスマートに解決する、車種専用のダッシュボードトレイです。取り付けは裏面の両面テープを剥がして置くだけ。工具を使うことなく、誰でも手軽に設置できます。直射日光を浴びるフロントウィンドウ近くの過酷な環境にも対応すべく、耐熱、耐久性に優れたこだわりのABS樹脂を採用しました。なお、他車種向けの専用モデルも順次リリース予定です。

新商品の発売を記念し、Amazonにて通常価格から20%OFFとなる期間限定の特別セールを開催いたします。

【発売記念キャンペーンを開催】

Amazon：2026年6月25日（木）から2026年7月9日（木）

※楽天市場、Yahoo!公式ストアではセール実施はありません。

販売場所：Amazon/楽天市場/Yahoo!ショッピング公式ストア

設置イメージ（Before/After）

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/5F6B4A3C-E27C-495A-A383-E142BBD63B44?channel=PRT-A1635TRAYS-NV1楽天市場公式ショップ :https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1635trays-nv1/Yahoo!ショッピング公式ストア :https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1635trays-nv1.html設置イメージ（Before/After）

開発の背景

仕事や趣味で活躍するN-VANは非常に良い車です。しかし、機能的な車内ゆえに、ダッシュボード上に小物を置いておくと、カーブのたびに滑って動いてしまうという悩みもありました。そこで、このスペースをもっと使い勝手良くできないかと考え、開発いたしました。

「パッと置けて、サッと取れる」実用性がありつつ、あったら便利なスマホホルダーやコインケースなどの機能を、ギュッと詰め込んでいます。

一度使ったらもう戻れない。

運転席からすべてが届く、N-VAN乗りの理想を形にしたマルチ収納スペース。

スマホスタンド、ホルダー、コインケース、カード収納からフリースペースまで、散らかりがちな小物をナビ上に一括集約します。

一度使ったらもう戻れない。

こんなお悩みありませんか？

- 車内がいつも散らかる- スマホスタンドが欲しい- 取付が大変そう...こんなお悩みありませんか？

ピッタリフィット

自動車撃備士が国内の現車でズレ、ぐらつきがないかを徹底的にチェック。

ピッタリフィット

30秒で設置完了

付属の両面テープで貼るだけ！初めてでも簡単です。

取付手順

・STEP 1

トレイ裏面の両面テープを剥がします。

30秒で設置完了

・STEP 2

トレイをメーターの上に置きます。

・STEP 3

滑り止めマットをトレイに置きます。

取付手順

大容量収納

小物はダッシュボードトレイにまとめ、車内をスッキリ空間に。

大容量収納

滑り＆落下防止

- 付属の滑り止めマットで走行中の振動による落下・ズレを防止。- 丸洗い可能。滑り＆落下防止

スマホホルダー搭載

スマホでのナビや動画視聴時に大活躍。

※スマホ操作は必ず完全停車した状態でお願いします。

スマホホルダー搭載

こだわりのABS素材

防水・耐熱・耐久性のあるABS樹脂を採用。

こだわりのABS素材

適合車種/型式/グレード/年式

適合車種



[適合車種]

ホンダ / HONDA

N-VAN



[適合型式]

JJ1 JJ2



[適合グレード]

全グレード適合



[適合年式]

2018年7月（平成30年7月）～現行



※N-VAN e:には適合しません。

※型式は車検証をご確認ください。

※グレードはメーカーのグレード検索サービスにてご確認ください。

製品詳細

製品詳細



[製品詳細]

商品素材：ABS樹脂、シリコンゴム

商品カラー：ブラック

縦：22cm

横：30cm

高さ：11cm

スマホスタンド幅：23cm

コイン置き場：7.2cm

カード置き場幅：9.3cm×2



注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。

注意）年式・グレード・オプション等により適合しない場合が御座います。

注意）形状をご確認いただいた上、お買い求めください。

商品画像設置イメージ１.設置イメージ２.設置イメージ３.

他商品の展開

「ハイエース200系専用 ダッシュボードトレイ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001004.000079792.html

「レブル250専用 エンジンサイドバッグ」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001038.000079792.html

「アトレー/ハイゼットカーゴ専用 LEDコンソールボックス」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000979.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/