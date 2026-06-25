人材サービス提供企業、上場企業の代表取締役を歴任する森本宏一氏を社外取締役へ招聘

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、以下「GSX」）は、2026年6月25日開催の第43回定時株主総会において、森本 宏一（もりもと こういち）氏を社外取締役に選任しました。

AIなどのIT利用環境やサイバーセキュリティ環境の変化が目まぐるしい速度で起こっています。このような変化に対し、幅広い視野を持ち、柔軟かつ迅速な経営判断を行っていくことが今後ますます重要になってきます。

また、AIの進化でサイバー攻撃手法が急速かつドラスティックに変化する環境下において、セキュリティ人材には新たなスキルが求められることになるため、セキュリティ人材不足はますます深刻になっていきます。そのような背景において、GSXグループではAI戦略(下図参照)を掲げ、時代の変化を捉えて参ります。

このたび社外取締役に就任する森本氏は、「人とテクノロジーで新たな価値を創造し、社会をよりよく変革する」という理念のもと、株式会社パソナテック（現株式会社パソナ）を創業しIPOまで導き、ビーウィズ株式会社では代表取締役会長を務め、人材サービス業界における複数の企業で企業経営をリード、サイバーセキュリティ人材事業にも携わってこられました。幅広い事業で30年以上にわたる経営経験および人材ビジネスにおけるマネジメント、人材育成、組織開発に関する深い知見やネットワークは、CyberSTARが提供するセキュリティ人材サービス事業のさらなる加速に大きく貢献いただけるものと期待しています。また人材サービスを通して準大手中堅中小企業のお客様課題にさらに寄り添い、サイバーセキュリティ事業や教育事業などAI時代におけるGSXグループの多面的な成長に極めて大きな価値をもたらすものと考えております。

森本氏は株式会社パソナグループ副社長執行役員を務められたほか、上場企業であるビーウィズ株式会社の代表取締役社長（現在は取締役会長）として経営全般を統括されるなど、グループ経営・上場企業経営に関する豊富な経験をお持ちです。これらの経験を活かし、AI時代のGSXグループの経営戦略・計画策定および意思決定過程において、客観的かつ実践的な助言・提言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と企業価値の向上に寄与いただけるものと確信しております。

森本宏一氏の略歴について

氏 名 ：森本 宏一（もりもと こういち）

生年月日：1965年7月3日

略 歴 ：1989年4月に株式会社テンポラリーセンター（現株式会社南部エンタープライズ）に入社後、一貫して人材サービス関連企業の事業に従事。数多くの経営経験を積み、現在はビーウィズ株式会社の取締役会長を務める。趣味はサーフィン。

略歴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7157/table/206_1_cca9644e50a62707d3c8bf3c35f40112.jpg?v=202606260551 ]GSXのAI戦略

GSXグループでは、日々刻々と変化するAIの動向に適応しお客様ニーズにお応えすべく、これまで培ってきた知見を基に、3つのAI戦略を掲げ取り組んでいます。

- AIによる効率化と価格競争力強化- AIによる新サービス創出- セキュリティで実装するAI市場の開拓

「2026年3月期決算説明資料」P7参照

https://pdf.irpocket.com/C4417/Rytt/rGrP/aNqh.pdf

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2026年3月末）

設立：2000年4月(グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載)

コーポレートサイトURL：https://www.gsx.co.jp/