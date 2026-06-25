トヨタ自動車 元副社長・佐々木眞一氏、三菱電機執行役員らが登壇「製造業の事業・組織変革」製造業リーダーズサミット 7月23日開催

TOYNOVA株式会社

TOYNOVA株式会社は、製造業のイノベーションをテーマにしたオンラインサミット「SPEAKS製造業リーダーズサミット～ビジネスを変革し、製造業の未来を変える～」を2026年7月23日（木）13:00より無料で開催いたします。トヨタ自動車元副社長・佐々木眞一氏や三菱電機執行役員・朝日宣雄氏など業界を代表するリーダーが登壇し、フィジカルAI、品質経営、現場DXなど複数の視点から製造業の変革を語ります。

■ 開催の背景

製造業は今、人手不足・属人化・品質不正リスクといった現場課題と、AI・DXによる変革のチャンスという両面に向き合っています。

「ツールを導入しても現場が変わらない」

「品質管理は守りのコストでしかない」

といった悩みを抱える企業も少なくありません。

本サミットは、こうした課題に対し、経営・現場・テクノロジーという複数の角度から解決の糸口を提示することを目的に企画されました。

■ イベント概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/25

名称：SPEAKS製造業リーダーズサミット「ビジネスを変革し、製造業の未来を変える」

日時：2026年7月23日（木）13:00～

形式：オンライン配信

参加費：無料

申込期間：2026年6月23日（火）～7月23日（木）配信終了まで

申込URL：https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/(https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/25)

主催：TOYNOVA株式会社

協賛 ：キャディ株式会社、株式会社カミナシ、monday.com Ltd.（順不同）

■ 登壇者・セッション内容

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/25

13:00～

村井達哉氏（キャディ株式会社 エンタープライズ事業部営業部 部長）・朝日宣雄氏（三菱電機株式会社 執行役員 DXイノベーションセンター長）・加茂純氏（一般社団法人CDO Club Japan 代表理事）

AIは現場の仕事を奪うのか、それとも職人技を世界に届ける「翻訳者」となるのか。

現場の心理的ハードルや組織の壁を踏まえ、AIと「共に働く」現場の在り方を議論します。

13:46～

宮島野亜氏・小川聡子氏（Monday.com株式会社）

統合型プラットフォームによるデータ集約とAI活用について、

自転車メーカーGIANT社の6,000時間削減事例とともに紹介します。

14:02～

萩原健太氏（株式会社宇部情報システム 東日本営業部）

品質不正を「個人の問題」ではなく「仕組みの穴」として捉え、

現場負荷を抑えつつ説明責任を果たす品質管理の考え方を解説します。

14:18～

佐々木眞一氏（トヨタ自動車株式会社 元副社長）

2020年デミング賞本賞受賞、著書「トヨタの自工程完結」を持つ佐々木氏が、

「品質は工程で造りこむ」を実践に変えるための品質経営の歴史と本質を語ります。

14:50～

田島巧平氏（株式会社カミナシ マーケティング部）

システムが新しくなっても変わらない「3つの情報の断絶」に着目し、

記録を「未来を創る資産」へ変えるDXの本質を解説します。

■ こんな方におすすめ

・製造業の経営層・DX推進責任者

・品質管理・生産管理部門のマネージャー

・現場のデジタル化・業務効率化を担う担当者

▍会社概要

会社名：TOYNOVA株式会社

代表者：代表取締役 小林慶嗣

所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8F

事業内容：B2Bイベントメディア事業、イベントプロデュース事業

コーポレートサイト：https://toynova.co.jp

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@toynova.co.jp