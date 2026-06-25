「FPの家」Design Award 2025 受賞作品を発表

株式会社FPコーポレーション

住宅用断熱パネルの製造・販売を行う株式会社FPコーポレーション（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：五十嵐 健）が展開するボランタリーチェーン「FPの家」グループは、「FPの家」Design Award2025を開催し、web投票を経て、GOLD（最優秀賞）をはじめとする受賞4作品を決定いたしました。

2026年4月に誕生40周年の節目を迎えた「FPの家」グループ。本アワードは、全国の加盟工務店が施主様と共に創り上げた、高いデザイン性と「FPの家」ならではの優れた住宅性能を併せ持つ住まいを競う、年に一度のコンテストです。全国からノミネートされた作品の中から一般の方々によるweb投票を実施し、最も多くの投票数を獲得した上位４作品を選出いたしました。

■「FPの家」Design Award2025 概要

・エントリー受付期間：2026年1月20日～2月19日

・投票期間：2026年3月9日～2026年5月8日

・結果発表：2026年6月3日

・投票方法：webに公開した特設ページより好きな物件に投票（※1家族1回、関係者票は除く）

・エントリー数：21社25物件

・投票総数：395票（男性174票/44％、女性221票/56％）



今回の投票では、昨年の男女比率（男性32％、女性68％）と比較して男性からの投票比率が44％へと増加しました。また年代別では、50代の投票数が40代をわずかに上回る結果となりました。20代～40代では女性の投票比率が高く、50代～60代では男性の投票比率がわずかに高くなるなど、幅広い層から関心を集めました。投票に際しては、周囲の自然と調和するモダンな外観や、開放感あふれる木天井・梁といった「自然の温もりを感じられるデザイン」への高い評価が集まったほか、ダイニングとキッチンを切り分けた生活動線や平屋ライクな暮らしなど、「多様化するライフスタイルに対応した心地よい空間設計」に対する熱い共感の声が多く寄せられました。

■「FPの家」Design Award2025 受賞結果

【GOLD】RANCH145 … 南関東地区（千葉県）株式会社工藤工務店

自然とともに暮らす静穏な住まいは、美しい風景と穏やかにつながる場所に。大開口から光と緑、四

季の移ろいを取り込む室内は、現しの梁と木天井が美しい、開放感あふれる大空間です。あえてキチ

ンとダイニングを分けることでシーンの切り替えが生まれ、日常に心地よい暮らしのリズムをもたら

します。

【SILVER】Koselig！余白が心地よい家 … 九州・山口地区（福岡県）想創舎 株式会社手嶋組

【BRONZE】ずっとずっとGreen oasisに暮らす … 南関東地区（茨城県）斉藤建築工業株式会社

【販売情報委員賞】のんびり、ヒラヤ … 北海道地区（北見市）株式会社千葉工務店

■「FPの家」Design Awardについて

全国の「FPの家」会員工務店が施工した住まいを対象に、デザイン性・機能性・住宅性能（高断熱・高気密・高耐震など）を高い次元で両立した優秀事例を顕彰するコンテストです。

全国の工務店が競い合い、住まいづくりのさらなる品質向上を目指すことを目的としています。本年は第11回目の開催となりました。

■「FPの家」グループについて

「FPの家」は、独自のウレタン断熱パネル（FPパネル）を使用し、高い省エネ性と、一年中春のような心地よい室内環境を実現する高性能住宅のボランタリーチェーンです。

1986年の誕生以来、確かな「断熱・気密・計画換気・耐久性」にこだわり続け、2026年4月に40周年の節目を迎えました。これからも全国の優れた工務店とともに、「くらしといのちを守る」住まいづくりを推進してまいります。

■「FPの家」グループでは加盟工務店を募集しています

「FPの家」を施工する地域の工務店や住宅会社からなるボランタリーチェーン組織「FPの家」グループは、北海道から九州まで全国８地区に構成されています。全国で掲げる高い性能基準に基づき、地域に根付き文化や気候・風土に合った新たなデザイン・仕様などを探求しながら「本物の家づくり」に取り組む工務店集団です。

「FPの家」グループでは加盟店を募集しております。

https://www.fpcorp.co.jp/products/fppanel/

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社FPコーポレーション

設 立 ： 2009年3月5日

代表者 ： 代表取締役社長 五十嵐 健

所在地 ： 札幌市東区北42条東15丁目1番1号 栄町ビル

資本金 ： 7,000万円

コーポレートサイト https://www.fpcorp.co.jp/

「FPの家」webサイト https://fp-ie.jp/