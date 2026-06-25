株式会社COEDAS、キリンホールディングス 女性リーダー育成支援プログラム「キリン・メンタリング・バトン」にて自己肯定感とインポスター症候群と向き合う支援をする #IAmRemarkable を実施

株式会社COEDAS

組織の可能性を「対話」で引き出す株式会社COEDAS（本社：東京都目黒区、代表取締役：大塚 純、以下COEDAS）は、キリンホールディングス株式会社（以下キリンホールディングス）が展開する女性社員向けメンタリングプログラム「キリン・メンタリング・バトン」の一環として、世界的なワークショップ #IAmRemarkable を実施したことをお知らせいたします。

本取り組みは、参加者が自らの実績をオープンに語ることを通じて、自己肯定感を高め、組織における多様な人財の活躍を推進することを目的としています。

【実施の目的】

キリンホールディングスでは、CSV経営の核としてDE&I（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）を推進しており、2025年には、目標として掲げる女性経営職比率18%を達成するなど、積極的な人財育成を行っています。その施策の一つである「キリン・メンタリング・バトン」は、中長期的な視点でのキャリア形成を支援するプログラムです。

一方で、多くのビジネスパーソン（特に女性やマイノリティ）が、自らの実績を語ることに抵抗を感じる「謙虚さのバイアス」や、成功を自分のおかげと思えない「インポスター症候群(https://coedas.com/impostor-syndrome/)」に直面しています。COEDASは、この心理的障壁を打破し、個々が本来の力を発揮できる文化を醸成するため、本ワークショップの提供に至りました。

【実施の背景】

キリンホールディングスでは、DE&I（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）を経営の重要課題の一つとして掲げ、女性リーダーの育成やキャリア支援に注力をされています。その一環である「キリン・メンタリング・バトン」において、参加者が自信を持ってキャリアのステップアップを描けるよう、心理的な土台を作るアプローチが求められていました。

「キリン・メンタリング・バトン」とは、総合職から経営職に登用される女性が増加したことを受け、経営職になった後のさらなる活躍支援のために役員や部門長などとの対話を通じたメンタリングを実施することで、女性が経営職として必要なスキル（視座、視点、視野、潮流、マネジメント手法の選択肢）への気付きを得て、自分らしいリーダー像を創ることを目指す女性活躍支援のプログラムです。

COEDASは、多くのビジネスパーソンが抱えやすい「自身の成果を控えめに評価してしまう傾向」に着目。コーチングや対話の知見を活かし、個々のポテンシャルを最大限に引き出すための支援を行いました。

【#IAmRemarkable ワークショップの内容と「インポスター症候群」へのアプローチ】

#IAmRemarkable は、Googleが開発した、自己アピールの重要性を啓発するグローバルでの取り組みです。 今回のセッションでは、NHK「あさイチ」にて「インポスター症候群（自らを過小評価してしまう心理傾向）」の解説を担当した弊社取締役の辛 玉順（シン オッスン）が登壇。専門的な知見に基づき、日本企業の文化に合わせた対話重視の構成で実施しました。

・客観的な自己評価： 自身の強みを再発見し、言葉にするワーク。

・心理的バイアスの理解： 「謙虚さ」と「適切な自己開示」のバランスについての学び。

・共感的対話： 互いの素晴らしさを認め合うことで、安心感のあるチーム文化を体感。

【参加者の声】

「自分が歩んできた道を肯定的に捉え直す機会になった」

「同じ悩みを持つ仲間と対話することで、一歩踏み出す勇気を得られた」



といった、前向きな変化がありました。

【キリンホールディングス人財戦略部 瀧本さまのコメント】

今回実施いただいた #IAmRemarkable ワークショップは、研修を受講するメンティにとって「自分の強みや成果を事実として捉え、言語化する」貴重な機会となりました。



事後アンケートでも成果は自慢ではなく事実として語ってよいのだという気づきが多く挙げられており、自分自身の強みや成果を前向きにとらえるマインド醸成につながったと感じております。また、自組織やチームでも実践してみたいという前向きな声があがっていたのも印象的でした。



お互いの“Remarkable”を共有し合う時間は、今後のメンタリングやチームでの関わり方にも良い影響を与えるきっかけになったと感じております。

COEDASのみなさま、心に残るワークショップを本当にありがとうございました。

今後の展望

COEDASは、これからも対話の力と確かな知見を通じて、キリンをはじめとする多くの企業の組織変革を支援してまいります。一人ひとりが自身の価値を認め、最高のチームの一員として輝ける社会の実現を目指します。

【株式会社COEDASについて】

代表者：代表取締役 大塚 純

事業内容：エグゼクティブ・コーチング、組織開発システムコーチング、リーダーシップ研修の提供。「組織の可能性を対話で引き出す」をミッションに、企業が自走するまでのプロセスを長期伴走型で支援。

URL: https://coedas.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社COEDAS 広報担当: info@coedas.com