賞味期限わずか10日のリキュール「素材に本気の生ヨーグルト酒」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、「素材に本気の生ヨーグルト酒」を、2026年6月25日（木）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/sozainihonki-namayogurt）

「素材に本気の生ヨーグルト酒」とは

「素材に本気の生ヨーグルト酒」は、静岡県富士宮市の牧場の素材でつくられた濃厚なヨーグルトリキュールです。牧場「いでぼく」が開発した特製ヨーグルトと、同じく富士宮市にある「富士高砂酒造」の純米大吟醸酒を組み合わせて製造しています。製造工程でお酒の加熱処理を行わない生酒の状態でお届けするため、ヨーグルトそのものの風味を閉じ込めている点が特徴です。

「素材に本気の生ヨーグルト酒」の魅力

１.お酒用に牧場がつくった3種の牛乳を混ぜた特注ヨーグルト

「素材に本気の生ヨーグルト酒」には、富士宮市の牧場「いでぼく」が本商品のために製造したオリジナルヨーグルトを使用しています。ホルスタイン、ジャージー、ブラウンスイスの3種類の牛から搾乳した生乳をブレンドしています。それぞれの乳の特性を活かすことで、リッチな乳脂肪分による濃厚さとミルクの甘みを堪能できる、飲み応えのある味わいが完成しました。

２.ヨーグルトのフレッシュな風味を楽しむ

本商品は、新鮮なヨーグルトを富士宮市の酒蔵へ直送してブレンドしています。本来であれば長期保存のために施すお酒の加熱処理を行わず、生酒のまま仕上げることでフレッシュな風味を残しました。牧場と酒蔵が近くにある地の利を活かした製造方法により、ヨーグルトそのものの風味を存分に楽しめます。品質を維持するため要冷蔵となり、賞味期限はお届け後10日以内です。

３.富士の恵みを詰め込んだ「純米大吟醸酒」が生む高級感

製造を担当する「富士高砂酒造」は、天保元年の創業以来、富士山の伏流水を使用した酒造りを行っています。本商品では、酒米を50％以上磨いた純米大吟醸酒をベースにしています。甘みのある特製ヨーグルトに、純米大吟醸酒の華やかな香りとやさしい口当たりが調和することで、上品で高級感のある味わいに仕上がりました。

商品概要

【素材に本気の生ヨーグルト酒】

◯商品タイプ：リキュール

◯アルコール度数：6％

◯内容量：500ml

◯原材料：ヨーグルト(国内製造、乳成分を含む)、日本酒(純米大吟醸)、液糖、醸造アルコール、蜂蜜

◯製造元：富士高砂酒造株式会社（静岡県）

＜プラン一覧＞

- 【超早割】素材に本気の生ヨーグルト酒：2,540円（税込）- 【早割】素材に本気の生ヨーグルト酒：2,690円（税込）- 【早割】素材に本気の生ヨーグルト酒 2本セット：5,080円（税込）- 素材に本気の生ヨーグルト酒：2,990円（税込）- 素材に本気の生ヨーグルト酒 2本セット：5,380円（税込）- 素材に本気の生ヨーグルト酒 3本セット：7,350円（税込）- 素材に本気の生ヨーグルト酒 6本セット：14,340円（税込）- 【本気のリキュール飲み比べ】素材に本気の生ヨーグルト酒＋通常販売していない幻の苺酒：7,780円（税込）- 【本気のリキュール飲み比べ】素材に本気の生ヨーグルト酒＋通常販売していない贅を尽くした蜂蜜酒：8,310円（税込）＜概要＞

◯商品名：素材に本気の生ヨーグルト酒

◯販売期間：2026年6月25日（木）～2026年7月23日（木）24:59

◯配送時期：2026年9月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/sozainihonki-namayogurt

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp