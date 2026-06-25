新潟県内アウトドア人材育成に向け、「安全・危機管理」をテーマにした講習会をテスト実施

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの学校法人国際総合学園 国際自然環境アウトドア専門学校（所在地：新潟県妙高市、以下 i-nac）は、2026年6月16日・17日の2日間、新潟県アウトドア協会と連携し、県内のアウトドア人材育成に向けた試験的な取組みとして、「安全・危機管理」をテーマにした講習会をテスト実施しました。

今回の講習会は、今後の県内アウトドア人材育成のあり方を検討する上で参考となる実践的な試行として実施したものです。i-nacがカリキュラム開発と講習会設計を担当し、新潟県アウトドア協会が受講者調整や現場オペレーション、県内アウトドア実務者との接続を担いました。

講習会には、キッズイベント、フィッシングガイド、カヤック・SUPガイド、スノーシューガイドなど、さまざまな自然体験活動に関わる実務者7名が参加。講習会内容の有用性、難易度、現場での活用可能性について検証を行いました。

今回の講習会で得られた成果や課題は、今後、新潟県内で行われるアウトドア人材育成に関する勉強会等の場でも共有し、今後の人材育成の方向性や仕組みづくりの検討に活かしていく予定です。

■実施の背景

新潟県には、山、川、海、雪、里山、森、文化、食、暮らしなど、多様な自然・地域資源があります。こうした資源を活かしたアウトドア体験やアドベンチャートラベルの可能性が高まる一方で、自然体験を安全に提供できる人材の育成が重要な課題となっています。

特に、近年は気候変動による急な天候変化、自然体験の少ない参加者の増加、インバウンド対応、SNS時代の情報発信リスクなど、従来の経験則だけでは対応しきれない状況も増えています。

そこで今回の講習会では、アウトドア活動を提供する上で最も基本であり、すべての活動の土台となる「安全・危機管理」に焦点を当てました。

■今回の講習会の位置づけ

今回の講習会は、完成版ではなく、県内のアウトドア人材育成に向けた試験的な講習会として実施しました。

当初は、ガイディング、インタープリテーション、ファシリテーション、顧客サービス、ビジネスなどを含む幅広い内容も検討していましたが、アウトドア活動を提供する上で最も重要な基盤である「安全・危機管理」から着手することとしました。

講習会では、ATGS（Adventure Travel Guide Standard：アドベンチャートラベルガイド基準）の考え方も参照しながら、国際的なガイド基準と新潟県内の現場実践をどのように接続できるかを検証しました。

■主な内容

・新潟アウトドアガイド認定プロジェクトの概要

・ATGS（Adventure Travel Guide Standard）の概要

・ATGSにおける「安全・危機管理」の位置づけ

・リスク源（ハザード）とリスクの違い

・アウトドア活動におけるリスクマネジメントの基本

・発生確率と影響度による「リスクマネジメントの4象限」

・ATGSにおける「安全・危機管理の4段階」フレーム

・リスクを特定する「7つのレンズ」フレーム

・リスク認識の窓フレーム（自分が知っている/知らない、他者が知っている/知らない）

・RIAT（Risk Inventory, Analysis and Treatment）によるリスクの特定・分析・対策

・活動前の確認、参加者への説明、活動中の参加者確認

・実際の活動事例を用いたRIATシート演習

・今後の新潟アウトドアガイド認定に必要な講座内容の検討

講習会では、講師から一方的に知識を伝えるだけでなく、受講者自身が普段行っている安全確認や参加者対応を言語化し、グループで共有するワークを多く取り入れました。

たとえば、活動前に何を確認しているか、参加者へどのような説明をしているか、活動中に参加者のどのような変化を見ているか、日常的な行為がどのようにリスク低減につながっているかなどを整理しました。

経験豊富な実務者ほど、無意識のうちに多くの判断を行っています。今回の講習会では、その無意識の判断を言語化し、共有できる知識として整理することを目指しました。

■導入ワーク例（formsアンケート使用）：ガイド活動の可視化・言語化

■講習会終了後アンケートの結果

終了後に実施したアンケートでは、受講者7名全員から回答がありました。

・有用度「この講習の内容は、自分の現場に役立ちそうですか」 4.6（5点満点中）

・活用度「この講習の内容は、自分の現場で実践的に活用できそうですか」 4.4（5点満点中）

今回の講習会が、現場実務者にとって有用性・活用可能性の高い内容であったことが確認されました。

■受講者の声

自由記述では、次のような声が寄せられました。

・受講前よりも、自分たちのできているところ、足りないところが明確になった。お客様満足度の視点は優れている一方で、リスク管理はまだ不十分だと感じた。

・得意なアクティビティが異なるスタッフ同士で話すことで、新たな知識が得られた。ジャンルの違う人の話を聞ける場としても意義があると感じた。

・普段ガイドしていることにも使える内容が多くあったので、今後の活動に活用していきたい。

・リスク分析は、店舗イベントや店舗運営にも活用できる内容であり、今回の講習内容を他のスタッフにも伝えてみたい。

・新潟の魅力が広く発信されるようになると感じた。その一人となれるように、学びを深めていきたい。

また、今後の改善点として、専門用語やフレームワークを事前に学べる資料やテキストの必要性、より多くの現場事例やグループ共有の時間を設けることなどが挙げられました。

■テスト実施から見えた今後の方向性

今回の講習会を通して、今後の認定講座づくりに向けた複数の改善点も明らかになりました。

ひとつは、事前学習の必要性です。ATGSやリスクマネジメントに関する専門用語、フレームワークは重要である一方、初めて学ぶ受講者にとっては難しく感じられる部分もあります。今後は、事前テキストや動画教材などを活用し、基本概念を事前に学べる仕組みを検討します。

もうひとつは、対面講座の時間の使い方です。基本的な知識は事前学習に回し、対面では現場事例の共有、グループワーク、実際のリスク分析、参加者同士の対話に時間を使うことで、より実践的な学びにつなげることができます。

さらに、今回使用したRIATシートについても、予防策だけでなく、事故発生後の対応、救急対応、連絡体制、記録、改善まで含めた形に発展させる必要性が確認されました。

今回の講習会で得られた受講者の意見やアンケート結果をもとに、i-nacでは新潟県アウトドア協会と連携し、県内の実情に合ったアウトドア人材育成講座のあり方を検討していきます。

■i-nacが担う役割

i-nacでは、これまでアウトドアガイド、登山・自然ガイド、自然環境保全、野外教育、環境教育、自然体験活動に関わる専門人材を育成してきました。

今回のプロジェクトにおいて、i-nacが担うのは、単に講座を実施することだけではありません。

現場で必要とされる力を整理し、講座として学べる形に設計すること。経験豊富な実務者の知恵を、次の世代にも共有できる知識として整理すること。そして、新潟県のアウトドアフィールドや観光の可能性を、安全・危機管理の土台から支える人材育成の仕組みをつくることです。

i-nacでは今後も、新潟県アウトドア協会、県内の実務者の皆さまと連携しながら、新潟らしいアウトドアガイド育成の仕組みづくりに取り組んでまいります。

■学校法人 国際総合学園 国際自然環境アウトドア専門学校 概要

新潟県妙高市にキャンパスを構える総合アウトドア分野の専門学校です。妙高戸隠連山国立公園をはじめとする豊かな自然環境をフィールドに、実践的な野外教育・ガイド養成を行っています。登山ガイド、自然ガイド、アウトドアガイド、環境調査員、野外教育指導者、アウトドアメーカースタッフなどの専門人材教育を展開し、持続可能な観光と地域社会に貢献できる人材の育成を目指しています。

【学校公式note】

https://note.com/inac_nsg

【国際自然環境アウトドア専門学校】

https://www.i-nac.ac.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

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