【大阪・阿波座・本町】REXFITパーソナルジムが大阪市内3店舗目となる「阿波座・本町店」を2026年8月にオープン
REXFITパーソナルジムは、2026年8月、大阪市西区西本町に「REXFITパーソナルジム 阿波座・本町店」をオープンいたします。
これまで谷町六丁目店・四天王寺前夕陽ケ丘店の2店舗を展開し、30～50代女性を中心に多くのお客様のダイエットや姿勢改善、健康づくりをサポートしてきました。
今回オープンする阿波座・本町店は、大阪メトロ阿波座駅・本町駅から徒歩5分という通いやすい立地に位置し、運動初心者の方でも安心して続けられる完全個室のパーソナルジムです。
REXFITでは、「週1回60分の運動習慣を身につけ一瞬ではなく、生涯健康でいられる身体づくり」をコンセプトに掲げています。
近年、健康意識の高まりとともに、
・ダイエットしたい
・肩こりや腰痛を改善したい
・姿勢を良くしたい
・産後の体型を戻したい
・運動習慣を身につけたい
という30～50代女性からのお問い合わせが増えています。
既存店舗でも多くのお客様にご利用いただく中で、大阪市西区エリアからのご相談も増えたことから、新たに阿波座・本町店をオープンすることとなりました。
REXFITは現在、谷町六丁目店・四天王寺前夕陽ケ丘店の2店舗を運営しています。
REXFITが選ばれる5つの理由
１. 週1回・60分で変化を実感できるオリジナルプログラム
パーソナルトレーニングジムレックスフィットでは、無理な食事制限や過度なトレーニングではなく、週1回・60分でも結果を出せる設計。
「トレーニング ×マシンピラティス× ストレッチ」を軸にした独自プログラムで、脂肪を落としながら、身体が引き締まり健康的にしなやかな身体を目指せます。
身体を引き締めるための筋力トレーニング、 柔軟性を高めて歪みを改善するストレッチやマシンピラティス、さらにキックボクシングを取り入れ代謝を高める有酸素要素まで。
その日の身体の状態に合わせて多角的にアプローチするから、 リバウンドしにくい「健康的に引き締まった身体」へと変わっていきます。
無理なく3ヶ月で結果を出せるREXFITのボディメイクです。
２. 本町・阿波座で“パーソナルトレーニング× マシンピラティス”ができるジム
阿波座・本町のパーソナルジムレックスフィットでは、体幹から整え、しなやかで引き締まったカラダへ導く特別な環境。
REXFITは本町・阿波座エリアで、パーソナルトレーニングとマシンピラティスの両方ができるジムです。
ピラティス専用マシンでインナーを整えることで、姿勢や歪みが改善し、肩こり・腰の違和感にも効果的。
「今日は整えたい」「今日はしっかり動きたい」など、気分や体調に合わせて切り替えられるため、 運動が久しぶりの方でも無理なく続けられます。
３. “食べて痩せる”を叶える毎日の食事サポート
パーソナルジムレックスフィットでは、我慢しないダイエットで、続けやすくリバウンドしにくい。
トレーナーが毎日の食事を丁寧にチェックし、食べながら健康的に痩せる方法をアドバイスしています。
極端な糖質制限やストレスの大きい方法ではなく、外食が多い方・家族の食事を作る方でも実践できる“続けられる食習慣”をご提案。
ダイエット終了後もリバウンドしにくい体づくりをサポートします。
４.完全個室・予約制のプライベートジム
阿波座・本町のパーソナルジムレックスフィットは、「完全貸切・完全予約制」ですので、人目を気にせずにあなただけのプライベートジムとしてパーソナルトレーニングを受けることができます。
パーソナルトレーニングエリアでは「人工芝」を採用し、フロア一面に広がる緑は運動意欲を高めてくれます！
1対1のマンツーマントレーニングはもちろん、ご友人や職場の仲間とのペアトレーニングでもゆったりとしたプライベート空間でトレーニングを行うことができます。
５.資格・経験豊富な“寄り添い型トレーナー”が丁寧にサポート
本町・阿波座のパーソナルジムレックスフィットでは、初心者でも安心。正しく、効率よく、楽しく続けられる。
米国資格保有者、理学療法士、ボディコンテスト優勝実績を持つ身体作りのプロのトレーナーが在籍。
身体の特性を理解した上で、的確にフォームをサポートするため、運動が苦手な方でも安心して続けられます。
「話しやすく、ちょうど良い距離感」で、楽しみながら効果を実感できる環境です。
６.継続縛りなし＆通いやすい料金体系
阿波座・本町のパーソナルジムレックスフィットではライフスタイルに合わせて、気軽に長く通える。
REXFITでは、継続縛りは一切ありません。
月額制、回数券、3ヶ月集中コースとライススタイルに合わせて通うことができます。
無理のないペースで続けられるからこそ、
リバウンドしにくく、長期的に理想の体を保てる環境が整っています。
７.お子様連れでも通える
本町・阿波座のパーソナルジムレックスフィットでは、完全個室・完全予約制のためお子様連れでもトレーニングすることが可能です。
本町・阿波座店では、ビル1階のためベビーカーがあっても通いやすく、ベビーサークルも設置しているので赤ちゃん・お子様がいても安心してトレーニングすることができます。
■オープン記念キャンペーン
阿波座・本町店オープンを記念して、期間限定キャンペーンを実施します。
【先着10名様限定】
・初回体験 5,500円 → 500円
・当日入会で入会金22,000円 → 0円
■店舗概要
【店舗名】
REXFITパーソナルジム 阿波座・本町店
【ホームページ】
https://rexfit-gym.com/awaza-honmachi/
【オープン日】
2026年8月1日（土）
【住所】
〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町2丁目1-36
AXIS WEST ONE 102号室
【アクセス】
大阪メトロ「阿波座駅」「本町駅」徒歩5分
【営業時間】
10:00～22:00
■会社概要
店舗名：REXFITパーソナルジム
代表者：宮塚 祐司
事業内容：パーソナルジム運営、パーソナルトレーニング指導、マシンピラティス指導、健康増進事業
ホームページ：https://rexfit-gym.com/(https://rexfit-gym.com/awaza-honmachi/)
電話番号：070-8446-3842