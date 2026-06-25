【大阪・阿波座・本町】REXFITパーソナルジムが大阪市内3店舗目となる「阿波座・本町店」を2026年8月にオープン

REXFIT

REXFITパーソナルジムは、2026年8月、大阪市西区西本町に「REXFITパーソナルジム 阿波座・本町店」をオープンいたします。

これまで谷町六丁目店・四天王寺前夕陽ケ丘店の2店舗を展開し、30～50代女性を中心に多くのお客様のダイエットや姿勢改善、健康づくりをサポートしてきました。

今回オープンする阿波座・本町店は、大阪メトロ阿波座駅・本町駅から徒歩5分という通いやすい立地に位置し、運動初心者の方でも安心して続けられる完全個室のパーソナルジムです。

REXFITでは、「週1回60分の運動習慣を身につけ一瞬ではなく、生涯健康でいられる身体づくり」をコンセプトに掲げています。

近年、健康意識の高まりとともに、

・ダイエットしたい

・肩こりや腰痛を改善したい

・姿勢を良くしたい

・産後の体型を戻したい

・運動習慣を身につけたい

という30～50代女性からのお問い合わせが増えています。

既存店舗でも多くのお客様にご利用いただく中で、大阪市西区エリアからのご相談も増えたことから、新たに阿波座・本町店をオープンすることとなりました。

REXFITは現在、谷町六丁目店・四天王寺前夕陽ケ丘店の2店舗を運営しています。

REXFITが選ばれる5つの理由

１. 週1回・60分で変化を実感できるオリジナルプログラム

パーソナルトレーニングジムレックスフィットでは、無理な食事制限や過度なトレーニングではなく、週1回・60分でも結果を出せる設計。

「トレーニング ×マシンピラティス× ストレッチ」を軸にした独自プログラムで、脂肪を落としながら、身体が引き締まり健康的にしなやかな身体を目指せます。

身体を引き締めるための筋力トレーニング、 柔軟性を高めて歪みを改善するストレッチやマシンピラティス、さらにキックボクシングを取り入れ代謝を高める有酸素要素まで。

その日の身体の状態に合わせて多角的にアプローチするから、 リバウンドしにくい「健康的に引き締まった身体」へと変わっていきます。

無理なく3ヶ月で結果を出せるREXFITのボディメイクです。

２. 本町・阿波座で“パーソナルトレーニング× マシンピラティス”ができるジム

阿波座・本町のパーソナルジムレックスフィットでは、体幹から整え、しなやかで引き締まったカラダへ導く特別な環境。

REXFITは本町・阿波座エリアで、パーソナルトレーニングとマシンピラティスの両方ができるジムです。

ピラティス専用マシンでインナーを整えることで、姿勢や歪みが改善し、肩こり・腰の違和感にも効果的。

「今日は整えたい」「今日はしっかり動きたい」など、気分や体調に合わせて切り替えられるため、 運動が久しぶりの方でも無理なく続けられます。

３. “食べて痩せる”を叶える毎日の食事サポート

パーソナルジムレックスフィットでは、我慢しないダイエットで、続けやすくリバウンドしにくい。

トレーナーが毎日の食事を丁寧にチェックし、食べながら健康的に痩せる方法をアドバイスしています。

極端な糖質制限やストレスの大きい方法ではなく、外食が多い方・家族の食事を作る方でも実践できる“続けられる食習慣”をご提案。

ダイエット終了後もリバウンドしにくい体づくりをサポートします。

４.完全個室・予約制のプライベートジム

阿波座・本町のパーソナルジムレックスフィットは、「完全貸切・完全予約制」ですので、人目を気にせずにあなただけのプライベートジムとしてパーソナルトレーニングを受けることができます。

パーソナルトレーニングエリアでは「人工芝」を採用し、フロア一面に広がる緑は運動意欲を高めてくれます！

1対1のマンツーマントレーニングはもちろん、ご友人や職場の仲間とのペアトレーニングでもゆったりとしたプライベート空間でトレーニングを行うことができます。

５.資格・経験豊富な“寄り添い型トレーナー”が丁寧にサポート

本町・阿波座のパーソナルジムレックスフィットでは、初心者でも安心。正しく、効率よく、楽しく続けられる。

米国資格保有者、理学療法士、ボディコンテスト優勝実績を持つ身体作りのプロのトレーナーが在籍。

身体の特性を理解した上で、的確にフォームをサポートするため、運動が苦手な方でも安心して続けられます。

「話しやすく、ちょうど良い距離感」で、楽しみながら効果を実感できる環境です。

６.継続縛りなし＆通いやすい料金体系

阿波座・本町のパーソナルジムレックスフィットではライフスタイルに合わせて、気軽に長く通える。

REXFITでは、継続縛りは一切ありません。

月額制、回数券、3ヶ月集中コースとライススタイルに合わせて通うことができます。

無理のないペースで続けられるからこそ、

リバウンドしにくく、長期的に理想の体を保てる環境が整っています。

７.お子様連れでも通える

本町・阿波座のパーソナルジムレックスフィットでは、完全個室・完全予約制のためお子様連れでもトレーニングすることが可能です。

本町・阿波座店では、ビル1階のためベビーカーがあっても通いやすく、ベビーサークルも設置しているので赤ちゃん・お子様がいても安心してトレーニングすることができます。

■オープン記念キャンペーン

阿波座・本町店オープンを記念して、期間限定キャンペーンを実施します。

【先着10名様限定】

・初回体験 5,500円 → 500円

・当日入会で入会金22,000円 → 0円

■店舗概要

【店舗名】

REXFITパーソナルジム 阿波座・本町店

【ホームページ】

https://rexfit-gym.com/awaza-honmachi/

【オープン日】

2026年8月1日（土）

【住所】

〒550-0005

大阪府大阪市西区西本町2丁目1-36

AXIS WEST ONE 102号室

【アクセス】

大阪メトロ「阿波座駅」「本町駅」徒歩5分

【営業時間】

10:00～22:00

■会社概要

店舗名：REXFITパーソナルジム

代表者：宮塚 祐司

事業内容：パーソナルジム運営、パーソナルトレーニング指導、マシンピラティス指導、健康増進事業

ホームページ：https://rexfit-gym.com/(https://rexfit-gym.com/awaza-honmachi/)

電話番号：070-8446-3842