株式会社スモールブリッジ

世界92カ国からの講師と、140カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年6月25日（木）午前9時から6月27日（土）午後23時59分（日本時間）まで、銀行振込によるカフェトークポイント購入を対象とした特別割引セールを開催いたします。

2026年6月25日09時～27日23時59分までの購入手続きでポイント購入がお得に。

【オンライン習い事のカフェトーク】最大10%・割引セール開催

ジメジメの夏こそおうちで快適にオンラインレッスン！

【梅雨の時期の学びを応援】カフェトークポイントが「銀行振込」だといつもよりもお得に買える大セールを緊急開催いたします。

通常は20,000ポイント（22,000円税込）からの割引適用ですが、この3日間に限り、銀行振込なら「5,000ポイント」から特別割引の対象となります。

お振込先は、ゆうちょ銀行・三菱UFJ銀行・楽天銀行の3行からお選びいただけます。

特別割引特設ページへ :https://cafetalk.com/campaign/2026/sale/early-summer/?lang=ja

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com