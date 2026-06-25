Cytron社新製品 産業用DCモータードライバ「iMD16」を2026年6月25日よりスイッチサイエンスにて取扱開始

株式会社スイッチサイエンス

株式会社スイッチサイエンス（以下スイッチサイエンス、本社：東京都新宿区、代表取締役：金本茂）は、Cytron Technologies Sdn Bhd（以下Cytron、本社：マレーシア ペナン州）の新製品 産業用DCモータードライバ「iMD16」を2026年6月25日より開始します。



「iMD16」は、丈夫な金属製筐体に収められた産業用DCモータードライバです。自動化設備や機械への組み込みに最適で、特別な専用ケースや複雑なハードウェア設計を追加することなく、素早く信頼性の高いモーター制御を導入できるように設計されています。

密閉された金属筐体がほこりや自然環境から内部の電子部品を保護するため、農業機械などでの使用にも耐えうる設計となっています。さらに、この筐体自体がパッシブヒートシンクとして機能するため、冷却ファンを使用せずに最大16 Aの連続駆動をサポートします。

付属のポテンショメータ（ボリューム）やスイッチを使用したスタンドアロンでの手動制御モードと、外部コントローラからのPWM/DIR信号を使用した自動制御モードをサポートしており、プロトタイピングから最終的な現場への導入までシームレスに対応します。

「iMD16」の特徴

「iMD16」の仕様

- 連続16 A駆動 / 7～30 V入力 / 金属製筐体 / パネルマウント対応- - 産業用途に耐えうるモーター制御、かつむき出しの基板ではないため追加で筐体を用意する必要がありません。- - パネルマウント可能な設計により、制御盤やシステムへそのまま設置可能。ドライバ用のマウント機構や筐体を追加設計する手間と時間を大幅に削減できます。- - 筐体がヒートシンクとして機能し、冷却ファン不要で16 Aの連続モーター電流に対応します。- 柔軟な制御オプション- - マイコン、モーションコントローラ、24 V PLCなどからのデジタル出力からの信号を直接受け付けます（3～30 Vロジック対応）。レベルシフト回路は不要。- - 付属のノブとスイッチによる手動制御、またはPWM/DIR信号による外部制御を選択可能。プロトタイピングから実際の運用への移行が容易です。- 電源とモーターの接続にはネジ式ターミナルを採用。はんだ付け不要で数分で配線が完了します。制御信号はJST-PHコネクタで接続します。- PWM信号がLowの場合に自動的にブレーキが作動することで、安全なモーター制御を実現します。- ステータスインジケーターLEDを搭載。電源やモーターの状態を確認できます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/64534/table/248_1_e4332a02a7b3c829172bc4ba1b338324.jpg?v=202606260451 ]

電流制限機能は搭載していません: 本製品にはアクティブな電流制限機能がありません。定格を超える電流での動作は基板の過熱や破損の原因となる可能性があります。

電源電圧スパイクに関する注意: DCブラシモーターのブレーキ時や方向転換時に発生する逆起電力（Back-EMF）により、電圧スパイクが発生する可能性があります。スイッチング電源（SMPS）を使用する場合は、過電圧によるドライバや電源の破損を防ぐため、電源ラインに大容量の電解コンデンサやTVSダイオードを追加してスパイクを吸収させる必要があります。可能な限り、逆起電力を安全に吸収できるバッテリー電源の使用を推奨します。

「iMD16」の販売情報

スイッチサイエンスのウェブショップ（ https://www.switch-science.com/ ） にて販売します。

Cytron iMD16

商品名 Cytron iMD16 - 16A 7~30V 産業用DCモータードライバ

型番 CYTRON-IMD16

価格（消費税込み） 7,117 円

購入ページ ht(https://ssci.to/11193)tps://ssci.to/(https://ssci.to/11193%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%89%A9)11193(https://ssci.to/11193%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%89%A9)

内容物

1 x iMD16 本体

1 x 10 kΩ ポテンショメータ（コネクタ付き）

1 x 3ウェイ ロッカースイッチ（コネクタ付き）

1 x PWM/DIR入力用 JST PH2.0-3Pコネクタ付きケーブル（20 cm）

1 x 小型プラスドライバー

1 x クイックスタートガイドカード

Cytron について

Cytron Technologies Sdn. Bhd.は、教育および産業分野におけるスマートテクノロジーの導入を簡素化することを使命としています。

電子部品から自動化、産業用IoT、エッジAI、ロボット工学、教育プラットフォームまで、提供するのは常に実用的なソリューションです。人々が自信を持ってモノを創り、学び、そして現実世界の課題を解決できるよう、最先端の技術で支援します。

▶︎ 他社の商標または登録商標

記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

▶︎ スイッチサイエンス について

テクノロジーをより多くの人が道具として当たり前に使える世界を目指して活動している会社です。電子工作用品を輸入調達、自社開発し、販売する電子回路モジュール事業のほか、小中学生を中心とした子供とその教育者に向けたSTEM教材事業、ハードウェア製品をキーとする事業者に向けたIoT開発協力事業も行なっています。当社はRaspberry Piの国内認定リセラーやM5Stackの総代理店を務めています。



株式会社スイッチサイエンス

企業情報：https://info.switch-science.com/

X：https://x.com/ssci

Facebook：https://www.facebook.com/SwitchScience