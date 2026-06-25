NVIDIA、科学的発見を高速化するエージェント向けツールである BioNeMo Agent Toolkit を発表

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ニュース概要:

- Dassault Systemes、Databricks、Lilly、OpenAI、Schrodinger、Snowflake、UW Medicine Institute for Protein Design など数十以上にわたる業界および研究分野の主要な組織が、NVIDIA BioNeMo Agent Toolkit を採用。Anthropic と OpenAI はNVIDIA BioNeMo Agent Toolkitを統合して研究者や科学者にエージェント型ライフ サイエンス ワークフローを提供- NVIDIA Nemotron、NemoClaw、OpenShell、BioNeMo を含むNVIDIA BioNeMo Agent Toolkit は、生物学、化学、ゲノミクス、創薬に及ぶ、アクセラレーテッド ライフ サイエンス ツールをエージェントに提供- 新しい NVIDIA BioNeMo ツールは、エージェントに科学コンピューティングを実行するためのコンテキストとノウハウを提供し、精度、タスク完了、トークン効率を向上させる

サンディエゴ、BIO International Convention 2026 - 2026 年 6 月 23 日 - NVIDIA は本日、エージェント型ライフ サイエンス時代に向けて、ドメイン固有のツールとスキルを提供する NVIDIA BioNeMo Agent Toolkit を発表しました。

10 年以上にわたって蓄積された NVIDIA のライフ サイエンス ライブラリ、ツール、オープン モデルを含む本ツールキットは、エビデンスの収集、所見の全面的なリーズニング、計算実験の実施、発見を高速化する次善のステップの推奨などを、AI エージェント、科学者、ラボが連携して取り組むことを可能にします。

このツールキットは、汎用アシスタントから専門的な科学エージェント、ソフトウェア プラットフォーム、社内バイオ医薬品システムに至るまで、あらゆるエージェントまたは AI プラットフォームに、科学知識の統合と要約、モデルの呼び出し、結果の評価、リーズニング、次のアクションの実行に必要なツールを提供します。

このツールキットに含まれる NVIDIA BioNeMo(TM) は、NVIDIA NIM(TM) マイクロサービス、NVIDIA Parabricks(R)、NVIDIA NeMo(TM)、NVIDIA Nemotron(TM) テクノロジと、アクセラレーテッド コンピューティングおよびスキルを搭載しており、エージェント型ライフ サイエンス向けのオープンで信頼性の高い基盤を提供します。

50 社以上の大手企業がすでに本ツールキットを利用して科学的発見を推進しており、タンパク質構造の予測、分子ドッキング、生成化学、ゲノム分析、タンパク質設計、バイオマーカー発見などのタスクに向けて、エージェント呼び出し可能なスキルを活用しています。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「フロンティア モデルは頭脳であり、BioNeMo は科学分野向けのツールボックスです。 この 2 つを組み合わせることで、AI エージェントは博士号の研究アシスタント級のスキルとスーパーコンピューターの実行速度を実現できます。ついに、科学知識を理解し、科学器具を使い、科学的なワークフローを実行する AI エージェントを研究者が構築できるようになりました。 科学を扱う新たな手段にして、生物学、化学、ゲノミクス、医学の分野で発見を劇的に高速化できる方法が誕生したのです」

Arc Institute、Open Molecular Software Foundation、ワシントン大学のタンパク質設計研究所 (IPD) (https://www.ipd.uw.edu/2026/06/custom-computing-for-the-next-generation-of-protein-design/)などのオープン モデルおよび研究機関は、NVIDIA と協力して、BioNeMo を使用して最先端モデルを推進し、エージェント対応のワークフローを通じてそれらをよりアクセスしやすくしています。 IPD のコラボレーションは、RosettaFold3 など最先端のバイオデザイン モデルの実行時間を高速化し、その結果、前世代のモデルと比較して 2 倍のパフォーマンスを達成しました。また、タンパク質の設計を高速化する多くのアプリケーションが進行中であり、これまで不可能だった規模とコストで研究者にツールを提供します。

ワシントン大学医学部生化学教授兼タンパク質設計研究所所長の David Baker 氏は次のように述べています。「我々がタンパク質設計用に構築したツールはすべて、それを効率的に利用できる科学者次第で強力なものとなります。科学の次なる飛躍は、1 回の発見から生まれるものではなく、反復的な設計のスピードと、人間には到底及ばないスピードで生物学の複雑さを繰り返しリーズニングできるエージェントによってもたらされるでしょう」

ライフ サイエンス向けのエージェント対応ツールとスキル

ライフ サイエンスは、世界で最も重要な最先端科学の 1 つであり、世界の科学研究開発費は 3 兆 8 千億ドルに達し、医薬品の年間予算は 3,000 億ドルに近づいています。

エージェント型ワークフローは、コストを削減し、成功確率を最大化しながら、業界の反復サイクルを加速するのに役立ちます。 このツールキットにより、開発者は汎用エージェントを数分でライフ サイエンス向けエージェントに変換できるため、研究者は実験をより迅速に実施し、結果から継続的に学び、仮説と発見の間のループを閉じることも可能になります。また、一部の企業では、この反復プロセスを実際のラボにまで拡大しています。

汎用エージェントは適切なツール、入力、出力、そして生物学的な意味を推論する必要があるため、科学的なワークフローを効率的に処理するのに苦労することがあります。 BioNeMo Agent Toolkit を使用すれば、エージェントは適切なツールを呼び出して、結果をより正確に解釈し、科学的洞察をより迅速かつ確実に得ることができます。

NVIDIA は、ライブラリ、モデル、フレームワークをエージェント呼び出し可能なツールに変えることで、BioNeMo プラットフォーム全体を最適化しています。

これには、リーズニングの基盤となる NVIDIA Nemotron オープンモデル、強化学習向けの NVIDIA NeMo RL ライブラリ、そしてタスクを横断したリーズニング、ツールの呼び出し、データの継続的な連携を可能にする安全でプライバシーが保護されたエージェントのための NVIDIA NemoClaw(TM) blueprintなど、 NVIDIA Agent Toolkit(https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-agent-toolkit-open-models-tools-skills-secure-runtime-ai-agents) テクノロジの活用が含まれます。

NVIDIA NIM マイクロサービスは、エージェントがモデルを呼び出し、タスクを実行するのに役立ちます。 NVIDIA OpenShell(TM) ランタイムは、管理された実行可能環境を提供します。

このツールキットの構成要素により、エージェントは以下のようなワークフローを実行できます。

- バーチャル スクリーニング: エージェントは、化合物の生成やスクリーニング、標的へのドッキング、結合強度の予測、ドラッグライクな特性のフィルタリングを通じて、研究者が小分子の医薬品候補を特定できるよう支援します。 その後、エージェントは、どの候補を優先すべきかを出力し、スクリーニングに要する時間を数日から数分に短縮します。- ゲノム分析と標的の発見: エージェントは、研究者が生の塩基配列データを、優先順位付けされた遺伝的知見や生物学的ターゲットへと変換するのを支援します。NVIDIA Parabricks は、アラインメントとバリアント コーリングを高速化すると同時に、ゲノム基盤モデルがバリアントの影響を評価する一方で、エージェントはさらなる研究向けに疾患に最も関連性の高い候補をランク付けします。- タンパク質バインダーの設計: エージェントは、作業開始前に研究者が候補の設計、検証を計算できるようにし、従来の労働集約的な設計作業を圧縮します。- ディープ バイオメディカル リサーチ: エージェントは、実世界のデータをリーズニング モデルと連携させ、NVIDIA Biomedical AI-Q Research Agentによる文献レビュー、プロトコル生成、臨床試験のスクリーニング、医薬品安全性監視など、さまざまな科学および臨床開発プロセスの効率と精度を向上させます。- 医用画像分析: エージェントは、研究者による医用画像データの処理、セグメント化、合成、リーズニングを支援することで、バイオマーカーの発見をサポートし、研究ワークフロー全体でエビデンスの創出を加速します。

ライフ サイエンスのエコシステム全体が NVIDIA BioNeMo を活用

テクノロジ分野、およびライフ サイエンス分野のエコシステム企業全体で、このツールキットを活用してエージェント型ワークフローを推進しています。

Anthropic、Edison Scientific、Lila Sciences、OpenAI、Owkin などの最先端ラボや科学エージェント構築企業は、BioNeMo を統合して、エージェントが単に質問に答えるだけでなく、科学的な作業を完遂できるよう支援しています。 NVIDIA アクセラレーテッド モデルと分析ライブラリは、仮説から知見の集積に至るまでの時間を短縮するのに役立ちます。

Benchling、Certara、Databricks、Snowflake、Seqera の科学データおよびワークフロー プラットフォームは、BioNeMo Agent Toolkit を活用して、データ システムと AI 活用型の科学研究を連携させています。 BioNeMo のスキルは、科学者やデータ チームが普段から使用しているプラットフォーム上で、エージェントが生物学的および化学的データセットのクエリ、モデル対応の入力の準備、再現可能なワークフローの運用、出力の分析、インサイトの取得を直接的に支援できます。

Lilly や Natera などを含む診断薬品メーカーや製薬企業は、BioNeMo Agent Toolkit を活用して、創薬、橋渡し研究、臨床インサイト全体で反復可能なエージェント型ワークフローを拡張しています。

Boltz、Basecamp Research(https://basecamp-research.com/biologys-bitter-lesson)、Chai Discovery、Dyno、PerturbAI(https://www.perturb.ai/news-0623-tools)、Proxima などの AI ネイティブなバイオ企業は、NVIDIA と協力してモデルベースの治療設計ワークフローを高速化するツールを開発しました。

Dassault Systemes、Cadence (OpenEye)、Schrodinger などのコンピューター支援創薬ソフトウェア プロバイダーは、ツールキットの機能を、創薬チーム全体で使用される科学アプリケーションに統合しています。 これにより、エージェントは分子生成、ドッキング、予測の調整を支援し、コンピューター支援設計プラットフォームを、研究者が質問を投げかけ、分析を追加し、次にとるべき最善のアクションをより迅速に特定できるシステムへと変革します。

Automata、HighRes、Tecan、Thermo Fisher などのラボ機器およびオートメーション企業、および自律型データ生成プラットフォームである Medra は、BioNeMo のスキルを活用した計算的発見とシステムを連携させています。

Baseten、Modal、Nebius などの AI クラウドおよび AI インフラ企業は、このツールキットを活用して、開発者がライフ サイエンス ワークフローを信頼性の高いホスティング サービスとして構築できるようにしています。 これらの企業は、拡張性の高いアプリケーション プログラミング インターフェイス、マネージド コンピューティングおよび本番利用仕様の推論環境を通じて BioNeMo のスキルとツールをサポートすることで、エージェント型バイオ研究ワークフローをプロトタイプから研究者や企業向けの使いやすいサービスへと移行させることができます。

今すぐ利用可能

BioNeMo Agent Toolkit と関連スキルは、NVIDIA の開発者向けページおよび GitHub(https://github.com/NVIDIA-BioNeMo/bionemo-agent-toolkit) にて公開されています。

※本発表資料は米国時間 2026 年 6 月 23 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-bionemo-agent-toolkit-giving-ai-agents-the-tools-to-accelerate-scientific-discovery)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。