2026年6月25日（木）「オークウッド大井町トラックス東京」開業

株式会社ジェイアール東日本都市開発

シンガポールに本社を置き、世界40ヵ国以上・230都市にわたり1,000軒以上のプロパティを展開するホスピタリティグループ The Ascott Limited（アスコット、日本法人：株式会社アスコットジャパン／東京都港区、代表取締役社長：クリスチャン・ボーダー）は、本日2026年6月25日（木）、東京都品川区に「オークウッド大井町トラックス東京」（住所：東京都品川区広町二丁目1番3号）を開業しました。

本施設は、世界各国で「Step Into Your Comfort Zone（自分らしい居心地へ、踏み込もう）」をコンセプトにサービスレジデンスを展開する「Oakwood（オークウッド）」ブランドによる、30泊以上から滞在可能な長期滞在専用サービスレジデンスです。JR大井町駅のペデストリアンデッキから直結し、品川駅へ約3分、東京駅へ約12分と都内主要エリアへのアクセスに優れ、国内外のエグゼクティブやビジネストラベラーに向けた洗練されたホスピタリティと、「暮らすように滞在する」快適性を融合した新たなラグジュアリーステイを提供します。

アスコットジャパン代表取締役社長のクリスチャン・ボーダー コメント

オークウッド大井町トラックス東京の開業は、日本におけるアスコットのポートフォリオ拡大において重要なマイルストーンです。長期滞在の拠点として最適な周辺環境とアクセス抜群の立地に、ジェイアール東日本都市開発様との初のプロジェクトとして開業できることを大変嬉しく思っています。このエリアは今後もさらなる発展が期待されており、長期的な視点でも非常に魅力的なロケーションだと考えています。オークウッドはサービスレジデンスをはじめ、ホテルなど多様な宿泊形態に展開するマルチタイポロジーブランドとして、世界各都市で幅広い滞在スタイルに対応してきました。そのオークウッドが培ってきた「Step Into Your Comfort Zone（自分らしい居心地へ、踏み込もう）」のホスピタリティを融合したこの施設は、国内外のビジネストラベラーや長期滞在ゲストにとって最高の都市型滞在拠点となると確信しています。アスコットは今後も日本市場でのポートフォリオ拡大を続け、多様な滞在ニーズにお応えしてまいります。

株式会社ジェイアール東日本都市開発 代表取締役社長 根本 英紀 コメント

JR東日本グループでは、国際都市東京の玄関口として東京南エリアを「広域品川圏」と位置づけ、駅を中心とした街づくりを推進しています。その一翼を担うOIMACHI TRACKS（大井町トラックス）において、JR東日本グループ初となるサービスレジデンス「オークウッド大井町トラックス東京」をアスコットジャパン様とともに開業できたことを大変嬉しく思います。OIMACHI TRACKSはJR大井町駅に直結しており、羽田空港へのアクセスも良好で、大変便利な立地にあります。また、複合施設としてスーパー、コンビニエンスストアなど生活に欠かせない利便施設や、生活に潤いを与える魅力的なレストラン及びシネマコンプレックスを備えた商業施設が階下にひろがり、滞在されるお客さまに上質な日常をお過ごしいただける環境が整っています。私たちは、JR東日本グループのデベロッパーとして、地域社会の課題解決・未来創造につながる「くらしとまちの新しいストーリー」を提案し、機能的価値・社会的価値・情緒的価値の向上により「心をみたす」くらしとまちの実現を目指し、レジデンスの事業主として、利便性と快適性を望む世界中の方々に選ばれる居住空間をご提供いたします。

オークウッド大井町トラックス東京の客室は全8タイプ、78室。ライフスタイルや滞在人数に合わせた幅広いラインアップを揃えています。全室にカトラリーや調理用具を備えたフルキッチン、洗濯乾燥機、専用ワークスペース、無料Wi-Fi、セーフティボックスを完備。また、交通系ICカード「Suica」を客室のカードキーとして利用できるシステムを導入し、日常的に使い慣れた「Suica」でスムーズに客室へアクセスすることができます。

さらに、コンシェルジュサービス（7:00～22:00）、ハウスキーピングサービス、ランドリー＆ドライクリーニング（有料）など充実したサービスも提供します。

＜施設概要＞

施設名： オークウッド大井町トラックス東京

所在地： 東京都品川区広町二丁目1番3号

アクセス： JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線「大井町駅」徒歩約2分

（ペデストリアンデッキ直結）

客室タイプ： スタジオ / 1ベッドルーム / 2ベッドルーム / 3ベッドルーム、全78室

客室面積 ： 約27平方メートル ～107平方メートル

予約条件 ： 30泊以上

開業日 ： 2026年6月25日

予約・問い合わせ ： https://www.discoverasr.com/ja/oakwood/japan/oakwood-oimachi-tracks-tokyo

The Ascott Limited（アスコット）について

アスコットは、「心に響く体験を通じて、世界であらゆるステイや暮らしをより豊かにする」というビジョンのもと、世界で選ばれるホスピタリティオペレーターを目指しています。現在、世界40ヵ国以上・230都市にわたり、1,000軒を超えるプロパティを展開しており、そのネットワークはアジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、米国へと広がっています。

アスコットは、Ascott（アスコット）、Citadines（シタディーン）、lyf（ライフ）、Oakwood Premier（オークウッドプレミア）、Oakwood（オークウッド）、Somerset（サマセット）、The Crest Collection（クレストコレクション）、The Unlimited Collection（アンリミテッドコレクション）、Adoor Apartment（アドアアパートメント）、Adoor Suites（アドアスイーツ）、Fox（フォックス）、Harris（ハリス）、POP!（ポップ）、Preference（プリファレンス）、Quest（クエスト）、Vertu（ヴァーチュ）、Yello（イエロー）の17ブランドからなる、多彩で受賞歴のあるブランドポートフォリオを展開しています。

サービスレジデンス、ホテル、リゾート、ソーシャルリビング、ブランドレジデンスなど、幅広い宿泊形態の運営およびフランチャイズを通じて、世界中の旅行者の多様なニーズやライフスタイルに応える滞在体験を提供しています。ロイヤリティプログラム「アスコットスターリワーズ（ASR）」では、メンバー限定の特典やキュレーションされた体験を通じて、旅のあらゆる瞬間をより豊かに彩ります。

日本では現在、Ascott（アスコット）、Somerset（サマセット）、Citadines（シタディーン）、Oakwood（オークウッド）、lyf（ライフ）の5ブランドを展開し、東京・横浜・大阪・京都・福岡の主要都市にて、2026年6月に開業した「オークウッド大井町トラックス東京」を含め22プロパティを運営しています。サービスレジデンスからホテル、ソーシャルリビングまで、多様な宿泊スタイルを提供しています。

アスコットは、キャピタランド・インベストメント・リミテッド（CapitaLand Investment Limited）の完全子会社として、宿泊運営および投資運用の両分野で培った専門性を活かし、フィー収益を創出しています。また、スポンサーであるCapitaLand Ascott Trust（キャピタランド・アスコット・トラスト）および各種プライベートファンドの成長を通じて、運用資産の拡大も推進しています。アスコットおよびサステナビリティへの取り組みに関する詳細は、www.discoverasr.com/the-ascott-limited をご覧ください。

アスコット公式サイト（日本語）：http://www.discoverasr.com/ja

アスコット公式インスタグラム：@discoverasrjapan、@lyf.japan

ジェイアール東日本都市開発について

ジェイアール東日本都市開発は、1989年の会社設立以来、JR東日本グループのデベロッパーとして「くらしとまちに新しいストーリーを」を理念とし、駅近接の土地や高架下における商業・オフィス・住宅等の開発やショッピングセンター（駅ビル）の運営、JR東日本が保有する鉄道用地の管理等を主たる事業として首都圏全域で展開してまいりました。

住宅事業では、新築賃貸住宅である「びゅうリエット」、駅直結型賃貸住宅「ekism」、リノベーションによる賃貸住宅「アールリエット」の各シリーズや、プレミアムレジデンス「目黒MARCレジデンスタワー」の企画開発及び運営を行い、入居者の皆さまが安心して暮らせる便利で快適な「すまいづくり」を行っています。

また、人々が集う活気ある「まちづくり」にも積極的に取り組んでいます。住宅と店舗・保育園・介護付き有料老人ホームが一体となった「コトニアガーデン新川崎」では、様々なイベントの実施等を通じて、近隣にお住まいの方や働く方、住まう方の毎日に彩りを添えています。

近年では、JR東日本グループの一員として、2026年3月開業のTAKANAWA GATEWAY CITY、OIMACHI TRACKSといった大規模複合開発におけるレジデンスの企画開発及び運営にも参画し、新しいまちづくりに取り組んでいます。

ジェイアール東日本都市開発 ホームページ：https://www.jrtk.jp