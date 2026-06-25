kintone連携機能を強化、複数アプリの施設情報を自動集約し360°画像上で一画面管理を実現

株式会社山下PMC

株式会社山下PMC（本社：東京都中央区、代表取締役社長：丸山 優子、以下、山下PMC）は、「すべての施設情報をひとつに。」をコンセプトに、分散した情報を集約し、施設管理の効率化と資産価値の最大化を支援するクラウドサービス『b-platform』において、kintone連携機能の強化を実施しました。本アップデートにより、複数のkintoneアプリに分散して管理されていた施設・設備情報を自動で集約・反映し、360度画像上の一画面から横断的に確認・更新できるようになりました。これにより、現場とデータの連携をよりシームレスにし、業務効率の向上と情報活用の高度化を実現します。

■開発の背景

山下PMCはこれまで、『b-platform』において360度画像上に配置したアイコンと各種データを連携し、現場情報を直感的に可視化する仕組みを提供してきました。その中で、kintoneデータと連携し、現場情報を把握・更新できる環境を実現するため、2024年7月にkintone API連携機能を提供開始。その後の活用拡大に伴い、導入企業からは以下のような運用高度化に関する要望が寄せられていました。

- 複数のkintoneアプリに分散した情報を横断的に確認したい- データ入力や更新作業の効率化を図りたい- 現場とデータ管理をよりシームレスに連携させたい

こうした要望に応えるため、このたび機能強化を実施しました。

■アップデートの特長

1．複数アプリのレコードをアイコンと連携

複数のkintoneアプリに登録された設備情報や点検記録をAPI連携により自動で取得し、『b-platform』上のアイコンと連携できるようになりました。これにより、分散していた情報を横断的に把握可能となります。

【主な機能】

・複数アプリのレコードを取得

・条件指定（AND条件）によるレコード検索

・マウスオーバー表示に対応

・アイコン単位での柔軟なレコード紐付け

２．アイコン上での情報表示に対応

360度画像に配置したアイコンにkintone情報を表示できるようになりました。これにより、kintoneアカウントを保有しないユーザーでもkintone情報を閲覧することができるようになりました。

※ 今回の機能アップデートにあわせて、以下の機能もアップデートしました。

・シンクロアイコンの連携機能強化

・ROOMに登録する画像ファイルの上書き保存対応

・コンテンツアイコンの履歴管理機能

・階層コピー・ROOMコピー機能の強化

・権限グループの一括設定

・ぼかし機能の強度設定

山下PMCは今後も、『b-platform』の機能拡張および外部サービスとの連携を強化し、建設・施設管理分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援してまいります。

■『kintone』について

42,000社以上が利用しているサイボウズの業務改善プラットフォームです。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリをノーコード・ローコードとAIで作成でき、素早く低コストで業務改善を実行できます。主な機能として「データベース」「コミュニケーション」「プロセス管理」があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト https://kintone.cybozu.co.jp

■『b-platform』について

竣工図や改修図面などの各種図書や工事履歴、不具合情報、保守記録といった社内に散らばる情報を一元管理し、知財に変えるためのクラウド型プラットフォームサービスです。2021年4月の提供開始以来、製造業・流通業・公共施設・教育機関など6,000棟で採用され、様々な用途の施設管理と運営の効率化を実現、管理コストの削減と生産性向上に貢献しています。

製品サイト https://info.b-platform.biz/

■山下PMCについて

会社名：株式会社山下PMC

所在地： 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング12階

代表者：代表取締役社長 丸山 優子

設立 ：1997年12月

URL ：https://www.ypmc.co.jp/

※記載されている会社名および製品名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。