MBKパートナーズ株式会社

日本を始めとする東アジア地域を拠点に活動するアジア最大級のプライベート・エクイティ・ファームMBK パートナーズ（以下「MBKP」）は、国内でデイサービス及びショートステイを中心に介護事業を展開するジャパン・ウェルビーイング株式会社（以下「ジャパン・ウェルビーイング」）の発行済株式の全てを譲渡することについて、アドベント・インターナショナル（以下「アドベント」）と株式譲渡契約を締結いたしました。

ジャパン・ウェルビーイングは、国内最大級の在宅介護ネットワークを誇る、株式会社ツクイ（以下「ツクイ」）及び株式会社SOYOKAZE（以下「SOYOKAZE」）を傘下に擁し、各々が強みをもつ介護サービスのノウハウとリソースを相互に補完し、組み合わせることにより、業務の効率化や稼働率の向上を図りつつ、お客様の多彩なニーズにワンストップで対応する幅広いサービスを提供してきました。中核会社であるツクイやSOYOKAZEが提供するデイサービス、ショートステイ、訪問介護、有料老人ホーム、訪問看護等の多角的なサービスは、長年にわたりお客様とそのご家族から厚い信頼を獲得しています。

MBKPは、介護業界について、日本が超高齢化社会を迎える中で社会的意義の極めて高い成長市場と捉え、介護の未来を見据えた大きな変革を起こし、より充実した高齢化社会の実現を目指し、成長支援を行ってまいりました。具体的には、2021年にツクイの株式を取得した後、ツクイとSOYOKAZEの包括的業務提携、ツクイとSOYOKAZEのホールディングカンパニーとしてのジャパン・ウェルビーイングの設立等、複数の資本政策を含む様々な取り組みを行ってまいりました。さらに、人材不足・財政難等の課題を抱える介護業界の持続性を高めるためオペレーション改善やICTツール導入による効率化を進めるなど、ジャパン・ウェルビーイング及びそのグループ会社の企業価値の向上に繋がる施策に取り組んでまいりました。

他方、アドベントは、グローバルに事業を展開する有数のプライベート・エクイティ・ファームの一社であり、グローバルでは、医薬、ヘルスケア・テクノロジー、及び介護サービスの領域においても投資実績を有しています。また、アドベントは、ジャパン・ウェルビーイングの経営方針に共感・賛同するとともに、同社グループの経験豊かな経営チームを評価して投資を決定しており、MBKPとしても、資本変更後においてもジャパン・ウェルビーイングの将来に向けた更なる企業価値向上に繋がるものと判断し、今回の株式譲渡を決定いたしました。

MBK パートナーズについて

MBKパートナーズは、330億米ドルの運用資産を有するアジア最大級の独立系プライベート・エクイティ・ファームです。2005年の設立以来、東アジア地域において、バイアウト投資およびスペシャル・シチュエーションズ投資を中心に投資活動を行っております。

MBKPは、日本において最大級のプライベート・エクイティ・ファームの一社であり、東京オフィスには33名のプロフェッショナルが在籍しています。また、日本・韓国・中国に拠点を展開し、地域全体で110名超のプロフェッショナルを擁しております。

MBKPは過去20年間で、日本において22件の投資実績を有しており、日本市場に対する長期的なコミットメントと高いローカル執行力を強みとしております。

また、MBKPは過去3年間で、日本において6件の投資を実行しており、日本市場および日本産業の中長期的な成長に対する継続的なコミットメントを有しております。

主な投資実績として、弥生株式会社、株式会社ユー・エス・ジェイ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン運営会社）、株式会社インボイス、株式会社コメダホールディングス、株式会社TASAKI、株式会社アコーディア・ゴルフ、黒田グループ株式会社、ゴディバジャパン株式会社、株式会社ツクイ、EPSホールディングス株式会社、株式会社SOYOKAZE、株式会社HITOWA、ジャパンベストレスキューシステム株式会社、アリナミン製薬株式会社、FICT株式会社、株式会社ソラスト、ならびにアルテミラ・ホールディングス株式会社等があります。