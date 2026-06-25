YouTube登録者数3.7万人の韓国語講師・スンジュン、早稲田大阪高等学校でキャリア形成をテーマに講義

株式会社アクセントエース

オンライン韓国語スクール「K-PRO(https://accentace.co.jp/)」を運営する株式会社アクセントエース（本社：東京都中央区、代表：ユン・スンジュン）は2026年5月30日、早稲田大阪高等学校の総合コース1年生を対象に、キャリア形成論をテーマとしたオンライン講義を実施いたしました。

韓国・ソウルでの誕生から、京都大学進学、株式会社リクルートでの勤務、そして起業。激動の半生を歩んできたスンジュンが、これから進路選択を迎える高校生に向け、実体験に基づいた「自分だけの武器の磨き方」を伝えました。

■講演の目的

変化の激しい現代において、従来のエリートコースや一般的な正解は必ずしも幸福を保証するものではなくなっています。今回の講義は、早稲田大阪高等学校の総合コース1年生に向けて、多様なキャリアを歩んできたスンジュンの視点を共有することで、生徒一人ひとりが自分らしい進路を考えるきっかけを作ることを目的に開催されました。

■講義内容１.「伝えたい3つのキーメッセージ」

講義は「あなたは今、何にワクワクしていますか？」という問いかけからスタート。スンジュン自身の挫折や挑戦の経験をもとに、高校生へ次の3つのメッセージを伝えました。

■講義内容２.スンジュンの半生

- 迷わず、恐れず、動く…準備が整うのを待つのではなく、まず一歩踏み出すことが大切です。行動することで、自分に向いていることや本当に興味のあることが見えてきます。- 周りの正解より、自分の意思…世間で「正解」とされる進路や評価に流されるのではなく、自分が感じる違和感や興味を大切にし、最後は自分の意思で選ぶことの重要性を伝えました。- 弱みより、自分の武器を磨く…苦手なことを補うことだけに目を向けるのではなく、自分が夢中になれることや得意なことを磨くことで、自分ならではの強みが将来の可能性を広げると語りました。オンライン講義の様子

講義の後半では、スンジュン自身のこれまでの歩みを振り返りながら、キャリア形成について語りました。

韓国・ソウルで生まれ、幼少期は父親の仕事の都合で東京で暮らした後、韓国へ帰国。その経験を通じて、「人と人が理解し合えば、国を超えて仲良くなれる」という思いを抱き、日韓の架け橋となることを志すようになりました。

韓国に戻ってからも、日本語を忘れたくないという思いから、アニメや漫画を通して学び続けました。好きなことを継続した結果、韓国語、日本語、英語、中国語の4か国語を扱う語学力を身に付け、自身の強みへとつなげました。

その後、文部科学省の国費留学生として来日し、京都大学へ進学。当初はアナウンサーを志していましたが、「外国人が日本でアナウンサーになるのは難しい」という現実に直面し、大きな挫折を経験しました。一方で、ボディビルでは全日本優勝を果たすなど、目の前のことに全力で挑戦する姿勢を貫いてきました。

大学卒業後は株式会社リクルートに入社しましたが、いわゆるエリートコースを歩むことへの違和感から、「自分にしかできないことは何か」を改めて考えるようになります。そして、自身の強みである「言語」と「教育」を掛け合わせ、オンライン韓国語スクール「K-PRO」を立ち上げました。

講義の最後には、「キャリアは最初から一本道ではなく、過去の違和感や好きだったことが、後になって一本の線としてつながっていくもの」というメッセージを伝え、多くの生徒が熱心に耳を傾けていました。

韓国語講師・スンジュンのプロフィール

韓国ソウル生まれ。京都大学総合人間学部（脳科学、生理学、言語学専攻）卒業。中高までは韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後に文部科学省の国費留学生として来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。韓・日・英・中の4カ国語を操る。日本語能力試験N1満点、TOEIC満点、中国語能力試験HSK4級。韓国大使館 東京教育院 韓国文化代表講師。AVEX所属アーティストの韓国語コーチとしても活動。YouTubeチャンネル『スンジュン 韓国語は発音が9割』（登録者3.7万人）を運営し、初心者や学習に挫折した人に向けて短期間で話せるようになる指導を行っている。

Instagram：https://www.instagram.com/seungjoonyun/

TikTok：https://www.tiktok.com/@seungjoonyun

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

■メディア掲載・出演実績（一部）

■オンライン韓国語スクール「K-PRO」について

- ハフポスト「韓国語が伸びない原因は「文法から始める」から？京大卒、韓国人講師が教える、初心者向け“音トレ”勉強法(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_69815df0e4b0e2ea3d3f0554)」「韓国語の勉強におすすめの番組は？京大卒・人気講師が語る「アプリ」の落とし穴と検定試験の選び方(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6981ba0fe4b0e2ea3d3f234a)」「推し活・旅行で役立つ韓国語フレーズ集。ファンミで気をつけるべき表現は？“推しが喜ぶ言葉”を聞いた(https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6982e9c7e4b053ac3e15e681)」- 日刊SPA！「スマホ禁止、丸刈り、毒ガスで涙が止まらない」韓国の若者全員が経験する兵役の壮絶リアル。BTSも例外なし(https://nikkan-spa.jp/2135483)」「韓国の”異常な学歴社会”の正体。塾の講義で「1回10万円」も…子供一人に「家一軒分」もの教育費を費やすワケ(https://nikkan-spa.jp/2155626)」- 千葉テレビKAN・KAN・KAN！～スンジュンの５分で完了簡単韓国語ドラマ～(https://www.chiba-tv.com/program/detail/1155)

「K-PRO」は、株式会社アクセントエースが運営するオンライン韓国語スクールです。代表スンジュンが京都大学で学んだ脳科学・言語学の知見を活かし、独自の発音メソッドと実践的なカリキュラムにより、初心者から学習挫折者まで短期間で韓国語が話せるようになる指導を提供しています。文法暗記中心の従来型学習ではなく、「発音」と「使える表現」を起点とした実用重視のアプローチが特徴です。

■過去の講義・授業実績

- 佃島小学校にて、韓国文化講義を実施。韓国文化をテーマに、言語だけでなく背景理解を重視したクイズ形式の講義を行い、生徒の異文化への関心を高める内容を提供しました。【小学3～6年生500人対象】オンライン韓国語スクールK-PRO代表・スンジュンが、中央区立佃島小学校で講義を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000170601.html)- 葛飾総合高等学校にて、韓国修学旅行に向けた事前学習講演を2回実施しました。現地で役立つ実践的な韓国語フレーズの指導や発音矯正を行ったほか、現地の生徒との交流を円滑にするためのコミュニケーションのポイントや韓国文化への理解を深める内容について講義しました【高校生200人に講義】オンライン韓国語スクールK-PRO代表・スンジュンが、東京都立葛飾総合高校で韓国修学旅行に向けた講義を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000170601.html)K-PRO代表・スンジュンが3月17日、葛飾総合高校で2回目の講演を実施。韓国文化の紹介と実践的な発音指導を伝授(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000170601.html)- 東京都立芦花高等学校にて、多文化理解および海外留学をテーマとした特別講義を実施しました。代表スンジュンが、自身の国費留学生としての経験をもとに、異文化との向き合い方や将来の可能性について解説いたしました。講義終了後には、韓国留学に関心を持つ生徒に向けた個別相談の時間を設け、一人ひとりに寄り添った具体的な助言を行うなど、実践的な支援につなげました。K-PRO代表・スンジュンが3月11日、都立芦花高校で特別講義を実施。多文化理解と留学支援を提供(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000170601.html)

会社概要

会社名：株式会社アクセントエース

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立：2024年7月17日

事業内容：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

会社HP：https://accentace.co.jp/