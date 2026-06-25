株式会社ツクイ

ジャパン・ウェルビーイング株式会社

株式会社ツクイ

株式会社SOYOKAZE

ジャパン・ウェルビーイング株式会社（以下、「JWB」といいます。）は、この度株主であるMBKパートナーズ（以下、「MBKP」といいます。）と、米系プライベートエクイティ投資ファンドであるアドベント・インターナショナル（以下、「アドベント」といいます。）が運用・管理するファンドの間で、JWB株式の譲渡に関する合意がなされましたので、お知らせいたします。

JWBグループは、国内最大級の在宅介護ネットワークを有する株式会社ツクイ（以下、「ツクイ」といいます。）及び株式会社SOYOKAZE（以下、「SOYOKAZE」といいます。）をはじめ、介護に関連する子会社合計16社を擁しています。2021年のツクイに対するMBKPの資本参加以降、MBKPの支援のもと、2023年のツクイとSOYOKAZEの包括的業務提携、2024年のツクイとSOYOKAZEのホールディングカンパニーとしてのJWB設立、その他複数のM&A案件の実施といった資本政策を含む様々な取り組みにより、企業価値の向上を目指してきました。

この度、アドベントとMBKPとの間で当社株式の譲渡が行われることとなりましたが、JWBグループが持つ国内最大級の在宅介護ネットワークや、デイサービス、ショートステイ、グループホーム、有料老人ホーム、訪問介護、訪問看護等の多角的なサービスが提供可能なビジネスモデルを高く評価いただいたものと認識しております。

JWBグループは、新たに当社株主となるアドベントのサポートをいただきながら、国内最大規模の在宅介護グループとして、誰もが自分らしい幸せな人生を送るために、介護の未来を見据えた変革と充実した超高齢社会の実現に向けた体制構築をさらに加速し、お客様ならびに従業員の満足度向上と、地域へのさらなる貢献を目指してまいります。

以 上

【ジャパン・ウェルビーイング株式会社について】

ジャパン・ウェルビーイング株式会社は、国内最大級の在宅介護ネットワークを誇る、株式会社ツクイ及び株式会社SOYOKAZEを傘下に擁し、各々が強みをもつ介護サービスのノウハウとリソースを相互に補完し、組み合わせることにより、業務の効率化や稼働率の向上を図りつつ、お客様の多彩なニーズにワンストップで対応する幅広いサービスを提供してきました。中核会社であるツクイやSOYOKAZEが提供するデイサービス、ショートステイ、グループホーム、有料老人ホーム、訪問介護、訪問看護等の多角的なサービスは、長年にわたりお客様とそのご家族から厚い信頼を獲得しています。「わたしたちは、Well-beingを追求する」をグループ理念として、グループ各社の強みを地域社会へ活かしてまいります。

【株式会社ツクイについて】

株式会社ツクイは、1983年に介護事業を開始し、現在全国で560ヵ所を超えるデイサービスを主軸に、在宅介護サービス（訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援 ほか）、居住系介護サービス（介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、その他の住まい）、在宅看護サービス（訪問看護、ホスピス）を展開しています。 ツクイグループは、介護事業を中核としながら業容を拡大し、現在では人材事業、リース事業、IT事業などを展開する企業へと成長しました。 「超高齢社会の課題に向き合い人生100年幸福に生きる時代を創る」をミッションに、誰もが住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすことができる豊かな社会の実現に貢献してまいります。

株式会社ツクイ コーポレートサイト https://corp.tsukui.net/

株式会社ツクイ サービスサイト https://www.tsukui.net/

【株式会社SOYOKAZEについて】

株式会社SOYOKAZEは、1997年に介護事業を開始し、「そよ風」ブランドを中心に全国で368拠点・702事業所（2026年5月末時点）の介護サービスを展開しています。ショートステイにおいては業界トップの運営数を有し、在宅介護（デイサービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護など）や、居住系サービス（グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など）を幅広く提供しています。

また、複数のサービスを同一拠点内で提供する「複合型施設」を数多く運営しているほか、高い自社厨房率によるできたての食事サービス、健康寿命の延伸を目指す新たな事業の開発にも積極的に取り組んでいます。高齢者の生活の質（QOL）向上と、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指しています。

株式会社SOYOKAZE コーポレートサイト： https://corp.sykz.co.jp/

株式会社SOYOKAZE サービスサイト： https://www.sykz.co.jp/