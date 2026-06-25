ディースクエアード、グローバルブランドアンバサダーにBad Gyalを起用

株式会社スタッフインターナショナルジャパンPhoto by Hugo Comte

ディースクエアードは、スペインの音楽シーンを席巻するアーティストのBad Gyal（バッド・ギャル）をグローバルブランドアンバサダーとして迎えることを発表いたします。これは、音楽、カルチャー、そして自己表現との長きにわたる関係において、ブランドにとって力強い新たな章の幕開けとなります。

ブランドの創立者であるディーンとダン・ケイティンにとって、音楽は常に単なるインスピレーション以上の存在であり、ディースクエアードのクリエイティブな世界観を形作る原動力そのものです。このパートナーシップは、ディースクエアードの神髄、すなわち個性、自信、そして妥協のない自己表現を称える姿勢への回帰を象徴しています。

現代のアーバンミュージックにおいて、最も影響力のあるアーティストの一人であるBad Gyalは、このブランドのスピリットを見事に体現しています。世界的なレゲトンおよびダンスホールシーンでいくつものプラチナ認定を獲得した彼女のキャリアは、臆せず表現する創造性、アーティスティックな独立性、そして常に既成概念を更新し続ける強い意志によって築いてきました。

Bad Gyalは、次のように述べています。

「ディースクエアードは、ラフなエッジとピュアなエレガンスを融合させるそのスタイルで、私にとって常に際立った存在でした。ディースクエアードファミリーの一員になれたのは本当に光栄なことで、すべてのルックを皆さんに共有できる日が待ちきれません！！！」

ディースクエアードは、Bad Gyalを迎えることで、パフォーマンスやスタイル、そして文化的な影響力を通じて境界を打ち破り、現代の女性らしさを再定義するアーティストたちとのコラボレーションという伝統を引き継いでいきます。

ディースクエアードの設立者兼クリエイティブディレクターであるディーンとダン・ケイティンは、次のように述べています。

「私たちはこれまで、パフォーマーが持つ純粋な情熱と唯一無二の個性からインスピレーションを受けてきました。Bad Gyalはまさにその体現者です。ステージでは圧倒的な存在感を放ち、ステージを離れても揺るぎない自信を持つ彼女は、ディースクエアードのアティチュードを完璧に表現しています。」

グローバルブランドアンバサダーとして、Bad Gyalは今後のグローバルキャンペーンの顔を務めるとともに、世界各地の主要なイベントでブランドを体現し、コンサートのステージとランウェイが交差する、この特別なパートナーシップで魅力を発信していきます。

ディースクエアードについて

個性的で大胆、そしてクリエイティブなディースクエアードのファッションへのアプローチは、カナダの伝統的なアイコングラフィー、モダンなイタリアンテーラリング、そして遊び心あふれる官能性が独像的に融合したものです。1995年にディーンとダン・ケイティンによって設立されたこのブランドのコレクションは、スポーティーさとグラマラスさ、リラックス感と華やかさ、そして男らしさと女らしさといった対照的な要素がシームレスに融合しています。ディースクエアードのコレクションはイタリアで生産されており、これがブランドのモットーである「Born in Canada, Made in Italy (カナダ生まれのイタリア製）」の由来です。