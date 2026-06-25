“関西学生サッカー最高峰の戦い”が夏のクライマックスへ！第55回 関西学生サッカー選手権大会 決勝「京都産業大学vs大阪体育大学」GAORA SPORTSで生中継！GAORAオンデマンドでもライブ配信

株式会社GAORA

学生スポーツを多数放送するCSスポーツチャンネル「GAORA SPORTS」および動画配信サービス「GAORAオンデマンド」では、6月28日(日)に開催される「第55回 関西学生サッカー選手権大会」の3位決定戦と決勝戦の模様を生中継・ライブ配信します。

京都産業大学大阪体育大学

学生サッカー日本一決定戦「総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント」の関西地区予選として毎年注目を集める「関西学生サッカー選手権大会」。54校が参加するトーナメント戦、見事決勝の舞台へと勝ち上がったのは、京都産業大学と大阪体育大学の2校です。

卓越した組織力でトーナメントを勝ち上がり、3大会連続の決勝進出を果たした京都産業大学が悲願の初優勝を遂げるのか、それとも圧倒的な勝負強さを発揮し準決勝で延長戦を制した大阪体育大学が8年ぶりに勝利するのか。関西学生サッカー界を牽引する両雄による至高の対決が実現しました。

舞台は過去、ガンバ大阪がホームスタジアムとして使用した、大阪府吹田市にある万博記念競技場。

この大会を制し、学生サッカー日本一へと続く総理大臣杯へ弾みをつけるのは、果たしてどちらの大学か!?

未来のJリーガーたちがしのぎを削る、熱い戦いをお見逃しなく！

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《GAORA SPORTS放送概要》

■番組名

第55回 関西学生サッカー選手権大会

＜3位決定戦＞大阪学院大 vs 阪南大

＜決勝＞京都産業大 vs 大阪体育大

（2026.6.28万博記念競技場）

■放送日時

6月28日(日) 14:20 ～【生中継】

■出演

解説：石間寛人（びわこ成蹊スポーツ大学 サッカー部監督）

実況：能政夕介

★番組ホームページ

https://www.gaora.co.jp/soccer/4331590

★視聴方法

https://www.gaora.co.jp/guide/

★GAORA SPORTSは、「スカパー！」・「J:COMをはじめとする全国のケーブルテレビ」・「ひかりTV」・「auひかりテレビサービス」を通じてご視聴いただけます。

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《GAORAオンデマンド配信概要》

■番組名

第55回 関西学生サッカー選手権大会

＜3位決定戦＞大阪学院大 vs 阪南大（2026.6.28万博記念競技場）

■配信日時

6月28日(日) 14:15 ～【LIVE配信】

■出演

解説：石間寛人（びわこ成蹊スポーツ大学 サッカー部監督）

実況：能政夕介

★配信URL

https://vod.gaora.co.jp/contents/1701

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■番組名

第55回 関西学生サッカー選手権大会

＜決勝＞京都産業大 vs 大阪体育大（2026.6.28万博記念競技場）

■配信日時

6月28日(日) 16:45 ～【LIVE配信】

■出演

解説：石間寛人（びわこ成蹊スポーツ大学 サッカー部監督）

実況：能政夕介

★配信URL

https://vod.gaora.co.jp/contents/1700

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※記載の内容は予告なく変更になる場合があります