【大賞発表】2026年上半期のベストオンラインレッスン講師を発表

株式会社スモールブリッジ

世界92カ国からの講師と、140カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年6月25日（木）、カフェトークアワード・2026年上半期受賞者を発表いたしました。

カフェトークアワードとは

カフェトークアワード・2026年上半期受賞者発表

カフェトークアワードとは、生徒の皆さまが「受講して良かった」と感じたオンラインレッスンに投票し、その結果をもとに講師を表彰する、年に2回開催される公式イベントです。

最も多い得票数を獲得し、2026年上半期カフェトーク大賞に輝いたのは、韓国語レッスンを提供しているHyunmee（ヒュンミ）講師でした。

Hyunmee（ヒュンミ）講師(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJxzDC00Dkx0z4iwNA7yCnX29vDQzs5wtLUFAFu7Byg.&lang=ja)

カフェトークでレッスンを始めてまだ2年に満たない私が、カフェトーク大賞を4回も連続で受賞したとは、本当に信じられない気持ちでいっぱいです。いつも楽しく、そして熱心にレッスンに参加してくださる受講生の方々に、感謝の気持ちでいっぱいです。韓国語を学ぶ中で感じる「わかった」「通じた」という喜びの瞬間、韓国語とともにある日々の楽しさを、これからも皆さんと一緒に増やしていけたら、と心から願っています。これからもどうぞよろしくお願いします！

その他、投票ベースのアワード6部門と、受講リピート数などデータをベースとしたパフォーマンスアワードアワード4種で受賞者を決定しました。

ジョイフルレッスン賞 受賞講師

HEEWOO講師（韓国語）(https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJwLqso3zC~KdKs0i8gN9Ek19_VOTgl3tLUFAGnsCAs.&lang=ja)

Sarah講師（韓国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzziajMqfSviPAwMzVItAzwDDXKjDJ2tLUFAGQvB3A.&lang=ja)

Dahee講師（韓国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJxzSy8uLUoOdvYL1fcvNvYPME91LclMt7UFAGfGCAY.&lang=ja)

Haruka Yao 講師（中国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJxLNPI2KEy2cEz38SnIzyvzNSvJNwpLt7UFAGItB%7E0.&lang=ja)

ベストキッズレッスン賞 受賞講師

satomii講師（英語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwLSM6oCowM0A7Wdok0S3cuDQ8Pz4l0tLUFAGKYB7A.&lang=ja)

Takako. M 講師（英語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwr0DevLPLKtHRyNXKMLLS0zE_LiNR3tLUFAF8kB2Q.&lang=ja)

グッドテキスト賞 受賞講師

Kim sensei講師（韓国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwLzI0yjPIyqHDK93AKtsjISc_S98kPtLUFAGFHB7Y.&lang=ja)

Yesis講師（韓国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzzyA93rzJyLw3zz6xwCsy3CPbIDatIt7UFAGdvCDU.&lang=ja)

DAHON講師（日本語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzzKNEPyCw3DTUIyNeu9KzwyMjKiHRytLUFAGMTB9I.&lang=ja)

Tim Certified English Coach（英語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzLCXCrsHTPDam0LKwwdUn2SfZ3Ki0ItLUFAGfaCCM.&lang=ja)

ベストコミュニケーション賞 受賞講師

Anthony H.講師（英語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwLCQ3OSjd2zyjRTysoigoPzktPr_IItLUFAGnNCGg.&lang=ja)

SIZZ講師（韓国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwr8vEsDU6vsih2ynbJCPA28vJNjEoJtLUFAGjxCAM.&lang=ja)

Dan H講師（英語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwLc3JxdnEML_WoCvNP1jcp90zKyrVIt7UFAF8PB7A.&lang=ja)

Hayoung_Eiko講師（韓国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzLjMrIsPSySDfPj4hM9fcvDMx0KTNOt7UFAGayCAk.&lang=ja)

新人賞 受賞講師

Miyoung講師（韓国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJxzzHcv9NB3jCwrzClxqvBzSo8qNXILtLUFAGaxCAQ.&lang=ja)

MIMIYA講師（韓国語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwz1PdLcTUNDQiKcspM94yM0NbO8Q9It7UFAFgSByw.&lang=ja)

Suzanne S講師（英語）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzLCCwvz3ENdknJddUODc7xNQwr8y8qt7UFAGosCEE.&lang=ja)

家庭教師部門賞 受賞講師

じゅんじ / John講師（中・高校生向け家庭教師）(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJxLDjEOKs_JjIpyCspJNMixCLc0rDBKt7UFAGVvB74.&lang=ja)

以上投票アワード

その他の受賞講師を見る :https://cafetalk.com/campaign/vote/2026/summer/voting_results/?lang=ja

2026年上半期も、素晴らしいオンラインレッスンを提供いただいた先生方へ深くお礼を申し上げます。

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

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【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

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