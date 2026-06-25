フランス薬局方準拠のメディカルグレード精油「Medessence」、全18品目の品質関連資料ダウンロードを開始

株式会社光南

Herbal Indexは、フランス薬局方準拠のメディカルグレード精油ブランド「Medessence（メディセンス）」において、精油全18品目の品質関連資料をブランド公式サイトからダウンロードできるサービスを開始しました。

今回公開した資料は、各精油のリーフレット、SDS（製品安全データシート）、CoA（試験成績書／最新Lot）、GC分析データ（グラフ）、原産国証明書です。これにより、精油を愛用する一般ユーザーだけでなく、化粧品・雑貨の商品開発者、美容サロン、アロマテラピー関連事業者が、香りの好みだけではなく、成分、ロット、原産国、安全性に関する情報を確認したうえで精油を選びやすくなります。

Medessence公式サイト：

https://www.medessence.jp/

前回の「偽和精油排除」から、次の一歩へ

Herbal Indexは先日、偽和精油を排除する姿勢を打ち出しました。精油は、植物から得られる天然の芳香成分である一方、同じ名称で販売されていても、産地、栽培環境、抽出部位、抽出方法、ロット、成分構成によって、その中身は大きく異なります。

そのため、精油を本当に理解して選ぶためには、単に「ラベンダー」「ローズマリー」「ティートゥリー」といった名称だけを見るのではなく、実際の成分分析、原産国、ロットごとの試験成績、安全性に関する情報に触れられることが重要だとHerbal Indexは考えています。

前回のリリースが「本物と証明できない精油は扱わない」という姿勢の表明であるならば、今回の取り組みは、精油を選ぶ人自身が、根拠を確認できる状態をつくるための一歩です。

公開する品質関連資料

今回、Medessenceブランドサイト上で公開した資料は、精油を選ぶ際の判断材料となる5種類の品質関連資料です。表組みに頼らず、各資料の意味と活用シーンが伝わるよう、以下の形式で整理しています。

1. リーフレット

原料や製品の基本情報をまとめた資料です。

精油の特徴や使用目的を把握する際の入口として活用できます。

2. SDS（製品安全データシート）

製品の安全性、取扱い、保管などに関する資料です。

事業利用、サロン利用、商品開発時の確認資料として活用できます。

3. CoA（試験成績書／最新Lot）

ロットごとの試験成績に関する資料です。

使用する精油の品質確認、ロット確認のための資料として活用できます。

4. GC分析データ（グラフ）

ガスクロマトグラフィーによる成分分析データです。

精油の成分構成を確認し、目的に合った精油を選ぶ際の判断材料になります。

5. 原産国証明書

原料の原産国を確認するための資料です。

原料の由来やトレーサビリティを確認する際に活用できます。

対象となる精油は、グレープフルーツ、クラリセージ、サイプレス、レモンフロクマリンフリー、スイートオレンジ、ペパーミント、ローズマリーシネオール、フェンネルスイート、カモミールローマン、フランキンセンス、ネロリ、ローズダマスク、ユーカリグロブルス、ベルガモットベルガプテンフリー、ティートゥリー、ラベンダー、ゼラニウムブルボン、イランイランコンプリートの全18品目です。

CTが明確な精油を求める方へ

Medessenceが大切にしているのは、香りを単なる好みだけで選ぶのではなく、成分特性を見ながら選ぶという考え方です。

フランス式アロマテラピーでは、精油を植物名だけで捉えるのではなく、含有成分やケモタイプ（CT）といった視点から理解し、目的に応じて精油を選ぶ考え方が重視されてきました。一方、日本国内では、精油は雑貨として扱われることが多く、香りの印象やリラックス感といった感覚的な選び方が一般的です。

どちらが良い、悪いという話ではありません。香りを楽しむ文化には豊かさがあります。しかし同時に、精油を仕事に使う人、化粧品や雑貨に配合する人、美容サロンで顧客体験の一部として活用する人にとっては、その香りを選ぶ理由を持つことが、これからますます重要になるとHerbal Indexは考えています。

化粧品・雑貨づくりにおける「賦香」へ、新しい視点を

化粧品や雑貨の開発では、香りはしばしば「好まれる香り」「流行している香り」「ブランドイメージに合う香り」として選ばれます。もちろん、それらは商品づくりにおいて重要な要素です。

しかしHerbal Indexは、そこにもう一つの視点を加えたいと考えています。

それは、香りにも意味があるという視点です。

化粧品を企画し、製造する企業は、配合成分、テクスチャー、使用感、パッケージ、ターゲット顧客に対して、何らかの意図を持って設計しています。それにもかかわらず、香りについては「好き嫌い」や「流行」だけで決められてしまうことも少なくありません。

精油を使った賦香において、成分分析や原料背景に触れられることは、香りを単なる装飾ではなく、商品価値の一部として設計するための出発点になります。

Medessenceは、精油ファン、アロマテラピー愛好家、サロン事業者、化粧品・雑貨づくりに関わる方々に向けて、香りに理由を持たせるための選択材料を提供していきます。

「香りに、確かな理由を。」Medessenceのブランドポリシー

Medessenceは、フランス薬局方の品質基準に準拠した精油、目的別アロマブレンド、精油配合のスキンケア製品、香りを楽しむための雑貨アイテムまで、品質と実感にこだわった製品を展開するブランドです。

ブランドメッセージは、「香りに、確かな理由を。」

精油の魅力は、香りの心地よさだけではありません。植物が持つ多様な香気成分、産地やロットによる個性、成分分析によって見えてくる違いがあります。Medessenceは、そうした精油本来の奥行きを、一般の愛好家にも、プロフェッショナルにも、よりわかりやすく届けることを目指しています。

今回の品質関連資料の公開は、Medessenceが掲げるブランドポリシーを、具体的な形にした取り組みです。

代表コメント

Herbal Index 代表の肆矢は、今回の取り組みについて次のようにコメントしています。

私たちは、精油をただ“良い香り”として販売するのではなく、その香りを選ぶ理由まで届けたいと考えています。前回、Herbal Indexは偽和精油を排除する姿勢を表明しました。今回はさらに一歩進め、精油を選ぶための資料そのものを公開します。

日本では、精油はまだ“香りを楽しむもの”として語られることが多くあります。それはとても大切な価値です。しかし、精油には成分があり、ロットがあり、原産国があり、分析結果があります。そこに触れることで、自分に合う精油、目的に合う精油を選びやすくなるはずです。

化粧品や雑貨をつくる現場でも、香りはもっと意味を持てると考えています。好き嫌いや流行だけではなく、なぜその香りを選ぶのか。そこまで考えた商品づくりが、日本でも広がってよいはずです。Medessenceは、そのための新しい香りの価値を提供していきます。

対象品目

今回、品質関連資料のダウンロード対象となるMedessence精油は、以下の全18品目です。

1. Medessence グレープフルーツエッセンシャルオイル 10ml

2. Medessence クラリセージエッセンシャルオイル 10ml

3. Medessence サイプレスエッセンシャルオイル 10ml

4. Medessence レモンフロクマリンフリーエッセンシャルオイル 10ml

5. Medessence スイートオレンジエッセンシャルオイル 10ml

6. Medessence ペパーミントエッセンシャルオイル 10ml

7. Medessence ローズマリーシネオールエッセンシャルオイル 10ml

8. Medessence フェンネルスイートエッセンシャルオイル 10ml

9. Medessence カモミールローマンエッセンシャルオイル 10ml

10. Medessence フランキンセンスエッセンシャルオイル 10ml

11. Medessence ネロリエッセンシャルオイル 10ml

12. Medessence ローズダマスクエッセンシャルオイル 10ml

13. Medessence ユーカリグロブルスエッセンシャルオイル 10ml

14. Medessence ベルガモットベルガプテンフリーエッセンシャルオイル 10ml

15. Medessence ティートゥリーエッセンシャルオイル 10ml

16. Medessence ラベンダーエッセンシャルオイル 10ml

17. Medessence ゼラニウムブルボンエッセンシャルオイル 10ml

18. Medessence イランイランコンプリートエッセンシャルオイル 10ml

Medessenceについて

Medessence（メディセンス）は、フランス薬局方の品質基準に準拠したメディカルグレード精油ブランドです。精油の成分分析や原料背景を重視し、香りの心地よさだけではなく、選ぶ理由まで届けることを目指しています。

アロマテラピーを愛好する方、精油を仕事で活用する方、化粧品・雑貨づくりに関わる方、美容サロンで香りを顧客体験に取り入れる方に向けて、品質と透明性を重視した精油製品を展開しています。

公式サイト：https://www.medessence.jp/

Herbal Indexについて

Herbal Indexは、精油およびアロマ関連製品を通じて、香りの価値をより深く、より正しく届けることを目指しています。偽和精油を排除し、品質情報の透明性を高めることで、精油を愛用する一般ユーザーから、精油を仕事に活用するプロフェッショナルまで、安心して選べる市場づくりに取り組んでいます。

本件に関するお問い合わせ

Herbal Index／Medessence

担当：肆矢

公式サイト： https://www.medessence.jp/

お問い合わせ先：yotsuya-contact@herbalindex.co.jp