KASAGI LABO、アヌシー国際アニメーション映画祭2026にてオリジナルアニメ創出に向けた新たな取り組みを発表

株式会社笠木ラボ

株式会社笠木ラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：和泉将一）は、2026年6月24日、フランス・アヌシー国際アニメーション映画祭の併催マーケット「MIFA」にて、オリジナルアニメ創出に向けた新たな取り組みを紹介する業界向けセッションを開催した。

パネルディスカッションには、MADHOUSE、MAPPA、スタジオM2など数々のスタジオを創設し、アニメ業界を長年牽引してきた丸山正雄氏、笠木ラボ代表取締役CEO 和泉將一氏、グローバル戦略パートナー Jerome Mazandarani が登壇。オリジナルアニメ創出の難しさとリスクを大幅に軽減するためのグローバルファンコミュニティの活用法を紹介した。

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■ 丸山正雄氏と語る、アニメ制作におけるオリジナリティの重要性

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丸山氏は、原作付き作品であってもオリジナル作品であっても、アニメならではの表現を追求することが重要であると説明。自身がプロデューサーを務めた『PERFECT BLUE』を例に挙げながら、アニメ作品として最も魅力的な形を実現するためには、時に既存の枠組みにとらわれず、新しい表現に挑戦する姿勢が必要であると語った。

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■ オープンピッチが切り拓く新たな可能性

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KASAGI LABOは、オリジナルアニメの企画開発と資金調達における新たなアプローチとして「オープンピッチ」を紹介した。

従来は、スタジオやプロデューサーが会議室などで出資者にピッチするのが一般的だったが、「オープンピッチ」はファンコミュニティにも作品の企画内容を公開し、作品の完成を強く希望する応援者を募る。クラウドファンディングとは違い、資金力に左右されないファンベースを自身が運営する推し活プラットフォーム「AnimeOshi」内で構築し、収集した国別／性別／年齢別のデータを活用して投資家に作品のポテンシャルを訴求する。

和泉將一氏は、「海外の投資家が参入しづらかったアニメIPに対する早期投資を可能にする仕組み作り」の第一歩を踏み出したと語った。

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■ AnimeOshiを活用したグローバル展開

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英語圏ファン向けの推し活プラットフォーム「AnimeOshi」を通じて、世界中のファンと作品をつなぐ取り組みを行っている。

従来は作品完成後に海外展開が行われるケースが一般的だったが、KASAGI LABOでは企画開発や資金調達の段階からグローバルファンコミュニティを形成し、作品の認知拡大や海外市場との接点づくりに取り組んでいる。

AnimeOshiを活用したコミュニティ形成の事例として、グローバルファンとの継続的な関係構築を通じて作品の可能性を広げた『魔法のない世界で生きるということ』を紹介した。

公式サイト

https://www.animeoshi.com/

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■ 発表済み作品『魔法のない世界で生きるということ』進捗を報告

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企画開発する劇場作品の原作は、秋鷲氏が大学在学中に個人制作した7分の自主制作MV。YouTube上で累計640万回以上再生されるなど、国内外で大きな反響を得ている。

AnimeOshi内に設置した「まほせか劇場版応援クラブ」を通じて世界中のファンがプロジェクトを応援しており、作品の長編化に向けた取り組みが進められている。

『魔法のない世界で生きるということ』自主制作MV（原作）

https://www.youtube.com/watch?v=-RxE_7uSDVg

『魔法のない世界で生きるということ』公式サイト

https://www.mahoseka.com/

『魔法のない世界で生きるということ』公式X

https://x.com/mahoseka_jp

原作・秋鷲 公式X

https://x.com/SuperciderX

▼権利表記

(C) Euluca Lab・KASAGI LABO／『まほせか』製作委員会

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■ 新たなプロジェクトとして「キャシャーン2045」（仮）も発表。

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1973年放送の『新造人間キャシャーン』を原作としたTVシリーズ。

キャラクター原案に天野喜孝氏、脚本に冲方丁氏を迎え、SFアニメの金字塔を現代的な視点（未来予測）でリメイクする。

▼権利表記

Artwork by Yoshitaka Amano (C) 2026 CASSHAN 2045 Project

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■ 笠木ラボについて

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KASAGI LABOは、アニメ作品の企画製作と海外ファン向け推し活サイト「AnimeOshi」の運営を行うアニメベンチャー。日本発コンテンツの新たな可能性を広げるため、国内外のパートナーと連携しながら事業を展開しています。

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■ 報道関係者向け資料

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https://drive.google.com/drive/folders/1FivFEEqMqYRT7YPAtFke-of9u4_pQAlH

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■ 本件に関するお問い合わせ先

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株式会社笠木ラボ

担当：代表取締役CEO 和泉将一

Email：tony@kasagilabo.com

Web：https://www.kasagilabo.com/