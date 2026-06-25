オンライン講座・コンサル・スクールなど無形商材に特化した広告運用代行サービスを提供開始

株式会社tamatebako

株式会社tamatebako（本社：東京都品川区、代表取締役：松下悠史）は、オンライン講座・スクール・コンサルティング・セミナーなどの無形商材を対象とした広告運用代行サービスの提供を開始いたしました。

本サービスは、広告運用に加え、LP改善やクリエイティブ制作、販売導線の設計まで一貫して支援することで、広告費の最適化だけでなく売上全体の向上を目指すサービスです。

サービス提供の背景

近年、オンライン講座やコーチング、スクールビジネスなどの市場は拡大を続けています。

一方で、

・広告運用を依頼しても成果につながらない

・リードは集まるが成約率が伸びない

・LPやクリエイティブまで改善提案してもらえない

・無形商材特有の価値を広告で伝えきれない

といった課題を抱える事業者も少なくありません。

無形商材では「商品そのもの」が見えないため、単純な広告運用だけでは成果を最大化することが難しく、商品理解・顧客理解・販売導線を含めた総合的なマーケティング設計が求められます。

こうした背景から、株式会社tamatebakoでは無形商材に特化した広告運用代行サービスを開始しました。

サービスの特徴

■ 無形商材に特化した広告運用

オンライン講座・スクール・コンサルティング・セミナーなど、「教えるビジネス」に特化した広告運用を提供しています。

私たち自身も、オンライン講座やサブスクリプション事業の立ち上げ・販売・広告運用に携わってきました。

その中で強く実感したのは、無形商材は「広告を出せば売れる」ものではないということです。

商品を実際に手に取ることができないからこそ、お客様は「このサービスは本当に自分に必要なのか」「信頼できるのか」を広告やLPから判断しています。

だからこそ重要なのは、単に広告を配信することではありません。

誰に、何を、どの順番で伝えるのか。

商品の魅力だけでなく、お客様が抱える悩みや理想の未来まで設計し、「受講したい」「相談してみたい」と思えるストーリーを組み立てることが成果を左右します。

私たちは、100商品以上の運用実績と、自ら教えるビジネスを運営してきた経験をもとに、無形商材ならではの購買心理を踏まえた広告設計をご提案しています。

■ 広告だけで終わらない支援

広告運用は、売上を伸ばすための"手段"の一つに過ぎません。

私たちはこれまで、自らオンライン講座やサブスクリプション事業を立ち上げ、商品企画から広告運用、LP制作、ウェビナー、販売導線、バックエンドまで、一連の仕組みづくりに携わってきました。

その経験から分かったのは、広告の成果は広告だけでは決まらないということです。

どれだけ広告で集客できても、

・LPで価値が伝わらない

・セールス動画で共感を得られない

・LINEの導線が弱い

・バックエンド商品まで設計されていない

このような状態では、本来得られるはずの売上や利益を逃してしまいます。

だから私たちは、広告運用だけを請け負うことはありません。

商品理解・市場分析・クリエイティブ・LP・販売導線まで含めて設計し、「広告が回る仕組み」ではなく、事業が成長する仕組みをご提案しています。

広告費を増やすことが目的ではありません。

利益が残り、継続的に売上が積み上がる仕組みをつくること。

それが、私たちが大切にしているマーケティングです。

■ 徹底したリサーチを重視

広告は、配信ボタンを押す前に勝負の大半が決まっています。

私たちが最も時間をかけるのは、広告制作ではなくリサーチです。

商品やサービスの特徴だけでなく、

・なぜお客様は購入を迷うのか

・何を信頼して購入を決断するのか

・競合との違いはどこにあるのか

・本当に伝えるべき価値は何なのか

こうした問いを一つひとつ整理しながら、商品の強みを言語化していきます。

広告は、ただ目立てば成果が出るものではありません。

「誰に、何を、どの順番で伝えるか」

この設計が変わるだけで、クリック率やコンバージョン率はもちろん、その後の売上まで大きく変わります。

私たちは広告クリエイティブだけではなく、LP・販売導線・ファネル全体を見直しながら、事業全体の成長につながるマーケティングをご提案しています。

実績

これまでに、オンライン講座・スクール・コンサルティング・セミナーなど、「教えるビジネス」を中心に100商品以上の広告運用・販売支援を行ってまいりました。

広告運用だけでなく、LP改善やクリエイティブ制作、ファネル設計まで含めたご支援を行うことで、多くのお客様の売上向上に貢献しています。

主な実績は以下のとおりです。

・広告運用・販売支援実績100商品以上

・売上向上支援実績90%

・月間3,000万円規模の広告運用実績

・コンバージョン数2倍を実現した改善事例

・YouTube・Meta・Googleなど複数媒体の運用実績

これらの実績をもとに、業種や商材に合わせた最適な広告戦略をご提案いたします。

このような企業におすすめ

以下のようなお悩みをお持ちの企業様から、多くのご相談をいただいています。

・オンライン講座やスクールの受講者を増やしたい

・セミナー集客を強化したい

・コーチ・コンサルティング事業の新規顧客を獲得したい

・広告は出しているものの、売上や利益につながっていない

・LPや販売導線まで含めて改善したい

・YouTube広告やGoogle広告など、新しい媒体にも挑戦したい

・広告運用だけでなく、事業全体のマーケティングを相談したい

広告配信だけではなく、商品やビジネスモデルに合わせた集客・販売の仕組みづくりまで、一貫してサポートいたします。

今後の展望

株式会社tamatebakoは、広告運用だけを代行する会社ではなく、「教えるビジネス」の成長パートナーとして、集客・販売・導線設計まで含めたマーケティング支援を強化してまいります。

今後も無形商材に特化したノウハウを蓄積し、事業者の持続的な売上向上に貢献してまいります。

会社概要

会社名：株式会社tamatebako

代表者：松下悠史

所在地：東京都品川区大崎三丁目1番5号 ルミネ五反田第二・202号室

事業内容：広告運用代行、LP制作、動画広告制作、ファネル設計、マーケティング支援

サービスサイト：https://tamatebako.org/ad-mukei

本件に関するお問い合わせ

株式会社tamatebako

広告運用チーム

お問い合わせフォーム：https://tamatebako.org/ad-mukei