ＮＨＫハートフォーラム「子どもの発達障害2026」を精神科医の本田秀夫さんを迎えて7月25日に開催、ライブ配信します。

社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団

発達障害がある子どもの特性について、親や支援者、学校の先生などに役立つ知見を、専門家の助言をもとに共有していくフォーラムです。

当事者とライブでつながり、何がどうつらいのか、どんなサポートがあれば力を発揮できるのかなど、支援のあり方のヒントを得ながら、今、関心の高い「インクルーシブ（包摂）教育」「合理的配慮」などの課題についても考えていきます。

ご参加のみなさまからのメッセージを随時紹介して進めていきます。

開催日時

【申し込み】NHK厚生文化事業団HPへ :https://www.npwo.or.jp/info/33691

2026年7月25日（土曜）

開演：午後1時30分 終演予定：午後5時30分

開催形式

インターネットでのライブ配信。

インターネットに接続された環境下にあるパソコン、スマートフォンなどから視聴できます。

参加者ごとに個別のIDとパスワードをお送りします。お一人ずつ事前申込が必要です。

内容

このフォーラムでは、【発達障害の基礎知識】を確認するところから始め、＜親や支援者として＞＜学校・先生として＞それぞれに役立つ知見を、専門家の助言をもとに共有します。また、スタジオと当事者とを中継で結び、何がどうつらいのか、どんなサポートがあれば力を発揮できるのか、など支援のあり方のヒントを聞いていきます。

出演予定

本田 秀夫（信州大学医学部 子どものこころの発達医学教室 教授 ／ 精神科医）

菊田 史子（当事者の母 ／ 一般社団法人 読み書き配慮 代表理事）

近藤 幸男（川崎市発達相談支援センター 特別支援教育士）

綿貫 愛子（公認心理師／ 東京都立特別支援学校外部専門員、特別支援教室巡回相談心理士）

内藤 裕子 ＜司会＞（フリーアナウンサー）



ほか、当事者や支援者等のご出演を予定しています。

申込方法

参加無料(先着2000人)

※インターネットのデータ通信料のみご負担ください。

※このフォーラムの放送予定はありません。

ＮＨＫ厚生文化事業団のホームぺージからお申し込みください。↓

【申し込み】NHK厚生文化事業団HPへ :https://npwo.or.jp/info/33691

締め切り

7月25日（土曜）午後5時（配信終了30分前まで受け付けます）

申し込みいただいた方には「受付確認メール」を返信いたします。

受け付けた方のみ、閲覧可能なホームページのアドレスとパスワード等をメールでお知らせします。

受信拒否設定等をされている方は、あらかじめ【npwo.or.jp】からのメールを受信できるよう、設定の変更をお願いします。

Wi-Fi(無線)接続の場合、状況により映像や音声が途切れる場合があります。当日、4G/5G等の回線でご視聴いただくと、データ通信量が決められている上限に達してしまう場合がありますのでご注意ください。

主催

ＮＨＫ ＮＨＫ厚生文化事業団

問い合わせ

NHK HEARTS「子どもの発達障害2026」事務局

電話：０３-３４７６-５９５４ （平日10時～17時）

メール：nhkh35@npwo.or.jp