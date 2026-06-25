イチナナVライバーのオリジナルぬいぐるみがME TOKYO IKEBUKUROのクレーンゲームに登場

株式会社NeXT

イベント企画、ライバーPR事業を展開する株式会社NeXT（本社：東京都新宿区、代表取締役：乗田宏幸）は、ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」とZ世代向けアミューズメント施設「ME TOKYO」のコラボレーション企画の企画、制作を担当いたしました。





本コラボは、「17LIVE」のアプリ内イベント「Vライバー限定！あなたのオリジナルぬいぐるみが"ME TOKYO"のクレーンゲームに！？」の入賞者が、ME TOKYO IKEBUKURO店内のクレーンゲームにオリジナルぬいぐるみとして登場するもので、2026年6月22日（月）よりスタートいたします。

【コラボ概要】

・実施期間：2026年6月22日（月）～6月28日（日）

・実施場所：ME TOKYO IKEBUKURO（東京都豊島区）

【企画について】



実施内容は以下の通りです。





・オリジナルぬいぐるみのプライズ展開

入賞Vライバーをモチーフにした約30cmのオリジナルぬいぐるみを制作し、店内のクレーンゲームにてプライズとして展開いたします。











・店舗内サイネージへの掲載

イチナナVライバーが店舗内のサイネージに登場いたします。





【ME TOKYOについて】

「ME TOKYO」は「人々の感情のスイッチを押すことで、世界をもっとオモシロく」という理念を込めた新ブランドアミューズメント施設です。 コンセプトに「MOVE EMOTION -ME TOKYO はゲーム設置場ではなく、感情解放区だ -」を掲げ、日本から世界へ発信できるアミューズメント施設を目指しています。

HP： https://metokyo.com/(https://metokyo.com/)

X： https://x.com/Metokyo_Bukuro(https://x.com/Metokyo_Bukuro)

Instagram： https://www.instagram.com/metokyo_ikebukuro(https://www.instagram.com/metokyo_ikebukuro)

【17LIVEについて】

歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、さまざまなジャンルのライバー（ライブ配信者）が配信する日本最大級のライブ配信アプリです。近年はVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）ジャンルにも注力し、配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを通じて、ライバーの活動をサポートしています。

▼17LIVE公式サイト：https://jp.17.live/(https://jp.17.live/)

▼17LIVE公式X：https://x.com/17LIVEJP(https://x.com/17LIVEJP)





【株式会社NeXTについて】

ブランドとのコラボ企画、オフラインのイベント運営、グッズ制作、音楽系の企画など、さまざまなプロジェクトを企画、制作しています。 また、OOH、屋外広告などの媒体選定やクリエイティブ制作にも対応し、企画から実施まで一貫したサポート体制を整えています。

株式会社NeXTでは現在、各ポジションで積極的に採用活動を行っています。

ご興味のある方は、ぜひ下記よりご確認ください。

採用情報：https://next-corp.jp.larksuite.com/docx/WdtSdDXb1oWpF8xCMY6jyjpXp1g(https://next-corp.jp.larksuite.com/docx/WdtSdDXb1oWpF8xCMY6jyjpXp1g)





【本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について】

株式会社NeXTコーポレートサイト https://corp-nextgroup.com/(https://corp-nextgroup.com/)

お問い合わせフォーム https://corp-nextgroup.com/contact(https://corp-nextgroup.com/contact)

株式会社NeXT 広報担当 Email：info@corp-nextgroup.com

会社名：株式会社NeXT

本社：〒163-1327 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー

代表者：代表取締役 乗田 宏幸



