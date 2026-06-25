顧客接点と対応履歴を一元管理　「XD.GROWTH」、プロファイル機能を強化

トライベック株式会社

トライベック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：後藤 洋）は、マーケティングプラットフォーム「XD.GROWTH（クロスディーグロース）」において、顧客との接点情報と対応履歴を一元管理する顧客プロファイル機能のアップデートを実施しました。

顧客との接点が多様化する中、企業にはWeb上の行動データや顧客属性、営業対応履歴などを横断的に把握し、継続的なコミュニケーションにつなげることが求められています。

今回のアップデートでは、顧客プロファイルを様々な接点の情報・対応履歴・コミュニケーションを集約するハブとして進化させました。タグによる多角的な顧客分析、営業アクションによる対応履歴の管理、個別メールによる担当者起点のコミュニケーションを統合し、これらの情報を一元管理することで顧客を立体的に捉え、状況に応じた継続的なアプローチを実現します。

＜POINT＞

1. 顧客属性やWeb行動履歴に加え、対応履歴や担当者ナレッジも顧客プロファイルで管理可能に

2. 顧客プロファイルに紐づく、タグ、メモ、営業アクション、個別メールとの連動などの新機能により、顧客の可視化とコミュニケーション機能との連携を強化

3. 顧客情報と対応履歴の共有により、継続的な顧客アプローチを支援

■ 顧客プロファイルの活用を広げる新機能

【タグ 柔軟な顧客管理】

イベント・セミナー参加、キャンペーン応募、営業アプローチ状況など様々な情報をタグとして管理し、顧客の検索や配信条件として活用できます。

【メモ 共有すべき情報の記録】

形式的な情報として管理されにくい担当者にとって貴重な情報を保存。交代や複数人での対応でも、情報が途切れません。

【営業アクション 顧客対応履歴の可視化】

メール、架電、受電、訪問、会議などの活動履歴を顧客単位で蓄積し、組織的な顧客対応を支援します。

【個別メールの営業アクション連動】

営業など担当者から直接アプローチできる個別メールの配信を営業アクションとして自動的に記録し、履歴を蓄積します。

「XD.GROWTH」について

「XD.GROWTH」は、企業のデジタルマーケティング活動を支援するMA（マーケティングオートメーション）プラットフォームです。Webサイト訪問者の行動データを可視化し、フォーム、メール配信、スコアリング、シナリオ配信などの機能を通じて、見込み顧客の育成から商談化までのプロセスを一気通貫で支援します。

URL：https://www.xdata.jp/

【会社概要】

会社名 ：トライベック株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目1番1号 青山安田ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋

設立 ：2001年9月4日

資本金 ：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL ：https://www.tribeck.jp/

【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

トライベック株式会社 SMBマーケティング事業部 担当：清野

TEL：03-5414-2020 ／ FAX：03-5414-2021 ／ E-MAIL： xd@tribeck.jp