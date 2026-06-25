【熊本ヴォルターズ】ジャスティン・マッツ選手 新規契約
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、ジャスティン・マッツ選手と2026-27シーズンの契約（新規）に合意しました。
プロフィール
ジャスティン・マッツ［Justyn Mutts］
生年月日：1999年1月4日
身長：201cm
体重：100kg
ポジション：PF
背番号：25
出身地：アメリカ合衆国
【経歴】
バージニア工科大学
2019-20 University of Delaware
2020-23 Virginia Tech
2023 千葉ジェッツ(B1)
2023 信州ブレイブウォリアーズ(B1)
2024-25 Hapoel Afula(イスラエル）)
2025-26 ES Chalon-Sur-Saone(フランス)
2026- 熊本ヴォルターズ
【本人コメント】
I am very excited about joining the Kumamoto Volters for the coming season, which I know is going to be a great one.
I’m going to do my best to help bring winning basketball to Kumamoto and I very much look forward to meeting my new team and all of the fans soon!
新シーズンから熊本ヴォルターズに加入できることに、今からとてもワクワクしています。
間違いなく最高のシーズンになると思います。
チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くします。
新しいチームメイトやスタッフ、そしてファンの皆さんにお会いできることを、心から楽しみにしています！
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況
〈選手〉
#3 山本翔太選手(継続)
#8 LJ・ピーク選手(新規)
#11 石川海斗選手(継続)
#12 保坂晃毅選手(継続)
#17 澤邉圭太選手(継続)
#18 藤澤尚之選手(新規)
#25 ジャスティン・マッツ選手(新規)
#31 山田安斗夢選手(継続)
#33 笹倉怜寿選手(新規)
#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)
〈スタッフ〉
遠山向人ヘッドコーチ(継続)
遥天翼アシスタントコーチ(継続)
比留木謙司アシスタントコーチ(新規)
本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)
内藤康ストレングスコーチ(継続)
与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)
扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)
大山陽マネージャー(継続)
川口結菜マネージャー(新規)