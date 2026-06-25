【熊本ヴォルターズ】ジャスティン・マッツ選手 新規契約

熊本バスケットボール株式会社

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、ジャスティン・マッツ選手と2026-27シーズンの契約（新規）に合意しました。

プロフィール

ジャスティン・マッツ［Justyn Mutts］

生年月日：1999年1月4日

身長：201cm

体重：100kg

ポジション：PF

背番号：25

出身地：アメリカ合衆国

【経歴】

バージニア工科大学

2019-20 University of Delaware

2020-23 Virginia Tech

2023 千葉ジェッツ(B1)

2023 信州ブレイブウォリアーズ(B1)

2024-25 Hapoel Afula(イスラエル）)

2025-26 ES Chalon-Sur-Saone(フランス)

2026- 熊本ヴォルターズ

【本人コメント】

I am very excited about joining the Kumamoto Volters for the coming season, which I know is going to be a great one.

I’m going to do my best to help bring winning basketball to Kumamoto and I very much look forward to meeting my new team and all of the fans soon!



新シーズンから熊本ヴォルターズに加入できることに、今からとてもワクワクしています。

間違いなく最高のシーズンになると思います。

チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くします。

新しいチームメイトやスタッフ、そしてファンの皆さんにお会いできることを、心から楽しみにしています！

2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況

〈選手〉

#3 山本翔太選手(継続)

#8 LJ・ピーク選手(新規)

#11 石川海斗選手(継続)

#12 保坂晃毅選手(継続)

#17 澤邉圭太選手(継続)

#18 藤澤尚之選手(新規)

#25 ジャスティン・マッツ選手(新規)

#31 山田安斗夢選手(継続)

#33 笹倉怜寿選手(新規)

#88 グレゴリー・エチェニケ選手(継続)

〈スタッフ〉

遠山向人ヘッドコーチ(継続)

遥天翼アシスタントコーチ(継続)

比留木謙司アシスタントコーチ(新規)

本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)

内藤康ストレングスコーチ(継続)

与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)

扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)

大山陽マネージャー(継続)

川口結菜マネージャー(新規)

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)