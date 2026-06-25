7月開始の「dポイント」キャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_1_37738ede0eb57df7135b9949f5f490a4.jpg?v=202606260351 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_2_f214ee891a7c0fe838b30072135490a1.jpg?v=202606260351 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_3_c5a1142cd4c84b42af17140c8ac21393.jpg?v=202606260351 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_4_99116c86424bf22197cfbae19800208b.jpg?v=202606260351 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_5_6761b3f86e9b1fcbc16c4770fb47689c.jpg?v=202606260351 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-206-ecb80101fa503775b0fed84ebdbbdbc0.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「dポイント」においておトクなキャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＜dポイントキャンペーン＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_1_37738ede0eb57df7135b9949f5f490a4.jpg?v=202606260351 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_2_f214ee891a7c0fe838b30072135490a1.jpg?v=202606260351 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_3_c5a1142cd4c84b42af17140c8ac21393.jpg?v=202606260351 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_4_99116c86424bf22197cfbae19800208b.jpg?v=202606260351 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/206_5_6761b3f86e9b1fcbc16c4770fb47689c.jpg?v=202606260351 ]
ドコモは、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＊「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-206-ecb80101fa503775b0fed84ebdbbdbc0.pdf