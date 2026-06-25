【香川ファイブアローズ】2026-27シーズン ジョーダン・スキッパーブラウン選手契約締結（新規）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび香川ファイブアローズでは、ジョーダン・スキッパーブラウン選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決まりましたので、お知らせいたします。

ジョーダン・スキッパーブラウン JORDAN SKIPPER-BROWN

■プロフィール

背番号：7

ポジション：SF/PF

身長：200cm

体重：102kg

生年月日：1998年1月7日

出身地：アメリカ合衆国

出身校：Murray State University



■経歴

2022-23 Stella Artois Leuven Bears (Belgium)

2023 Vancouver Volcanoes (TBL)

2023-24 Hopsi Polzela (Slovenia)

2024 BK Astana (Kazakhstan-VTB)

2024-25 Trabzonspor Medical Park Basketbol (Turkey-TBL)

2025-26 SCMU Craiova (Romania-Liga Nationala)

2026- 香川ファイブアローズ

■本人コメント

Thank you to the Kagawa Five Arrows for this opportunity. I’m excited to join the club, experience Kagawa, and play in front of such passionate fans.

I already feel very welcomed by the organization, and I’m ready to get to work, compete, and help the team WIN. Thank you, and I can’t wait to get started!



香川ファイブアローズの皆さん、この機会をいただき、ありがとうございます。クラブに合流し、香川の雰囲気を味わい、情熱的なファンの皆様の前でプレーできることを大変嬉しく思っています。

既にクラブの皆さんにあたたかく迎え入れていただき、大変感謝しています。これからチームのために全力でプレーし、勝利に貢献していきたいと思っています。ありがとうございます。プレーをするのが待ち遠しいです！





■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

今回、外国籍選手のリクルートにあたり、改めて幅広く海外の選手をチェックする中で目に留まった1人が、ジョーダン・スキッパーブラウンでした。

ハイライトを見てもらえれば感じられる通り、彼は非常にアスレチックに富んでいてフィジカルが強く、身長が200cmでありながらウイングスパンが218cmという恵まれた体格の選手です。また、フルゲームを通しても決してセルフィッシュにならず、仲間にポジティブなエナジーでコミュニケーションを取り続ける振る舞いもとても好印象でした。

話してみると、「スキップ」の愛称で誰からも親しまれる彼の人間性の素晴らしさを感じ、彼なら香川にその能力と人間性を通じて必ず良い影響と成果をもたらしてくれると確信しています。

新シーズンでのスキップの活躍をぜひ楽しみにしていてください！