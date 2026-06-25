川上竜選手　FC大阪より期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、FC大阪より川上竜選手が期限付き移籍にて加入することが決定しましたのでお知らせいたします。期限付き移籍期間は、2027年6月30日までとなります。

なお、川上選手は契約により期限付き移籍期間中、FC大阪と対戦する全ての公式戦に出場することができません。

川上 竜 / Ryu KAWAKAMI

◼️ポジション

MF



◼️生年月日

1994年10月25日



◼️出身地

福岡県



◼️身長/体重

177cm/72kg



◼️チーム歴

壱岐FC - アビスパ福岡U-15 - アビスパ福岡U-18 - 福岡大 - 福島ユナイテッドFC - ギラヴァンツ北九州 - SC相模原 - FC岐阜 - FC大阪



◼️出場記録

J2リーグ 64試合(1得点)

J3リーグ 213試合(4得点)

J2・J3百年構想リーグ 20試合(1得点)

◼️コメント

ツエーゲン金沢に関わる全ての皆様。

初めまして、川上竜です。

ツエーゲン金沢というクラブの一員になれることに感謝をし、チームの目標に貢献できるよう、自分の全てを捧げていきたいと思っています。

毎日の日常に感謝の気持ちを忘れず、自分らしく、泥臭く闘います！

よろしくお願いします。