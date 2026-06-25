【ラス恋500人調査】中高年の初デート、88.2%が「男性が全額・多めに払う」と回答！60代男性は9割が奢り、40代・未婚層はワリカン傾向

アイザック株式会社

人生経験でつながるマッチングアプリ「ラス恋」を運営する株式会社ラス恋（アイザックグループ／本社：東京都渋谷区／代表取締役CEO：山口 昂星）は、2026年6月に40代以上のラス恋ユーザー516名を対象に「ミドルシニアのデートに関する実態調査」を実施しました。

その結果初デートの食事代について、男女を合わせた全体の88.2%が「男性が全額・多めに払う」と回答しました。女性の側も支払う意思を見せる一方で、実際の会計では男性が引き受けている様子がうかがえます。世代別では60代男性が最も多く(90.4%)デート代を負担しており、婚歴で見ると離婚歴あり88.5%に対し婚歴なし76.6%と、離婚を経験した層ほど男性負担を望む割合が高いことが分かりました。

■調査概要

■調査結果（サマリ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17594/table/194_1_2b20164463aa279b92831a9a020a6b58.jpg?v=202606260251 ]

・割り勘が広がる時代でも、中高年のデートでは「会計は男性」が根強い

- 男女を合わせた全体で理想85.9%、実際の支払いは88.2%

-「男性が全額」が理想で69.6%、実際でも64.1%と最多

-「お互い半額」を理想とした人でも、実際は半数超で男性が支払っている

・男性負担志向は年代が上がるほど強い

- 実際に男性が負担しているのは60代で90.4%、40代で81.8%と約10ポイント差。世代ごとの価値観の違いがあらわれている

・支払いに対する考え方は、離婚を経験した層ほど男性負担を望む割合が高い

- 男性負担を理想とする割合は、離婚88.5%に対し未婚76.6%

・心に響くのは金額より会計の所作。女性のイメージ予算は控えめ

- 一人あたりのデート予算について、女性は1,000～3,000円が51.1%で最多。5,000円超は13.2%と、高級店を奢ってもらいたい意図は見えず

- 一方男性は74.3%が3,000円以上、35.5%が5,000円以上と回答し、男気を見せたい結果に。

- 自由回答では「さりげなく支払う気遣い」がうれしく、「1円単位の割り勘」に冷めるという声

■調査背景

初デートの食事代を「男性が払うべきか、割り勘か」という議論は、SNS上でたびたび論争を呼び、世代や価値観によって意見が分かれるテーマとなっています。こうした議論の多くは若者世代を念頭に置いたもので、人生経験を重ねた40代以上のリアルな本音は、これまで十分に可視化されてきませんでした。

ラス恋・ラス婚研究所が前回発表した調査では、初デートでのチェーン店利用について、女性の多くが必ずしも前向きではないことがわかっています（※1）。お店選びにも相手への気持ちがあらわれると受け止める人が少なくないなか、会計という場面ではどのような本音が見えるのでしょうか。



本調査は、40代以上の男女が初デートの会計について何を理想とし、現実に何を経験しているのかを明らかにするために実施しました。



※1 出典「ミドルシニアのデートに関する実態調査（2026年）ーチェーン店に関する発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000193.000017594.html)」株式会社ラス恋

■調査結果（詳細）

【1】令和でも「会計は男性」が常識、年代が上がるほど色濃く

初デートの食事代の支払いについて理想を尋ねたところ、「男性が全額払う」が69.6%、「男性が多めに払う」が16.3%で、男女を合わせた全体の85.9%が「男性が払う」を理想と回答しました（「男性が全額払う」と「男性が多めに払う」の合計）。一方「お互い半額ずつ」は13.6%でした。

さらに実際の支払いを尋ねると、「男性負担」は88.2%（「男性が全額払う」64.1%と「男性が多めに払う」24.0%の合計）と、理想を上回る結果となりました。「お互い半額」を理想とした人にしぼって実際の支払いを見ても、半数を超える人が「男性が支払っている」と回答しており、女性の側に支払う意思があっても、現実の会計では男性が引き受けている様子がうかがえます。



自由回答にも、こうした実態を裏づける声が並びました。「初デートでは男性に奢っていただくことが多いです」（福岡／50代／女性）、「男性側が大抵気前よく払って下さるので、前もってお土産を用意して渡すようにしています」（京都／50代／女性）といった声がある一方、なかには「こちらが全額支払うつもりだったが、気遣いから割り勘にしましょうと言ってくれた。こんな女性はなかなかいないと思い嬉しかった」（鹿児島／60代／男性）と、相手の心遣いに触れた声もありました。

年代別に見ると、実際に男性が負担している割合は60代で90.4%、40代で81.8%と約10ポイントの差があり、世代ごとの価値観の違いがあらわれています。

【2】支払いの考え方は婚歴によって分かれる、離婚を経験した層で男性負担志向が高い

初デートの支払いの理想を婚歴別に見ると、はっきりとした差があらわれました。「男性が払う」を理想とする割合は、離婚を経験した層で88.5%と最も高く、未婚層では76.6%と最も低くなっています。

結婚生活を経験した層ほど「デートは男性が払うもの」という感覚が根づき、未婚層はより柔軟に支払いを捉えている傾向のようです。



離婚を経験した層からは「食事やお茶代くらいはいつも奢って欲しいですし、男性が出すのが当たり前だと言う方が多いです」（岐阜／50代／女性）、「何歳も年上の男性なら最初のデートくらいは奢ってほしいと思う」（神奈川／60代／女性）といった声が寄せられました。

一方未婚層は理想では割り勘を視野に入れる人が比較的多いものの、実際の支払いになると男性負担が83.0%まで上がり、理想（76.6%）との差があるようです。

【3】心に響くのは、金額ではなく「どう払うか」

初デートの一人あたりの予算を尋ねると、女性は「1,000～3,000円」が51.1%で最多となり、5,000円を超える予算を想定する人は13.2%にとどまりました。男性は5,000円超が35.5%と、女性より高めの予算を見込んでいます。男性自身が支払う前提のなかでも、女性は金額を控えめに見積もっている様子がうかがえます。

注目されるのは、女性が高級店を望んでいるわけではない点です。前回のチェーン店をめぐる調査でも女性はチェーン店に必ずしも前向きではありませんでした（※1）が、「豪華な食事でなく、飲み物買ってくるねくらいの気軽な感じで小さく奢ってくれるくらいが、気を使わなくていい」（静岡／50代／女性）など、高い店を求めているのではなく、同じ予算でも「ひと手間かけて自分のために選んでくれた一軒」を望む気持ちがあるようです。



自由回答には、金額よりも会計のしかたについての声が多く寄せられました。

「食事後にお手洗いに立っている最中に支払いを済ませてくれていた。漫画やドラマみたいで嬉しかった」（神奈川／40代／女性）

「割り勘しようと思っていたら、払わせるつもりで来てないからと言ってスマートに支払いをしてくれた時はキュンとした」（千葉／40代／女性）

「豪華な食事でなく、飲み物買ってくるねくらいの気軽な感じで小さく奢ってくれるくらいが、気を使わなくていい」（静岡／50代／女性）といった声に加え、支払う側の男性からも「自分が払おうとしたら、既に支払いが済んでいた」（東京／50代／男性）と、相手の気遣いに心が動いた経験が寄せられました。

一方で気持ちが離れる場面として挙がったのは、金額の高さではなく気遣いのなさでした。「1円単位まできっちり割り勘はモヤッとする」（神奈川／50代／女性）、「『じゃあ◯◯◯◯円ね』ときっちり割り勘の金額を言われて払ったが、印象はあまり良くない」（神奈川／60代／女性）といった声が寄せられています。

支払う側の男性からも「財布を触ろうともしない人とは、次はあり得ない」（愛知／50代／男性）という声があり、金額や負担の割合そのものよりも、相手を思う気遣いやさりげなさが、男女を問わず中高年の恋では大事にされているようです。

■ラス恋・ラス婚研究所コメント

今回の調査で最も興味深かったのは、「男性が払う」を理想とする割合が、離婚を経験した層で最も高く、未婚層で最も低かったことです。結婚生活を経た方ほど、デートでの会計に昭和・平成から続く役割意識が根づいている一方、その経験があるからこそ「奢られて当然とは思わない」、「お土産を用意する」など相手への返し方も心得ています。

若い世代の割り勘論争とは異なり、中高年の会計には、これまでの人生で誰かと支え合ってきた記憶がにじみ出ています。どちらが払うかという形式よりも、相手の歩んできた道を想像し、尊重し合えるかどうかが大切なのではないでしょうか。

さまざまな人生経験を持つ方々が、人生後半の恋を、過去の前提にとらわれず、自分たちなりの心地よい関係として育んでいけるよう、ラス恋はこれからも支えていきます。

■「ラス恋」について

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。離婚や再婚、子育てなど、さまざまな人生経験を持つ「生涯現役世代」が、安心して出会える場を提供しています。40代、50代を中心に、60代以上の方にもご利用いただいており、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■ラス恋・ラス婚研究所について

ダウンロードはこちら :https://app.adjust.com/1r8g9tsc

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。特別顧問に「婚活」の提唱者である中央大学・山田昌弘教授を迎え、定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、ミドルシニアの恋愛・暮らし・幸福に関する実像を社会に届けています。

■株式会社ラス恋 概要

ラス恋・ラス婚研究所 :https://laskoi.jp/blog

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40歳以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。

グループ全体で10年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ラス恋ではマッチングアプリの品質・信頼性を第三者が審査・認証する「IMS認証」(2026年3月取得)やISMS認証を取得するなど、安心・安全な運営体制を確立。

一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会(通称：DMMA)正会員Bとして(2025年10月加盟)、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/