医師限定の情報発信スクール「Dr.SHI-GYO」、受講生が延べ50名を突破【YouTube/SNS/出版】

合同会社BIGS

医師のための情報発信・コンテンツビジネススクール「Dr.SHI-GYO（ドクターシギョー）」（運営：合同会社BIGS／主宰：整形外科医・歌島大輔、ビジネスコーチ・三浦孝偉）は、2024年の開校以来、全コース累計の受講生が延べ50名を突破したことをお知らせします。診療や経営に追われる医師が、YouTubeやSNSを通じて「正しい医療情報」を社会へ届け、自院の集患やキャリアのステージアップにつなげるための実践型プログラムとして、医師コミュニティの中で着実に広がっています。

「医師が自分の言葉で、正しく、面白く発信できる世界をつくる」--Dr.SHI-GYOは、その実現を支える伴走型スクールです。

■ 受講生 延べ50名突破

2024年の0期開校以降、Dr.SHI-GYOの受講生は全コース累計で延べ50名を突破しました。発信未経験の医師から、すでにチャンネルを運用する医師まで、診療科や立場を問わず多くの医師が「正しく、伝わる発信」を学ぶ場として参加しています。

受講生からは、すでに具体的な成果が生まれています。

・中山潤一先生：登録者100人スタートから、整形外科系YouTubeの上位へ。チャンネル登録者は約13万人(2026年6月時点で、歌島のチャンネルに次いで整形外科医として2位)規模に成長。

・内科医ダン先生：約5ヶ月で登録者が3倍超（1万人→7.2万人）に増加。

・ある受講生のクリニック：YouTube発信の前後で、受診患者数が約1万人増加。

専門家としての一次ソースを引用し、その知識・倫理を守りながら、それでも多くの人に届く--Dr.SHI-GYOが掲げる「真面目にバズる」発信が、着実に 成果として表れ始めています。

■「Dr.SHI-GYO」とは

Dr.SHI-GYOは、医師が自力で集患したり、影響力を拡大してステージアップするための、医師限定の情報発信・コンテンツビジネススクールです。整形外科医として自らもYouTube発信を続ける歌島大輔と、ビジネスコーチの三浦孝偉が二人三脚で受講生に伴走してきました。

掲げるのは「真面目にバズる」という考え方です。誇張や煽りで一時的に伸ばすのではなく、医師という専門職だからこそ担える「正しい情報を、正しく、広く届ける」発信のあり方を、企画・台本・サムネイル・撮影・AI活用・商業出版まで体系的に学べる環境を提供しています。

■ 開校の背景 ― 「正しい医療情報を、正しく届ける」

SNSや動画プラットフォーム上では、医療・健康に関する情報発信が急速に増える一方、正確性が十分に担保されないまま拡散される情報も少なくありません。本来であれば、専門知識を持つ医師こそが発信の担い手になるべきですが、現実には診療・経営と並行して、企画・撮影・編集・AI活用までを一人で抱えるのは大きな負担です。

歌島自身、ほとんど直接指導を受けられる環境がない中で、独学でYouTube発信を積み上げてきました。「同じ医師が、再現性のある形で発信のやり方を教えてくれる場があれば」--その実感から生まれたのがDr.SHI-GYOです。医師が安心して発信を続けられる環境を整えることで、結果として「正しい医療情報が、正しく届く」社会に貢献することを目指しています。

■ Dr.SHI-GYOの特徴

1. ゼロから学べる体系的コンテンツ

YouTube未経験の医師でも「手順通りに進めれば形になる」よう設計された、累計4,000分超の動画コンテンツとデモンストレーション動画を提供。毎月アップデートを続けています。

2. 医師の発信に最適化した独自AIツール

プロフィール作成、コンセプト設計、専門分野別のYouTubeリサーチ、サムネイル、台本テンプレート、引用論文の自動リサーチ、SEOブログ記事化など、医師の発信に最適化した独自AIツール・メソッドを開発し、受講生に開放しています。「忙しい」を言い訳にしない発信を、AIが後押しします。

3. 自分のペースで選べるコース設計

直接指導を受けながら伴走する「コミットコース」に加え、4,000分超のコンテンツ・独自AIツール・90日間毎日届くステップメールを自分のペースで活用できる自習型の「コンテンツコース」を用意。発信未経験の医師でも、無理なく一歩を踏み出せる入り口を整えています。

■ 主宰者コメント

歌島 大輔（Dr.SHI-GYO 主宰／整形外科医）

「私自身、教えてくれる人がいない中で手探りでYouTube発信を続けてきました。だからこそ、同じ医師が再現性のある形で発信を学べる場をつくりたいと思い、Dr.SHI-GYOを立ち上げました。受講生が延べ50名を超え、実際に多くの先生方の発信が前に進み始めています。医師が自分の言葉で正しく、面白く発信できる世界を、これからも広げていきます。」

三浦 孝偉（Dr.SHI-GYO ／ ビジネスコーチ）

「医療の"正しさ"は、専門家の中にあるだけでは届きません。それを、生活者にきちんと伝わる形に変えることが私たちの役割です。Dr.SHI-GYOは、医師の専門性とビジネスの設計力を掛け合わせ、発信をキャリアや事業につなげる場として成長を続けています。延べ50名という節目は通過点。これからも医師の挑戦を全力で後押しします。」

■ 受講対象・概要

・対象：YouTubeやSNSでの情報発信に興味のある医師（発信未経験の方も歓迎）

・内容：情報発信・コンテンツビジネスの体系的プログラム（コンテンツ学習／独自AIツール／コンサル・勉強会／90日間ステップメール など）

・コース：コミットコース（直接指導）／コンテンツコース（自習型）

・Dr.SHI-GYOのご紹介サイト：https://sub.utashima.jp/p/6eZigy0wdDMi

■ 会社概要

会社名：合同会社BIGS

代表：歌島 大輔

所在地：神奈川県横浜市西区高島2丁目11-2 スカイメナー横浜422

TEL：045-550-5394

E-mail：sportsonlinecoach@gmail.com

事業内容：医師向け情報発信・コンテンツビジネススクール「Dr.SHI-GYO」の運営、独自AIツール開発、情報発信コンサルティング 等

公式サイト：https://utashima.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社BIGS（担当：歌島 大輔）

E-mail：sportsonlinecoach@gmail.com

TEL：050-5216-6703

配信日：【2026年6月27日）】