【チケット残りわずか！】浜崎貴司 GACHIスペシャル in 国宝松江城 2026

山陰中央テレビジョン放送株式会社

国宝松江城情報発信事業実行委員会（松江市・エフエム山陰・TSKさんいん中央テレビ）は、7/4(土)に国宝松江城 二之丸下の段特設ステージで『浜崎貴司GACHIスペシャルin国宝松江城』を開催します。

『浜崎貴司GACHIスペシャルin国宝松江城』とは

音楽とは、魂と魂のぶつかり合い。 ミュージシャン・浜崎貴司が、ソロデビュー10周年という節目に掲げた情熱の真剣勝負、それが「GACHI LIVE」です。ルールは至ってシンプル。用意されるのは1対1の対戦形式と、研ぎ澄まされたギター1本のみ。装飾を削ぎ落とした先に剥き出しになる、アーティストたちの「本気」を届けてきました。

しかし、この「GACHI」の歴史において、忘れられない場所があります。2022年春、そして2024年春、この場所で、音楽が解き放たれる瞬間を信じて準備を進めてきましたが、無情にも空は応えず、2度にわたり野外開催を阻まれてきました。静まり返った松江城を前に、「このままでは終わらせない。必ず、この場所で魂の叫びを響かせる」と。

そして2026年、ついにその「リベンジ」の時がやってきます。 数多の困難を乗り越え、不屈の闘志で再集結を果たすのは、浜崎貴司と彼が共鳴した豪華アーティスト（奥田民生・トータス松本・のん・レキシ）

国宝松江城の重厚な石垣を背に、ふき抜ける風、そし沈みゆく夕陽、吹て一音一音に命を吹き込むギターの音。あの日の悔しさは、この日のためのエネルギーへと変わりました。 三度目の正直ではない。これは、松江と音楽が紡いできた運命の再会です。

台本なし・予測不能。この場所、この瞬間でしか生まれない「一期一会」のセッション。

2026年の夏、誰の目にも焼き付く「究極のガチ」な奇跡です。

山陰の地に、新たな音楽の伝説が刻まれる瞬間を、是非一緒に見届けましょう！

【開催概要】

イベント名：松江城天守国宝10周年記念事業・エフエム山陰開局40周年記念

浜崎貴司GACHIスペシャルin国宝松江城2026

開催場所 ：国宝松江城二之丸下の段特設ステージ

チケット ：9,900円（全席指定・税込）

チケットプレイガイド： チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス

お問合せ：エフエム山陰 https://www.fm-sanin.co.jp/topics/not/57438.html

主催：国宝松江城情報発信事業実行委員会（松江市・エフエム山陰・TSKさんいん中央テレビ）