Fusic、「AWS Ambassadors」をはじめAWS表彰・認定プログラムに社員14名が選出

株式会社Fusic

株式会社Fusic（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：納富貞嘉）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）がグローバルに提供するパートナープログラム「AWSパートナーネットワーク（以下、APN）」において、2026年6月25日にAWSより発表されたプログラムの全部門で受賞者が選出されましたことをお知らせします。

AWS Ambassadors

選出者：

清家 史郎(https://fusic.co.jp/members/44)

事業本部/クラウドエンジニアリング部門

プリンシパルエンジニア/エバンジェリスト

※所属・役職は記事公開時点（2026年6月25日）のものです。

AWS Ambassador Programとは

AWS Ambassador Programは、AWSパートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。

AWS Ambassador Programでは、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWSの技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadorsに認定された個人は、複数のAWS認定資格を持ち、AWSに関する詳細な知識も持っています。

AWS Ambassadorsとは

AWS Ambassadorsは、AWSによって選出された技術スキルとクラウドの専門知識を持つエキスパートで、世界で300名ほどが認定されています。

2026 Japan AWS Top Engineers

選出者：清家 史郎(https://fusic.co.jp/members/44)、鶴田 諒輔(https://fusic.co.jp/members/131)、槇原 竜之輔(https://fusic.co.jp/members/78)、宮崎 真衣(https://fusic.co.jp/members/148)、森 優斗(https://fusic.co.jp/members/146)

Japan AWS Top Engineersとは

「Japan AWS Top Engineers」とは、APNに加入している会社に所属しているAWSエンジニアの皆様を対象にした日本独自の表彰制度となります。

「Japan AWS Top Engineers」はAWSの各種認定資格を保有する技術者のなかでも AWS Japanから技術力や実ビジネスでの実績などを評価されたAWSパートナー企業に所属する個人を表彰するものです。

2026 Japan AWS Jr. Champions

選出者：佐藤 礼央奈(https://fusic.co.jp/members/184)、竹口 広武(https://fusic.co.jp/members/187)

Japan AWS Jr. Championsとは

「2026 Japan AWS Jr. Champions」は、APNに参加している会社に所属している若手AWSエンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。

2026 Japan All AWS Certifications Engineers

選出者：大宮 佑仁(https://fusic.co.jp/members/181)、岡部 裕(https://fusic.co.jp/members/103)、佐藤 礼央奈(https://fusic.co.jp/members/184)、杉本 慎太郎(https://fusic.co.jp/members/7)、竹口 広武(https://fusic.co.jp/members/187)、夛田 武広(https://fusic.co.jp/members/80)、鶴田 諒輔(https://fusic.co.jp/members/131)、寺山 佳貴(https://fusic.co.jp/members/206)、本田 晃太郎(https://fusic.co.jp/members/192)、槇原 竜之輔(https://fusic.co.jp/members/78)、宮崎 真衣(https://fusic.co.jp/members/148)、毛利 啓太(https://fusic.co.jp/members/19)

Japan All AWS Certifications Engineersとは

「Japan All AWS Certifications Engineers」は、APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。

当社では、今後もお客さまへより付加価値の高い提案を継続して行うため、エンジニアの専門性や技術開発力の向上に向けた取り組みを推進してまいります。

＜参考＞

・AWS Ambassadors発表ページ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-ambassadors/

・2026 Japan AWS Top Engineers発表ページ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/

・2026 Japan AWS Jr. Champions発表ページ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions/

・2026 Japan All AWS Certifications Engineers発表ページ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/