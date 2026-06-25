AIスカウトサービス「RecUp」がIT業界において国内導入数No.1を獲得

株式会社Delight※TFCO株式会社調べ※調査対象：日本国内で自動AIスカウトサービスを提供する主要企業11社 ※調査内容：IT業界における自動AIスカウトサービスの導入企業数 ※調査期間：2026年3月4日～2026年5月15日

株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、AIを活用した採用支援サービス「RecUp（リクアップ）」が、AIスカウトツールとしてIT業界において導入数No.1（※）を達成したことをお知らせいたします。

「RecUp」は、AIによるスカウトメッセージの自動生成・自動配信機能に加え、候補者ターゲットの自動絞り込みや、求職者との初期連絡の自動化までを一気通貫でサポートする採用支援サービスです。

求人広告代理店として400社以上の採用支援実績を持つDelightが、そのノウハウをもとに開発した独自のスカウト最適化により、企業の採用工数削減と応募率の向上を実現しています。

AIスカウトサービス「RecUp」の魅力

RecUpのサービスページはこちら :https://recup.delight21.co.jp/lp/ワンストップでスカウト業務を代行

求人媒体の選定からスカウト配信、応募者対応まで、スカウト業務をトータルで支援。

従来は複数のサービスや代行会社に分けて依頼していたスカウト業務も、RecUpひとつで完結します。

専任CSによる伴走型サポート

求人広告代理店として長年培ってきた採用ノウハウと、最先端のAI技術を組み合わせた独自のサービス設計で新時代の採用効率化を実現します。

400社以上の採用支援実績をもとにした改善

業界・職種を問わず400社の採用を支援してきた実績があります。豊富な成功事例をもとに、企業ごとの採用課題に合わせた戦略を立案。

経験値に基づいた提案で、安定して成果につながる運用を実現します。

まずは無料で資料をダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/lp/

期間限定の無料採用相談を実施中

現在、RecUpでは採用課題を抱える企業様向けに、「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施中。

専任の採用コンサルタントが、貴社の求人データや採用プロセスを分析し、



「どの職種でAIスカウトが最も効果を発揮するか」

「どのように採用媒体と組み合わせると成果が最大化するか」



など、実践的で即活用できる改善提案を行います。

まずは気軽に無料相談をお待ちしております。

【会社概要】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

会社URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサルティング事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp