【イビススタイルズ東京ベイ】国際的なエコ認証プログラムの「Green Key (グリーンキー)取得

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

[イビススタイルズ東京ベイ]所在地：千葉県浦安市は、このたび、宿泊施設向けの国際的な環境認証プログラムである「Green Key（グリーンキー）」認証を取得いたしましたのでお知らせいたします。Green Keyは、環境マネジメントや省エネルギー、水資源の適正利用、廃棄物削減、地域社会への貢献など多岐にわたる持続可能性の基準を満たした宿泊施設に付与される国際認証です。今回の認証取得は、当施設の活動が国際的な基準に照らして評価されたものです。今後も当施設は、環境負荷の低減と地域社会との共生を図りながら、お客様に快適で責任ある滞在体験を提供してまいります。

イビススタイルズ東京ベイの主な取り組み

・周辺環境への負荷低減および環境保全活動の推進

・環境パフォーマンスの継続的な監視と目標設定

・地元産品・季節食材オーガニック・フェアトレード製品の積極的活用、絶滅危惧種由来の食品の不使用

・歴史的・考古学的遺物の販売・展示の禁止 スタッフへの環境教育および定期的なトレーニング実施

イビススタイルズ東京ベイ

イビススタイルズ東京ベイのインテリアは、港町と世界的なファミリー向けデスティネーションが出会う場所という、特別なロケーションから生まれました。水と人、そして文化が行き交う港のリズムを感じさせるように、空間には流れやつながりを表現したシンプルで力強い三角や丸いかたちなどを取り入れています。ここでは、大人も子どもも、日常を離れ、物語の中に入り込んだようなひとときをお過ごしいただけます。

イビススタイルズ東京ベイのグラフィックアート「Green Key（グリーンキー）」

FEE（国際環境教育基金）が運営するグリーンキーは、施設が自発的に申請し、第三者審査を受けて取得する世界的に認知されているエコ認証です。90カ国以上で、9,000の認証ホテルやその他の施設を持つグリーンキーは、観光およびホスピタリティ業界における環境責任と持続可能な運営の分野における優れた基準です。 認証プロセスにおいて、施設の環境管理、省エネ、廃棄物管理、水の保全、およびその他の持続可能な取り組みを評価します。

https://www.greenkey.global/

グリーンキー - JARTA(https://jarta.org/greenkey/)

ホテル概要

所在地 ： 〒279-0013 千葉県浦安市日の出2-1-1

E-mail ： HB2X6-RE1＠accor.com

TEL ： 047-381-6775

アクセス ： JR新浦安駅より徒歩15分または、路線バス5分（京成バス千葉ウエスト）

(路線バス詳細) ： C乗り場・17番系統バスに乗車→「日の出保育園入口」で下車→徒歩1分

ホームページ ： https://ibisstylestokyobay.com

Instagram ： https://instagram.com/ibisstylestokyobay/