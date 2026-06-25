日本発AI漫画プラットフォーム「MangaNow」、上位生成モデル「MangaNow Comic Pro 1.0」をリリース

株式会社IMAKAI

株式会社IMAKAI（本社：東京都渋谷区／代表取締役：大竹マニエル）は、AI漫画プラットフォーム「MangaNow」において、新たな上位生成モデル「MangaNow Comic Pro 1.0」をリリースしたことをお知らせします。

「MangaNow Comic Pro 1.0」は、従来モデル「MangaNow Comic 1.0」をさらに進化させた、漫画画像生成向けの上位モデルです。

最大の特徴は、複数のAIモデルを活用し、キャラクター、構図、表情、背景、漫画らしい演出などを生成プロンプトとして高精度に設計・最適化する点にあります。

キャラクター、構図、表情、ポーズ、背景、漫画らしい演出などを多角的に解釈し、画像生成に適した指示へと変換。これにより、MangaNow史上最高品質の漫画画像を、1ページ最短2分で生成できるようになりました。

MangaNowは、絵が描けない方でも、アイデアや文章をもとに漫画を制作できる日本発のAI漫画プラットフォームです。今回の「MangaNow Comic Pro 1.0」により、個人クリエイターの作品制作から、企業のプロモーション漫画、教育コンテンツ、SNS向け漫画、Webtoon制作まで、より幅広い用途で高品質な漫画表現を支援してまいります。

MangaNow Comic Pro 1.0について

「MangaNow Comic Pro 1.0」は、AI漫画制作における画像生成品質の向上を目的に開発された新モデルです。

従来の画像生成AIでは、1枚絵としてのクオリティは高くても、漫画として重要な「構図のわかりやすさ」「キャラクターの魅力」「表情の自然さ」「シーンに合った演出」を安定して出すことが難しい場面がありました。

漫画制作では、単に美しい画像を生成するだけではなく、物語の流れ、キャラクターの感情、読者の視線誘導、コマとしての見せ方まで含めて設計する必要があります。

MangaNow Comic Pro 1.0では、複数のAIモデルを組み合わせることで、入力された内容を漫画制作に適した形へ分解・整理し、より高度な生成プロンプトを設計・最適化します。

これにより、従来モデル「MangaNow Comic 1.0」と比較して、より高品質で、漫画らしい表現に優れた画像生成が可能になりました。

MangaNow Comic Pro 1.0の主な特長

複数AIモデルによる生成プロンプトの設計・最適化

MangaNow Comic Pro 1.0では、複数のAIモデルを活用し、漫画画像生成に必要な指示を多段階で設計します。

キャラクターの見た目だけでなく、感情、構図、ポーズ、背景、視線、画面全体のバランスまで考慮し、画像生成に適したプロンプトへと最適化します。

これにより、ユーザーが細かい指示を書かなくても、AIが漫画制作に必要な要素を補完し、より完成度の高いビジュアルを生成できます。

2. 従来モデル「MangaNow Comic 1.0」より高品質な画像生成

従来モデル「MangaNow Comic 1.0」でも、漫画制作に適した画像生成を行うことができました。

今回のMangaNow Comic Pro 1.0では、さらにキャラクター表現、構図の安定感、背景の密度、漫画らしい演出、画像全体の完成度を強化しています。

SNS投稿用の短編漫画、縦型Webtoon、サービス紹介漫画、企業向けプロモーション漫画など、より高い品質が求められる制作に適しています。

3. 漫画らしい構図・演出を強化

漫画は、単なるイラストの集合ではありません。

キャラクターの表情、ポーズ、視線、背景、効果線、光の当たり方、コマとしての見せ方が組み合わさることで、読者に物語が伝わります。

MangaNow Comic Pro 1.0では、こうした漫画ならではの演出を意識した生成指示を行うことで、より自然で迫力のあるビジュアル表現を目指しました。

4. キャラクターの魅力を引き出す表現力

漫画制作において、キャラクターの魅力は非常に重要です。

MangaNow Comic Pro 1.0では、キャラクターの表情や雰囲気、ポーズ、感情表現をより豊かに生成できるよう改善しています。

かわいい、かっこいい、迫力がある、切ない、コミカルなど、シーンごとの感情をより伝えやすくなりました。

5. 個人クリエイターから法人利用まで対応

MangaNow Comic Pro 1.0は、個人クリエイターの作品制作だけでなく、企業のサービス紹介、採用広報、教育コンテンツ、SNS投稿、プロモーション漫画などにも活用できます。

高品質な漫画画像をスピーディーに生成できるため、これまで制作コストや作画スキルの面で漫画活用が難しかった企業や個人にも、新しい表現の選択肢を提供します。

制作事例・デモ動画

MangaNow Comic Pro 1.0のリリースにあわせて、実際に生成した制作事例とデモ動画を公開しています。

動画では、入力されたアイデアやテキストをもとに、複数のAIモデルが漫画生成に必要なプロンプト指示を最適化し、高品質な漫画画像が生成されるまでの流れをご覧いただけます。

従来モデル「MangaNow Comic 1.0」と比較して、キャラクターの表情、構図、背景の密度、漫画らしい演出、画像全体の完成度が向上しており、より商用利用にも適したクオリティを目指しています。

MangaNow Comic Pro 1.0は、以下のような制作に活用できます。

・SNS向けの1ページ漫画

・縦型Webtoon形式の漫画

・企業の商品・サービス紹介漫画

・採用広報・教育コンテンツ

・オリジナルIPのキャラクタービジュアル制作

・AIアニメ化を見据えた漫画・絵コンテ制作

デモ動画：30倍速で見る、MangaNow Comic Pro 1.0の漫画生成プロセス[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3yFkrqDS7tc ]

制作事例画像：

MangaNowでは、今後も公式サイトやSNSを通じて、MangaNow Comic Pro 1.0を活用した制作事例を発信してまいります。

開発の背景

AIによって、誰もが簡単に画像を生成できる時代になりました。

しかし、漫画制作には、通常の画像生成とは異なる難しさがあります。

キャラクターを魅力的に見せること。

シーンに合った構図を作ること。

読者が感情移入できる表情を描くこと。

漫画として自然に読める画面を作ること。

こうした要素は、単純なプロンプトだけでは安定して再現しづらい領域です。

MangaNowでは、AI漫画制作に必要なのは「画像生成モデルの性能」だけではなく、「どのように生成指示を設計するか」だと考えています。

MangaNow Comic Pro 1.0は、この考えをもとに、複数のAIモデルによる生成プロンプトの設計・最適化を組み合わせ、より高品質な漫画画像生成を実現するために開発されました。

MangaNowについて

MangaNowは、絵が描けなくても、アイデアを漫画として形にできる日本発のAI漫画プラットフォームです。

文章、動画、URL、PDFなどの素材をもとに、AIが物語構成、コマ割り、キャラクター表現、作画をサポートします。

専門的な作画スキルがない方でも、オリジナル漫画、サービス紹介漫画、教育漫画、SNS向け漫画、Webtoonなどを制作できます。

また、横型漫画だけでなく、スマートフォンでの閲覧に適した縦型Webtoon形式にも対応しており、個人クリエイターから法人まで幅広く活用されています。

MangaNow：https://manganow.ai/

代表コメント

AI漫画制作は、いよいよ“ただ生成する時代”から、“作品として仕上げる時代”に入ったと感じています。

MangaNow Comic Pro 1.0では、複数のAIモデルを活用し、漫画制作に必要な生成プロンプトをより高い精度で設計・最適化することで、従来よりも高品質な画像生成を目指しました。

漫画は、1枚の絵が綺麗なだけでは成立しません。キャラクターの魅力、構図、感情、演出、ページ全体の流れがあって、初めて読者の心に届きます。

MangaNowでは、絵が描けない人でも、自分の頭の中にある物語やアイデアを漫画として形にできる世界を目指しています。

今回のMangaNow Comic Pro 1.0は、その実現に向けた大きな一歩です。

今後の展開

MangaNowでは、今後も漫画制作に特化したAIモデルの研究開発を進めてまいります。

MangaNow Comic Pro 1.0を皮切りに、キャラクターの一貫性、コマ割り、Webtoon制作、ストーリー生成、吹き出し編集、AIアニメ化との連携などをさらに強化していく予定です。

また、MangaNow Studioを通じて、オリジナルIP開発、企業向け漫画・アニメ制作、グローバル展開支援にも取り組んでまいります。

AIと人間の創造性を組み合わせることで、アイデアを“世界に届く物語”へと育てていきます。

会社概要

- 商号：株式会社IMAKAI / IMAKAI Inc.- 所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C- 代表者：代表取締役 大竹マニエル- 設立：2023年1月6日- 資本金：2,000,000円- 事業内容：AIを活用したウェブサービスの企画・開発・運営、AI関連メディア運営、法人向けAI活用支援、漫画・アニメ制作、IP開発



株式会社IMAKAI：https://imakai.co.jp/

MangaNow Studio：https://studio.manganow.ai/

MangaNow：https://manganow.ai/