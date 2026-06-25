日本CTO協会、IVS2026でセッションを開催。宮田 昇始氏・海野 弘成︎氏とともに「AI時代の技術経営戦略」を討論。

一般社団法人日本CTO協会

一般社団法人 日本CTO協会（代表理事：今村 雅幸、以下「日本CTO協会」）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」にて、公開セッション「AI時代の技術経営戦略をガチ討論 ～おい、CEO、俺たちCTOに株をくれないと独立起業するぞ！～」を開催します。ゲストに宮田 昇始 氏（Nstock株式会社 CEO／SmartHR創業者）、海野 弘成︎ 氏（ACK Craft 株式会社 代表取締役／Qiita創業者）、日本CTO協会からは梶原 大輔（日本CTO協会 理事／株式会社GENDA 執行役員 CTO）、芹澤 雅人（日本CTO協会 理事／株式会社SmartHR 代表取締役CEO）が登壇します。本セッションでは、インセンティブ設計と日本のCTOの株式所持比率、会社を引き渡す瞬間・引き受ける瞬間の思い、雇われCxOの真価、そしてAI時代におけるCTOの役割など、スタートアップ企業が急速に成長する中で直面する組織・経営の課題について、参加者とともに考えます。

セッション概要

登壇者

日本CTO協会「NO EXCUSE」シリーズについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81310/table/54_1_43af90d834a06a3867df571d5c322052.jpg?v=202606260251 ]- 宮田 昇始（Nstock株式会社 代表取締役CEO／SmartHR 創業者）- 海野 弘成（ACK Craft 株式会社 代表取締役／Qiita創業者）- 梶原 大輔（一般社団法人 日本CTO協会 理事／株式会社GENDA 執行役員CTO）- モデレーター：芹澤 雅人（一般社団法人 日本CTO協会 理事／株式会社SmartHR 代表取締役CEO）

「言い訳も忖度もなく、CxOと投資家が本音でぶつかり合う場」

CTOをはじめとする経営幹部が、説明責任の本質と向き合い、これからのあるべき姿を参加者とともに模索・更新していくイベントシリーズ。立場や肩書きを越えて、言い訳なしに語り合います。単に知識を吸収する場ではなく、経営の当事者同士が本音をぶつけ合うことで、参加者それぞれが自身の役割認識を更新することを目的としています。公では話しにくいテーマ（株式所持率、他のCxOへの強い意見等）を取り扱うため、通常はクローズド（当協会会員や招待者のみ）で開催しています。

今回は、スタートアップ経営者を中心とする多くの方々に、CTOの可能性や、CEO／創業者との関係性、そしてAI時代における新たな役割をともに考えるために、本セッションを企画しました。

IVS2026について

IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。

一般社団法人 日本CTO協会について

- 正式名称：IVS2026- 日程：2026年7月1日（水）～3日（金）- 場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ホテルオークラ京都 ほか- 主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan ／ 京都府 ／ 京都市）- 公式サイト：https://www.ivs.events/

「テクノロジーによる自己変革を、日本社会のあたりまえに」

日本CTO協会は、日本を世界最高水準の技術力国家にすることを目標として、2019年9月に設立されました。主な活動は「DX企業の基準作成」「コミュニティ運営」「調査・レポート」」です。絶えず変化する時代に、自己変革を成し遂げ、継続的な進化を体現し続けるCTO達と、その先へと共に向かう人々の知見や経験を社会に還元し、日本の変革を大きく前進させます。そして、デジタルを核としたテクノロジーを活かし、自己変革による価値創造とその継続的な提供を、日本社会のあたりまえにしていきます。

- 団体名：一般社団法人日本CTO協会- 公式サイト：https://cto-a.org/- 代表理事：今村 雅幸- 設立：2019年9月2日- 本社：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609



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一般社団法人日本CTO協会

pr@cto-a.org （担当：二宮）