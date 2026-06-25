岐阜から、日本の観光を救うモデルを ── 学生がAIと人流データで挑む地域課題解決コンテストを開催

株式会社ウォーカー

学生が企業・行政のリアルな課題にAIとデータで挑む体験型DXコンテスト「DigiTech Quest（デジテッククエスト）2026」が、2026年8月8日（土）のキックオフを皮切りに、岐阜大学で開催されます。本イベントは学生がチームで解決策を提案する課題解決型コンテストで、ヒアリングを通じて課題を見つけ、論理と創造性を武器に社会へアウトプットする力を養います。第3回のテーマは「岐阜市の観光課題の解決」です。公益財団法人 岐阜観光コンベンション協会の協力のもと、現場の観光振興に基づくリアルな課題を提供します。

また、課題解決にあたり参加する学生チームは、株式会社NTTドコモ（以下、NTTドコモ）の特別協賛の元、株式会社ドコモ・インサイトマーケティングが提供する人流データ「モバイル空間統計(R)」を分析・活用できます。

学生は、人流データとリアルな課題をAIで分析し、単なるアイデア出しに留まらない本格的な事業開発に約1ヶ月挑みます。

※ 最優秀賞を獲得したチームは協賛企業の支援のもとでアイデアの事業化に挑戦できます。第2回（2025年）の最優秀賞チームは学生起業（株式会社Rebounder設立）に至り、今年は協賛企業として後輩を支える側に回りました。本コンテストは「学びの場」から「社会実装の入口」へと進化しています。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41726/table/47_1_99c7d34a81b6e7963de76c4295b82d2f.jpg?v=202606260251 ]

DigiTech Quest（デジテッククエスト）とは

DigiTech Questは、「学生×企業が実社会のDX課題に挑む、体験型DXコンテスト」です。参加学生はチームを組み、企業・行政が抱えるリアルな課題に対してアイデアを出し合い、プロトタイプの開発からプレゼンテーションまでを行います。

- 第1回（2024年）：「宿泊業の未来」をテーマに、ぎふ地域創発人材育成プログラムの一環として始動しました。学生のプレゼンテーションシーン学生達のディスカッション風景1回目デジクエ集合写真- 第2回（2025年）：NTTドコモを特別協賛、岐阜文芸社を課題提供役に迎え、岐阜大学を会場に開催。審査・協賛企業の規模が大きく拡大し、優秀賞の事業化まで伴走しました。株式会社岐阜文芸社飯尾社長のプレゼンテーション講評NTTドコモ関西支社 杉浦部長から表彰状を受け取る優勝チーム2回目デジクエ集合写真

最大の特徴は、座学では得られない「実社会の課題を、自分たちの手で形にする」経験を学生に提供する点です。企業の現役担当者や経営者が審査・メンタリングに加わり、学生は社会人と同じ目線で「営業講習」「中間報告」「最終プレゼンテーション」のプロセスを踏みます。

運営は、AI・DX領域で実績を持つ株式会社ウォーカー（代表取締役・伊東雄歩／健全AI教育協会理事）が担います。「AIを使いこなし、自ら考え、地域の未来を設計できる人材を育てる」ことを目的に、岐阜の地から次世代DX人材の輩出を続けています。

第3回のテーマ ── 「岐阜の観光課題」から「日本の観光モデル」へ

第3回のテーマは、「岐阜市の観光課題解決から、日本の観光を救うモデルを作る」。

これまでのECや企業課題から一歩進め、自治体・地域に直結する「観光」という社会テーマに踏み込んだ点が、前回までとの大きな違いです。

今回の特色

1. 公益財団法人 岐阜観光コンベンション協会が課題を提供

現場の観光振興を担う団体が、実際の課題をそのまま学生に投げかけます。「机上の演習」ではなく「本物の課題」に挑みます。

公益財団法人岐阜観光コンベンション協会

2. NTTドコモの人流データ「モバイル空間統計(R)」を、今回初めて活用

特別協賛のNTTドコモが提供する人流データ「モバイル空間統計(R)」（https://mobaku.jp/）を、本コンテストで初めて学生が分析・活用します。「いつ、どんな人が、どこから、どこへ人が動いているか」という客観データを起点に、勘や印象ではなくデータドリブンな観光施策を立案します。

株式会社NTTドコモ特別協賛のNTTドコモが提供するモバイル空間統計(R)

3. 生成AI/AIエージェントの実践活用

データ分析・アイデア生成・プロトタイプ開発の各段階でAIを活用します。学生は「生成AI/AIエージェントをどう使えば社会課題を解けるか」を実地で学びます。

岐阜という一地域の観光課題は、人口減少・インバウンド対応・回遊性の不足など、日本各地の観光地が共通して抱える課題でもあります。第3回では、岐阜発の解決策を「他地域にも横展開できるモデル」へと昇華させることを目指します。

過去実績 ── 優勝チームのアイデアが事業化へ

DigiTech Questは「コンテストで終わらない」ことを重視しています。過去大会では、優勝チームのアイデアが実際の事業化プロセスへ進んだ事例も生まれています。

【第2回（2025年）最優秀賞 → 学生起業の事例】

受賞チーム：オープンワールド

チームリーダー：奥村 魁斗（おくむら かいと）さん

受賞当時：岐阜工業高等専門学校 電気情報工学科 在学（2026年度より同校 先端融合開発専攻へ進学）

受賞後の展開：DigiTech Quest 2025の最優秀賞をきっかけに、の最優秀賞アイデア「キミテラス」は、そのまま事業化する形で2026年2月、「株式会社Rebounder」を設立（学生起業／資本金50万円）。

事業内容：学校と地域をつなぐ次世代の校務DXサイネージ「キミテラス」、および現場の業務ノウハウを見える化するAI/DXコンサルティングを展開。岐南工業高校で「キミテラス」の配信・実証実験が進行中。

株式会社Rebounderキミテラス紹介ページ

このように、本コンテストは学生にとって「アイデアが社会で実装される」リアルな成功体験の場となっています。第3回でも、観光課題の解決アイデアが地域で実装される可能性に期待が集まっています。

取材のご案内

本イベントに関し、以下の取材・情報提供が可能です。日程調整のうえ、個別取材も承ります。

- NTTドコモ（特別協賛・人流データ提供）への取材- 主催者・運営（実行委員会／株式会社ウォーカー 代表 伊東雄歩）への取材- 公益財団法人 岐阜観光コンベンション協会（課題提供）への取材- 過去大会の事例学生・優勝者への取材- キックオフ（8月8・9日）・最終発表会（8月29日）の現地取材・撮影

事前のご連絡をいただければ、当日の取材動線・撮影可否についてご案内いたします。

お問い合わせ先

DigiTech Quest 実行委員会（運営：株式会社ウォーカー）

広報担当：長谷川陽平

TEL：080-4312-2951 ／ E-mail：contact@digitech.quest

公式サイト：https://digitech.quest/

※「モバイル空間統計」は株式会社NTTドコモの登録商標です。