オーストラリアのBBQで使う英語がゲームで身につく！

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー制度を支援し、促進している非営利団体 一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会は、オーストラリアで実際に使われる英語表現やスラングを、ゲーム感覚で学べる無料スマートフォンアプリ「ワーホリBBQ（Aussie Party Panic）」をiOS向けに配信開始しました。BBQ文化をテーマに、現地でよく使われる"生きた英語"を楽しく学べる教育ゲームです。

「教科書英語」ではなく、「現地で本当に使われる英語」を学ぶ

ワーキングホリデーや留学でオーストラリアを訪れた多くの日本人が最初に戸惑うのが、ネイティブ同士の会話スピードや独特なオージー英語です。

「Snag」

「Barbie」

「Arvo」

「G'day」

こうした教科書には載っていない表現を、実際のBBQシーンを再現したゲームを通して自然に身につけられるのが「ワーホリBBQ」の特徴です。

プレイヤーはBBQスタッフとなり、お客様の注文を英語で聞き取り、肉の種類や焼き加減、ソースなどを正しく提供します。ゲームを繰り返すことで、リスニング力とオージー英語への慣れを同時に養うことができます。

アプリの特徴

■ 3つの難易度でステップアップ

初心者向けから上級者向けまで、レベルに合わせて楽しめる3つのゲームモードを搭載。

- Backyard BBQ（初級）- Beachside BBQ（中級）- Festival BBQ Rush（上級）

上級モードでは現地ならではの雑談（Small Talk）も登場し、よりリアルな会話を体験できます。

■ ネイティブ音声を完全収録

3名のオーストラリア英語ネイティブスピーカーによる音声を収録。実際の現地発音を聞きながら学習できるため、渡航前のリスニング対策としても活用できます。

■ Aussie Slang辞典も搭載

ゲーム中に登場したスラングや英語表現は辞典機能で復習可能。意味だけでなく発音も確認できるため、ゲームと学習を両立できます。

ワーホリ準備を「楽しく」続けられる

英語学習は「続かない」という課題があります。

「ワーホリBBQ」はゲーム性を取り入れることで、短時間でも毎日続けやすい設計となっており、遊びながら自然とオーストラリア英語に慣れることができます。

オーストラリアへのワーキングホリデー、留学、旅行を予定している方はもちろん、オージー英語に興味のある方にもおすすめです。

アプリ概要

アプリ名：ワーホリBBQ（Aussie Party Panic）

価格：無料

対応OS：iOS・iPadOS

カテゴリ：教育

開発：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ダウンロードはこちら：App Store「ワーホリBBQ」(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AAbbq/id6778354338)

■ ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度。

観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザが取得できます。

■ ワーホリ45周年キャンペーン

日本がオーストラリアとワーキングホリデー協定を結び、日本で初めてのワーキングホリデービザが受理されたのが1980年12月1日でした。この周年イヤーに、より多くの方にワーキングホリデーを利用していただくべく、「すべてのワーホリを最高の体験に」をテーマにさまざまな企画を立ち上げ、1年間を通じて特設サイトやSNSで発信していきます。

■ ワーホリならワーホリ協会(R)

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会では、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上の為にさまざまな活動を行っています。

団体名称 ：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

理事長 ：池口 洲

URL ：http://www.jawhm.or.jp/