英国発・人間工学ゲーミングチェアブランドBoulies、「VGP 2026 SUMMER」で主力2製品が金賞をダブル受賞！

株式会社ブーリス

人間工学に基づいたゲーミング＆オフィスチェアの開発・製造を手がける株式会社ブーリス（本社：福岡県糸島市、以下 ブーリス）は、国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP 2026 SUMMER」において、「Boulies Master Rex（ブーリス マスター レックス）」および「Boulies Master Neo（ブーリス マスター ネオ）」の2製品がライフスタイル分科会ゲーミングチェア部門 金賞を受賞したことをお知らせいたします。2025年9月の日本市場参入からわずか約1年でのVGP金賞ダブル受賞は、Bouliesが日本ユーザーの声をもとに進めてきた製品開発と、日本の生活空間に根ざした快適性へのこだわりが、専門家の目線で評価された結果です。

■VGP 2026 SUMMER 金賞受賞について

このたびブーリスは、「VGP 2026 SUMMER」ライフスタイル分科会ゲーミングチェア部門において、主力モデル2製品が同時に金賞を受賞いたしました。

Boulies Master Rex：

VGP 2026 SUMMER ライフスタイル分科会ゲーミングチェア部門 金賞

Boulies Master Neo：

VGP 2026 SUMMER ライフスタイル分科会ゲーミングチェア部門 金賞

VGP 2026 SUMMERのライフスタイル分科会では、オーディオ・ビジュアル機器にとどまらず、日常の生活空間に溶け込む製品の快適性・機能性・デザイン性を総合的に評価するカテゴリーです。ゲーミングチェアがこの分科会で金賞を受賞したことは、ゲーム用途にとどまらず、在宅ワーク・リビング・書斎など幅広いシーンで使われるBouliesの製品コンセプトが正面から評価された証といえます。Bouliesは今後も、日本ユーザーの生活環境にフィットした製品の開発と、快適な着座体験の提供を推進してまいります。

■受賞製品の紹介

●Boulies Master Rex（ブーリス マスター レックス）

主な特長：

・165°リクライニング＋収納式オットマンで完全リラックス姿勢を実現

・4Dアームレストで前後・高さ・左右・角度を自在に調整し理想のポジションを確保

・ロッキング15°＋固定機能付き、動きたい時・集中したい時を自在に切替可能

・高級車シートと同等グレードの素材で耐久性と肌触りの上質さをしっかり両立

・4方向調整式ランバーサポートが腰椎を的確にサポートし、長時間着座による腰への負担を軽減

・英国T3 Awards 2025ベストオフィスチェア部門ファイナリストに選出

※出典：T3 Awards 2025 - Best Office Chair Finalists(https://www.t3.com/features/best-office-chair#:~:text=the%20top%20%E2%A4%B4-,THE%20BEST%20HYBRID%20OFFICE%20CHAIR,-(Image%20credit%3A%20Future)

製品情報：

・カラー：Black（ブラック）/Brown（ブラウン）/Charcoal Grey（チャコールグレー）/Ash Grey（アッシュグレー）/Como（コモ）

・メーカー希望小売価格：64,999円（税込）

・保証期間：24カ月【boulies warranty+（プラス）加入で最長36カ月】

・公式オンラインストア：https://boulies.co.jp/products/master-rex

・公式Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8XC8L7

●Boulies Master Neo（ブーリス マスター ネオ）

主な特長：

・推奨身長150～180cm・推奨体重110kg以下の日本市場向け専用設計

・165°リクライニング＋収納式オットマンで完全リラックス姿勢を実現

・3Dアームレストで前後・高さ・角度を調整し長時間作業でも腕の疲れを軽減

・15°ロッキング機能搭載、オン・オフ切替で血行促進とリラックス効果を実現

・高級車シートと同等グレードの素材で耐久性と肌触りの上質さをしっかり両立

・4方向調整式ランバーサポートが腰椎を的確にサポートし、長時間着座による腰への負担を軽減

製品情報：

・カラー：Black（ブラック）/Charcoal Grey（チャコールグレー）/Ash Grey（アッシュグレー）/Como（コモ）

・メーカー希望小売価格：59,996円（税込）

・保証期間：24カ月【boulies warranty+（プラス）加入で最長36カ月】

・公式オンラインストア：https://boulies.co.jp/products/master-neo

・公式Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZB5RG82

■受賞記念キャンペーン情報

この度、VGP 2026 SUMMER 受賞を記念し、Boulies公式サイトおよびBoulies公式Amazonストアにて、期間限定のBoulies SUMMER特別セールを実施いたします。

●開催期間：2026年6月25日（木）12:00 ～ 6月30日（日）24:00

●対象製品・セール価格

Boulies Master Rex

・メーカー希望小売価格：64,999円（税込）→セール価格：41,998円（税込）※35％オフ

・公式オンラインストア：https://boulies.co.jp/products/master-rex

・公式Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8XC8L7

Boulies Master Neo

・メーカー希望小売価格：59,996円（税込）→セール価格：35,998円（税込）※40％オフ

・公式オンラインストア：https://boulies.co.jp/products/master-neo

・公式Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZB5RG82

●期間中の特典

・保証1年延長：通常2年保証 → 3年保証へアップグレード

・返品保証を30日間に延長：通常14日間から延長し、ご購入後も安心してお試しいただけます

・Boulies Master Rex 対象カラー（Como / Brown）を選べば、さらに3,000円OFF！

※Boulies公式サイト：割引コード「COLOR3000」ご入力で適用

※Boulies公式Amazonストア：対象カラーの価格に自動反映（コード不要）

■品質・安全性について

Boulies Master RexおよびBoulies Master Neoは、「安心して快適に座る」をテーマに設計され、各種耐久・安全試験をクリアしています。主要パーツには高耐久素材を採用し、長期使用を想定した品質基準を確保しています。

主要パーツの品質基準

・PU（ポリウレタン）製静音キャスター：床を傷つけにくい仕様／耐久試験10万回クリア

・5つ星ベース：エンジニアリングプラスチック採用／高い安定性と耐荷重性

・スチールフレーム：最大耐荷重135kg（推奨110kg）／長期使用を想定した設計

・SGS認証 Class 4 ガスシリンダー：耐久試験12万回クリア

また、ヘッドレストにはベロア生地を採用し、やわらかな肌触りと通気性を両立。首への負担軽減にも配慮しています。Boulies Masterシリーズには24カ月の製品保証が付帯しています。

■製品仕様

●本製品は、人間工学に基づいた設計により、日常の座り姿勢をサポートし、快適な着座環境を実現することを目的としています。

●掲載している製品の仕様・デザイン・カラー・性能は、改良等のため予告なく変更となる場合があります。

●製品の詳細仕様および最新情報については、Boulies公式サイトをご覧ください。

■「VGPアワード」について

「VGP（ブイジーピー）アワード」は、 株式会社音元出版の主催で、1987年にスタートした国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワードです。専門誌など多数のメディアで活躍する評論家10名からなるVGP審査員、毎日様々な商品の品定めをしている全国の有力販売店により厳正に審査され、プロが選んだベストセラー間違いなしのアイテムだけが、受賞の栄誉を勝ち獲ることができます。毎回約2,000を超える製品がエントリーしており、オーディオビジュアル分野において国内最大級の規模を誇ります。

審査対象はテレビやプロジェクター、レコーダーなどの「ビジュアル関連製品」、スピーカー、アンプ、プレーヤーなどの「オーディオ関連製品」をはじめ、イヤホン／ヘッドホン、サウンドバー、スマートフォンやPC、ゲーミング関連製品、ウェアラブルデバイスまで、審査対象とする製品ジャンルは多岐に渡ります。そのため、現在は「映像音響部会」「ピュアオーディオ部会」「ライフスタイル分科会」の３回にわけて審査会を実施。それぞれの審査会において、「部門賞」と「特別賞」を選定しています。

VGP2026 公式サイト：https://vgp.phileweb.com/vgp2026summer/(https://vgp.phileweb.com/vgp2026summer/)

■Bouliesについて

Boulies（ブーリス）は、人間工学に基づいたゲーミング＆オフィスチェアの開発と製造に特化したブランドです。オフィスワーク、ゲーム、リビングや書斎など、あらゆる生活空間に調和する多機能チェアを展開し、快適性・機能性・デザイン性のすべてを融合した理想の座り心地を追求しています。長時間の着座でも身体への負担を最小限に抑え、上質で安定したサポートを提供することで、ユーザーの日常により豊かなライフスタイルをもたらします。現在、Bouliesブランドの製品は公式オンラインストアおよびAmazon公式ストアにて販売しています。

公式オンラインストア：https://boulies.co.jp/

公式Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/3CD062C7-E1C2-4479-A4C1-46199AB63BC3

公式YouTube：https://www.youtube.com/@BouliesChairJP

【Bouliesアフターサービス】

カスタマーサポート窓口

●対応言語：日本語／英語

●受付時間：平日 9:00～18:00

※土日・祝日および年末年始を除く

●お問い合わせ方法：メールまたは公式サイトのライブチャット

E-mail：support@boulies.co.jp

※内容により返信までお時間をいただく場合があります。

サポート内容

不具合時の部品交換：最短で翌営業日対応

返金・返品ポリシー：https://boulies.co.jp/pages/return-and-refund

製品サポート・修理案内：https://boulies.co.jp/pages/warranty

■株式会社ブーリスについて

株式会社ブーリスは、「最高の座り心地をデザインに融合させる」という理念のもと、人間工学に基づく高品質チェアの開発・製造を行う企業です。2025年9月、Bouliesは新たな挑戦として日本市場への本格参入を果たしました。アジアの玄関口である福岡県に拠点を開設し、日本のお客様に最高品質のチェアをお届けする体制を整えています。福岡は東アジアの物流ハブとして、日本国内展開における重要な拠点となります。日本市場の独自のニーズに応えるため、現地での製品展開とサポート体制の構築を進めています。

【企業概要】

企 業 名：株式会社ブーリス

代 表 者：代表取締役CEO：包晨飛（ホウ シンヒ/Chenfei Bao）

本 社 住 所：〒819-1102 福岡県糸島市高田一丁目8番2号

設 立 年：2025年9月

公式サイト：https://boulies.co.jp/

■Boulies Ltd.について

2015年4月、ロンドンで誕生したBouliesブランドは、長時間作業にも適した高快適性と高機能性を追求し、新製品開発と会社設立準備を開始しました。創業者は「長時間使っても疲れにくい、本当に快適なチェア」という理想を掲げ、人間工学と洗練された美学の融合に挑みました。2017年４月にはイギリスでBoulies Ltd.として正式に登記され、設計・開発のすべてを英国チームが手がける体制を確立しています。

英国の設計思想と、世界最大級のゲーミングチェア生産拠点である中国の高精度な製造技術を融合させることで、「高品質を適正価格で」という理念を実現しました。Boulies製品は、快適性・調整機能・デザイン性の高さから高い評価を得ています。

2019年以降、欧州・北米市場を中心にグローバル展開を進め、ホーム・ゲームルーム・オフィスといった多様な環境に適した製品ラインを拡充しました。2020年には米国カリフォルニア州に物流拠点を開設し、迅速な配送体制とグローバルなサポートネットワークを構築。現在では、Bouliesの製品が英国、米国、欧州をはじめとする世界各国で広く愛用されており、お客様の快適な座り心地を支え続けています。

【企業概要】

企 業 名： Boulies Ltd.（ブーリス リミテッド）

代 表 者： CEO Chenfei Bao

法人登録番号：10738346（UK Companies House 登録）

本 社 住 所： Unit 39 St Olavs Court Business Center, Lower Road, London, SE16 2XB, UK

設 立 年： 2017年４月

公式サイト： https://boulies.co.uk/