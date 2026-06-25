暮らしを起点に“横浜発”の新たな価値を共創する「MEBUKU by Vlag yokohama」第3期募集開始

Vlag yokohama運営事務局

株式会社相鉄アーバンクリエイツ、東急株式会社、UDS株式会社の3社が運営する事業共創施設「Vlag yokohama（フラグヨコハマ）」（神奈川県横浜市）は、共創パートナーであるADDReC株式会社と実施してきた共創プログラム「MEBUKU by Vlag yokohama」の第3期参加者募集を開始しました。

第3期では＃環境 ＃ウェルビーイング ＃食と農 をテーマに掲げ、より実践的な共創支援を見据えています。また、ゲスト共創パートナー制を新設し、テーマに共感するNOK株式会社、株式会社ファンケル、株式会社明治の3社が参画します。共創を通じ、事業を加速させたいプレイヤーを募集します。

Vlag yokohamaは横浜で挑戦するプレイヤーがつながり、共に未来の暮らしの「兆し」を描いていく場を育てていきます。

■ MEBUKUとは

「MEBUKU」は、“横浜から未来の暮らしをつくる”ことを目指す共創プログラムです。横浜という街をフィールドに、個人やチーム、企業が交わりながら、暮らしに関わる新たなアイデアを「共創」という形で社会に芽吹かせていくことを目指しています。第1期では6組、第2期では4組の「暮らし」をテーマに掲げたプロジェクトが採択され、共創を通じた実証実験や事業化を推進してきました。

参考）第1期・2期の活動やメンバーについてはこちら（第1期(https://vlag.yokohama/mebuku/)・第2期(https://vlag.yokohama/mebuku2/)）

■Vlag yokohamaとは

横浜駅直結のTHE YOKOHAMA FRONT最上階42階に位置する「Vlag yokohama|フラグヨコハマ」は、株式会社相鉄アーバンクリエイツ、東急株式会社、UDS株式会社が共同で運営する事業共創施設です。「未来の兆し(=Vlag) 溢れる共創の場」をコンセプトに、オフィス、会員制ワークラウンジ、カフェ＆バー、イベントホールなどを備え、横浜内外のさまざまな人々、文化、思いが集まり、未来につながる兆しが芽吹く場所となることを目指しています。

公式ホームページ：https://vlag.yokohama/

Vlag yokohama共創パートナー

事業共創による社会課題解決をサポートしてくれる、さまざまな分野に強みを持つ事業共創パートナーが参画しています。

■ 募集概要

テーマ

＃環境 ＃ウェルビーイング ＃食と農

募集期間

2026年6月3日(水)～7月19日(日) 23:59

応募方法

専用ページ（https://vlag.yokohama/mebuku3/）より応募

応募対象（こんな方を歓迎します）

・横浜の地域に根ざした事業をすでに展開している方（法人・個人問わず）

・今後、横浜を拠点に事業を展開していきたい方

・事業のリブートや転換期を迎えており、新たな視点や仲間を得たい方

・基盤事業があり、これから新規事業に取り組もうとしている方

・自分の活動を広げるために、新たなネットワークやコラボレーション機会を求めている方

採択基準

「独創性」「実現性」「横浜との親和性」の3つの基準をもとに、選考いたします。

募集スケジュール

応募締切：7月19日(日) 23:59

採択通知：8月中旬頃

■ プログラム概要

プログラム期間

2026年8月～2027年1月

プログラム内容

・レクチャー＆ワークショップ（思考を耕す）

各分野の実践者や専門家によるインプットに加え、共創パートナー、MEBUKU同期とともに自身の事業課題や可能性を掘り下げ、事業のアイデアを言語化・可視化していきます。

・ミートアップ ＆フィールドワーク（出会いをひらく）

他の参加者や地域を越えた実践者との対話や交流を通じて、共創のきっかけをつくります。

・メンタリング（事業を磨く）

専門家の視点で事業に対してアドバイスをもらいます。3回のメンタリングを経て、事業の進むべき方向性を定め、事業を磨いていきます。

・成果発表会（Demo Day）

共創パートナーや関連企業を招いた場で成果を発表し、次のステップに進むきっかけとすることができます。

プログラムスケジュール

オリエンテーション・キックオフ 8月27日(木) 18:00 - 21:00

・構想フェーズ

セッション１. 9月14日(月) 17:00 - 19:00

セッション２. 9月29日(火) 17:00 - 19:00

セッション３. 10月13日(火) 17:00 - 19:00

中間発表会 10月29日(木) 17:00 - 19:00

・実証実験フェーズ

セッション４. 11月10日(火) 17:00 - 19:00

セッション５. 12月10日(木) 17:00 - 19:00

セッション６. 1月14日(木) 17:00 - 19:00

成果発表会 1月28日(木) 19:00 - 21:00

※スケジュールは変更の可能性があります。

メンター（五十音順）

各専門領域のプロフェッショナルが審査とメンタリングを担当。各分野で培った経験と知見を活かし、多角的な評価と具体的なアドバイスを提供します。

坂木 茜音 氏 経営者・アーティスト

橋本 大佑 氏 株式会社Melon代表取締役CEO

真鍋 誠司 氏 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院（経営学部） 教授

善積 真吾 氏 株式会社カマン代表取締役

宮木 俊明 氏（セッションメンター） グロースワークス合同会社代表

ゲスト共創パートナー（順不同）

今期のテーマに取り組む企業が参加者との共創を目指します。

NOK株式会社

株式会社ファンケル

株式会社明治

■ プレイベントのご案内

第3期募集にあたり、「MEBUKU」についてより深く知っていただくためのプレイベントを開催いたします。当日はYouTubeにてライブ配信を行い、後日アーカイブ視聴も可能です。



プレイベントVol. 1 ※実施済み

「MEBUKU第1・2期から読み解くフラグ式共創とは？」

日時：6月3日(水）19:00 - 21:00

イベント詳細：https://mebuku260603.peatix.com

＊アーカイブ動画をこちら(https://youtu.be/QrbUzhjEgl0)よりご覧いただけます。

プレイベントVol.2

「共創パートナーと紐解くフラグ式共創とその先。」

日時：7月7日(火) 19:00 - 21:00

【同日17:00～】横浜駅西口エリア特別フィールドワークも開催！

イベント詳細：https://mebuku260707.peatix.com

本件に関するお問い合わせ先：

Vlag yokohamaプログラム運営事務局

E-mail: info@vlag.yokohama

主催・運営: Vlag yokohama

プログラム企画運営: ADDReC株式会社（共創パートナー）