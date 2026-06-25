「夏のごほうびティータイムキャンペーン」を公式Xアカウント （@calbeekaitsuka）にて実施

カルビーかいつかスイートポテト株式会社

カルビーかいつかスイートポテト株式会社（本社：茨城県かすみがうら市、代表取締役社長：安藤國行）は、公式Xアカウント（@calbeekaitsuka）にて、オリジナルさつまいもブランド「紅天使」を使用したお菓子などのプレゼントが当たるSNSキャンペーンを、2026年6月30日（火）から7月6日（月）まで実施いたします。

【キャンペーン詳細】

・期間：

2026年6月30日（火）～ 7月6日（月）23:59

・応募方法：

１． カルビーかいつかスイートポテト公式Xアカウント（@calbeekaitsuka）をフォロー

公式Xアカウント：

https://x.com/calbeekaitsuka

２． キャンペーン投稿をリポストで応募完了

・当選人数：10名

・プレゼント内容：

「天使のかけら」

紅天使、シルク天使、むらさき天使 × 各1個

「紅天使アップルブランデーケーキ」 × 3個

・当選発表： ご当選の方には、2026年7月中旬に公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてお知らせいたします。

「天使のかけら」3種、「紅天使アップルブランデーケーキ」

【天使のかけらとは】

オリジナルブランドである「紅天使」「シルク天使」「むらさき天使」の3種類のさつまいもをダイス状にカットしたスナック菓子です。カリッとしたやや堅めの食感と、噛むほどにじんわりと広がるさつまいも本来の甘みをお楽しみいただけます。お子様のおやつやティータイムのお茶請けにはもちろん、お酒のおつまみとしてもおすすめです。

【紅天使アップルブランデーケーキとは】

紅天使の焼き芋ペーストとホワイトチョコレートを練り込んだ生地に、ブランデーに漬け込んだダイス状のりんごを加えました。しっとりとした食感のケーキに、りんごのシャキッとした食感がアクセントとなり、ブランデーがほのかに香る大人の味わいです。

【紅天使とは】

さつまいもの専門会社として50年以上にわたり様々な品種を扱う中で生まれた、かいつかを代表するオリジナルブランド。茨城県産を中心に、「べにはるか」を長年のノウハウによって温度管理された貯蔵庫で熟成させています。じっくりと時間をかけて焼くことで引き出される、濃厚な甘さとねっとりした食感が最大の特徴です。

カルビーかいつかスイートポテト株式会社について

1967年に創業し、さつまいも専門の卸売問屋として国内最大級のさつまいもの取り扱いがあり、国内から国外まで販売を広げています。「さつまいもの新しい価値を育む」をミッションとして、オリジナルブランドの開発など付加価値の高い商品を展開しています。2020年4月からカルビーグループに加わり、長期ビジョンにおけるアグリビジネスの強化を担っています。

コーポレートサイト：https://www.calbee-ksp.co.jp/

公式X：https://x.com/calbeekaitsuka

カルビーグループについて

1949年の創立以来、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。

https://www.calbee.co.jp/