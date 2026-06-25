マイク・ダウム選手 契約(継続)のお知らせ
日頃より信州ブレイブウォリアーズの活動にご理解、ご協力頂きありがとうございます。
この度、信州ブレイブウォリアーズでは、マイク・ダウム選手と2026-27シーズンにおける選手契約（継続）が締結となりましたので、お知らせいたします。
マイク・ダウム（MIKE DAUM）
■生年月日：1995/10/30
■身長：206cm
■ポジション：F/C
■国籍：アメリカ合衆国
■出身地：ネブラスカ州
■経歴：南ダコタ州立大学
→ 2019-21 Obradoiro（スペイン）
→ 2021-23 Derthona Basket（イタリア）
→ 2023-24 Anadolu Efes（トルコ）
→ 2024-25 Crvena zvezda（セルビア）
→ 2025- 信州ブレイブウォリアーズ
マイク・ダウム選手コメント
ここまで待たせた甲斐があったと思ってもらえたら幸いです。
また信州に戻り、Bプレミアでこのチームを代表して戦えることをとても楽しみにしています。
夏の終わりに長野へ戻り、ホワイトリングで皆さんと再会し、素晴らしいシーズンを共に過ごせるのが待ちきれません！
いつも温かいご声援をありがとうございます。Go Warriors!
Hopefully the suspense was worth the wait.
I’m so excited to be coming back to Shinshu for another season and representing them in B Premier.
I can’t wait to get back to Nagano at the end of the summer and see all the boosters in white ring for another amazing season!
Thank you always for your continued support. Go warriors!